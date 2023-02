Primorac: ‘Narodna‘ obveznica u prvom kvartalu, rok dospijeća dvije godine

Ministar financija Marko Primorac izjavio je u srijedu da se izdanje narodne obveznice svakako planira u prvom kvartalu ove godine, rok dospijeća obveznice bi joj bio dvije godine, pri čemu bi kamatna stopa, to jest "kupon", u "svakom slučaju" bila veća od tri posto.

- No to će ovisiti o uvjetima na tržištu u trenutku kada se budemo zaduživali - izjavio je Primorac na marginama konferencije Svjetske banke o podizanju dugoročnog rasta i produktivnosti Hrvatske.

Primorac je rekao da se nalazimo u vremenima gdje kamatne stope na kredite građana rastu, kamatne stope na depozite su i dalje niske, dok su likvidnost bankovnog sustava i štednja poprilično visoke, pri čemu je u tom sustavu po niskim kamatnim stopama deponirano više od 35 milijardi eura.

- U toj situaciji smo odlučili iskoristiti priliku i dati prije svega mogućnost i građanima da sudjeluju u izdanju obveznice, ne samo da ostvare određeni značajniji prinos na svoju štednju, nego i općenito s ciljem aktivnijeg uključivanja građana u ove procese - izjavio je Primorac, apostrofirajući da se na taj način između ostalog želi i oživjeti tržište kapitala te povećati financijska pismenost.

Izdavanje takve obveznice, koje podrazumijeva participaciju građana u primarnoj emisiji obveznica, zahtjeva i dosta tehničkih predradnji, a niz okolnosti se razjašnjava i s Hanfom, HNB-om, kao i dionicima koji će potencijalno tu sudjelovati, uključujući i komercijalne banke.

Cilj kraćeg roka dospijeća, rekao je Primorac, jest da građanima zaduživanje odnosno ulaganje njihove štednje bude prihvatljivo, pri čemu će im se pojasniti o kakvom instrumentu jer riječ te koje su mu prednosti i ograničenja. Pritom, cilj je da građani koji kupe obveznicu je drže do dospijeća.

- U toj situaciji je i rizik za građane najmanji, odnosno izvjesnost ostvarivanja obećanih prinosa je najveća - rekao je Primorac, istaknuvši da se potencijalni rizik odnosi isključivo na situaciju u kojoj bi netko prije roka dospijeća želio prodavati obveznicu na tržištu.

Poželjno je da izdanje obveznice potakne rast kamata na depozite

Pojasnio je i da ovo izdanje obveznice neće biti namijenjeno isključivo građanima, u kontekstu i toga da se ovakva mogućnost koristi po prvi puta. Tako će obveznica biti otvorena svima, no građani će imati prednost, a sve što eventualno ostane neupisano s njihove strane upisat će institucionalni investitori, rekao je ministar financija.

- Potakne li ova mjera rast kamata na depozite, to će biti za nas jako dobro, to je nešto što želimo i potaknuti na neki način. To je korisno - odgovorio je Primorac na pitanje novinara o potencijalnom "domino" efektu ovakvog izdanja.