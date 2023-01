Plenković dočekao von der Leyen na Bregani: Ovo je dan kada je Hrvatska ostvarila svoje ciljeve

Predsjednik Vlade Andrej Plenković s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i sa slovenskom predsjednicom Natašom Pirc Musar obilježava članstvo Hrvatske u Schengenskom prostoru susretom na Bregani, piše Večernji list.

Na Breganu je nešto prije podneva stigao premijer Andrej Plenković koji se sastao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i sa slovenskom predsjednicom Natašom Pirc Musar te tako obilježavaju članstvo Hrvatske u Schengenskom prostoru susretom na Bregani. Nedugo nakon premijera, stigla je i europska delegacija na čelu s Ursulom vod der Leyen.

Nakon toga, premijer Plenković i predsjednica Komisije Von der Leyen sastat će se u 14 sati u Banskim dvorima, a kavom u centru Zagreba, koju će platiti u eurima, simbolično će obilježiti članstvo Hrvatske u europodručju. Uz predsjednicu Europske komisije bit će potpredsjednica Europske komisije za demografiju i demokraciju Dubravka Šuica, a uz predsjednika Vlade potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministar financija Marko Primorac te ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

- Ovo je dan kada je Hrvatska ostvarila svoje ciljeve. Prva smo zemlja koja je to učinila na isti dan. Ostvarili smo ciljeve s uvjerenjem da će Schengen i europodručje biti korisni za hrvatske građane i hrvatsko gospodarstvo. Drago mi je da je Ursula vod der Leyen tu kao i slovenska predsjednica. To govori o značaju ovog događaja. Nakon ovoga ništa više nije isto. Auti prolaze bez čekanja, bez gužvi, to će za hrvatsku značiti izrazito puno, a činjenica da ćemo biti u europodručju pojednostavljuje svima način odabira - rekao je Plenković.

- Oduševljena sam što sam ovdje danas s vama. Ovo je novi početak, novo poglavlje. Danas Hrvatska stupa u schengensko područje i eurozonu, to je najmlađa članica EU koja je ova dva cilja postigla na iksti dan. Ovo je dan za pamćenje, dan za povijest, dan radosti i ponosa za hrvatski narod. Svjedoči nevjerojatnom putu vaše odlučnosti. Ovo je slavlje za sve građane Europe. Prolazimo bez kontrola europskim granicama, nema više kontrola putovnica, nema više redova - rekla je Ursula von der Leyen.

Riječ je potom uzela slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar. - Pozdravljam ovaj povijesni trenutak kad su Slovenija i Hrvatska ponovno bez granica i zaista se iskreno tome radujem. Uvjerena sam da otvorenost granica mnogo znači ne samo za Slovence i državljane Hrvatske. Milijun Slovenaca ljetuje u Hrvatskoj, cijelu godinu Hrvati rade, studiraju u mojoj domovini, dokaze na skijanje. Najiskrenije zahvaljujem što sam mogla biti dio ovog događaja. Obrežje i Bregana postaju sada jedno. U budućnosti bi voljela posjetiti vašeg predsjednika Zorana Milanovića kako bi zacrtali ovaj dobrosusjedski put - rekla je slovenska predsjednica.