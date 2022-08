Premalo i prekasno: Kina smanjila kamatne stope

Kineski ekonomisti prvi put u svojoj karijeri suočavaju se sa krizom. Ekonomska situacija u toj zemlji već desetljećima odolijeva globalnim recesijama, ali ovaj put nisu izdržali i jedino što mogu iz svega zaključiti jest da su si sami krivi.

Gospodarsko usporavanje samo je načelo ekonomiju koja je bila uvjerena da će se bez problema nositi s politikom nulte stope Covida-19, ali sada je i to došlo na naplatu. Premda su kineski ekonomisti dosta optimistično procjenjivali i daljnje gospodarsko usporavanje i pad u maloprodaji i u industrijskoj proizvodnji, pa i same investicije, očekivanja su im premašena. Sve se strmoglavilo daleko više od njihovih predviđanja. Raste i anketirana stopa nezaposlenosti za osobe u dobi od 16 do 24 godine koja se popela na 19,9 posto što je rekord sam po sebi koji izaziva glavobolju za Komunističku partiju u jeku priprema za veliki nacionalni kongres na kojem se očekuje da će predsjednik Xi Jinping dobiti treći mandat.

A u tom cijelom kaosu, Kina se odlučila na potez kojim će potaknuti potrošnju pa posljedično i proizvodnju pa posljedično i zapošljavanje – smanjili su kamatne stope. Kreditiranje će postat jeftinije, objavila je Narodna banka Kine, kao da je taj monetarni potez tajni recept za izlazak iz krize. Narodna banka Kine smanjila je kamatnu stopu na jednogodišnji zajam na 2,75 posto s 2,85 posto i ubrizgala dodatnih 400 milijardi juana (60 milijardi američkih dolara) u kreditna tržišta nakon što je rast tvorničke proizvodnje i maloprodaje oslabio u srpnju, a prodaja kuća pala za dvoznamenkasto.

Vladajuća stranka je time zapravo priznala da ne može postići ovogodišnji službeni cilj rasta od 5,5 posto nakon što su antivirusne mjere poremetile trgovinu, proizvodnju i potrošačku potrošnju i nakon što je smanjenje prekomjernog zaduživanja u ogromnoj kineskoj industriji nekretnina izazvalo pad prodaje i izgradnje kuća.

- Zamah gospodarskog oporavka je usporen. Potrebno je uložiti više napora za konsolidaciju temelja gospodarskog oporavka - rekao je glasnogovornik kineske vlade Fu Linghui na nedavnoj konferenciji za novinare.

- Očajnički su to potezi – smatraju analitičari koji su se oslobodili okova Komunističke partije, koji rade za strane banke i financijske institucije, a svjesni su situacije u Kini.

Ma sve i da se helikopterski novac dijeli šakom i kapom, a ne samo kroz jeftinije zaduživanje, na ulicama ga nema tko i trošiti. Karantene i potpuno zatvoreni gradovi, pogotovo milijunski megapolisi, ostaju kineska stvarnost s kojom i dalje, unatoč svim signalima da je u tom grmu zec, nema šale. Omikron se i tamo pokazao vrlo zaraznim, a kineske vlasti ne misle sad promijeniti ploču i priznati da su vodili pogrešnu politiku cijelo vrijeme. U tom kontekstu, svi ostali ekonomski potezi čine se tek kao kap u moru.