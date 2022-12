Primorac: Uvažit ćemo smislene komentare na prijedlog dodatnog poreza na dobit

Ministar financija Marko Primorac izjavio je u četvrtak da će se uvažiti relevantni i smisleni komentari pristigli u javnom savjetovanju o zakonu o dodatnom porezu na dobit, no da primjerice ne bi trebalo doći do izuzimanja pojedinih sektora od novog poreza.

U izjavi novinarima nakon sjednice Vlade, Primorac je napomenuo da javno savjetovanje o zakonu traje još danas, a po njegovim informacijama dosad je pristiglo 92 komentara, samo od jučer njih 50.

Komentare je ocijenio kao dobre i konstruktivne, očekuje da će ih do kraja dana stići još, a nema ništa protiv da se oni utemeljeni i jasno argumentirani na kraju i uvaže te usvoje.

Dodao je da su od početka pozivali poduzetnike, to jest potencijalne porezne obveznike, da iznesu svoje komentare i sugestije putem javnog savjetovanja, što je dio njih i učinio, dok se dio njih odlučio za medijske istupe. Primorac je stoga zadužio zaposlenike ministarstva da prate i medijske objave, kako bi se razmotrili i eventualni relevantni i smisleni komentari koji se tamo uoče.

Izvijestio je da se komentari razmatraju kako i pristižu, nije konkretno odgovorio koji bi se komentari mogli uvažiti, no rekao je da ne bi trebalo doći do izuzimanja pojedinih sektora od novog poreza.

- Prema onom što sam dobio informaciju od ustavno-pravnih stručnjaka, takvo nešto ne bi bilo ni ustavno - izjavio je Primorac.

Na pitanje novinara, rekao je da se od novog poreza ne odustaje, pri čemu je ponovio da je njegova poanta u horizontalnom pristupu te ‘omogućavanju platforme‘ za solidarni doprinos onih poduzetnika koji imaju najveću gospodarsku snagu, u smislu da ponesu veći teret ove krize, pri čemu će se sav prikupljen prihod redistribuirati prema najugroženijim skupinama građana.

Upitan što ako poduzetnici zbog novog poreza podignu cijene i time njegov teret prebace na leđa građana, Primorac je rekao da je siguran da se to neće dogoditi, a i da nema smisla hipotetski govoriti o tome što bi netko mogao učiniti.

Pratit ćemo situaciju i po potrebi reagirati

Rekao je da će Vlada i dalje pratiti situaciju i ukoliko bude potrebno, primjereno reagirati.

S obzirom da su sredstva za značajan dio mjera iz Vladinog paketa pomoći građanima i gospodarstvu osigurana do kraja ožujka, dok s druge strane u državni proračun za iduću godinu nisu ukalkulirani prihodi od novog poreza, novinari su upitali Primorca znači li to da će ti prihodi služiti i za neke mjere koje će biti potrebne i od 1. travnja, na što je on odgovorio potvrdno.

- Točno. Mi smo u proračun uključili one mjere za koje znamo i koje će trajati do kraja trećeg mjeseca. Sve nekakve potencijalne mjere, ukoliko bude potrebno da ih donosimo, mi ćemo ih naravno i donositi - izjavio je Primorac.

Dodao je da se u ovim izvanrednim okolnostima ne zna što će biti za nekoliko mjeseci, pa se ne mogu trenutno ni identificirati određeni subjekti kojima bi pomoć bila potrebna, a s obzirom ni da zakon nije do kraja definiran, u proračun za 2023. nisu uključeni ni prihodi od novog poreza, ponovivši da će oni biti isključivo usmjereni prema najugroženijim građanima.

Podsjetimo, Primorac je nacrt prijedloga zakona o dodatnom porezu na dobit predstavio sredinom studenoga, a plaćat će ga kompanije s prihodima u 2022. većim od 300 milijuna kuna, po stopi od 33 posto, no samo na dobit veću od 20 posto u odnosu na četverogodišnji prosjek. Cilj je da porez u Hrvatskom saboru bude izglasan u ovoj godini, odnosit će se na 2022., a bit će naplaćen u 2023. godini.

Filipović: Poduzeća koja će biti obuhvaćena novim porezom neće propasti

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović je također poručio da će Vlada zasigurno prihvatiti dio smislenih prijedloga o novom zakonu upućenih putem savjetovanja.

No, odbacio je ‘katastrofične najave‘ koje se tiču posljedica novog poreza.

- Kada se govori o tim katastrofičnim najavama da će sve propasti, da će pasti BDP i slično, to nije tako, nitko od tih poduzeća koja će biti obuhvaćena tim porezom neće propasti - ustvrdio je Filipović, dodavši da se porez treba promatrati kroz prizmu solidarnosti, u kontekstu i Vladinog jesenskog paketa mjera, gdje se pomoglo i velikim poduzećima.

Ni Filipović ne očekuje da bi poduzeća teret novog poreza mogla podizanjem cijena prebaciti na građane.

- I do sada je također došlo do povećanja cijena usluga, prema tome ne očekujem takav potez jer su teška vremena ispred nas - izjavio je Filipović.