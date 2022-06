Agencijske prevare pokazuju kako u Hrvatskoj varati kupce i mirno spavati. I pravda spava u fasciklu

Prošlo je točno 16 dana od kada je Lider započeo svoju istraživačku avanturu oko putničkih agencija koje su varale svoje kupce naplativši im aranžmane koji nikad nisu realizirani. Na aktualnoj priči o agenciji Svikoncerti.eu 'lomila su se koplja' u više navrata u medijima, a portal Index jučer je ponovio s Facebooka cijelu priču o tome kako ljudi već više od dvije godine čekaju na povrat novca od aranžmana u inozemstvu (bus plus karta za koncert).

Vlasnik agencije koja je sada u predstečajnom postupku, Tomica Drvar-Trtinjak ,oglušio se na molbe putnika za povratom novca za uplaćene koncerte, koji u većini slučajeva nisu održani radi pandemije. Ljutiti kupci koji traže svoja prava, kako kod vlasnika, tako i hrvatskih institucija kojima su u više navrata prijavili prevare, osnovali su facebook grupu 'Svikoncerti.eu – di su pare?', koja, prema riječima jedne od osnivačice, Marine Babić, danas broji čak 450 zabrinutih i zakinutih članova koji su za koncerte u inozemstvu platili i nekoliko tisuća kuna.

Sada, kad su pandemijska ograničenja prošla, i kad se neki od izvođača vraćaju na scenu s novim terminima koncerata i dalje nisu u mogućnosti, barem otići na isti koncert, ako već nisu dobili povrat novca. Svaka agencija ima obvezu platiti osiguranje u slučaju nesolventnosti, iz kojeg se kasnije namiruju dugovanja. U ovom konkretnom slučaju radi se o Generali osiguranju, od kojeg su se uspjeli naplatiti samo rijetki sretnici.

Isti je vlasnik otvorio novu tvrtku Travelego.eu na ime svoje supruge i dan danas radi identičnu stvar preko nove tvrtke.

– Kada nismo primili nikakve informacije o povratu novca osnovali smo na društvenim mrežama grupu, u koju je danas učlanjeno preko 450 ljudi. Prvi sporni koncert bio je od Bilie Eilish još 2020. godine, čija je turneja otkazana. S obzirom na to da sam uplatila i osiguranje od otkaza, nisam dobila povrat novca. Tada su u agenciji nudili sramotne nagodbe, poput 20 posto popusta ukoliko ih pet puta angažiramo za putovanja. Vlasnik je rekao da nema novca za povrat te će, ukoliko ga tužimo inspektoratu, proglasiti stečaj i više nikad nećemo vidjeti svoje novce. Isto je vrijedilo i za izlazak u medije.

Kao grupa smo si dali truda da malo istražimo poslovanje vlasnika te smo došli do zaključka da je istu stvar napravio prije 11 godina kada je imao agenciju Investigo koja je isto otišla u stečaj pa je otvorio Svikoncerti d.o.o. koja je funkcionirala na taj način sve do korone. Onda je na ime svoje supruge otvorio Travelego. Sumnjamo da za većinu aranžmana uopće nije kupio karte ili ih preprodaje sada putem nove agencije. Ono što ostaje nejasno je zbog čega ne povede iste goste koji su već kupili kartu preko bivše agencije. Njegova sugestija je bila da svoje potraživanja prijavimo Fini kao vjerovnici. Zanimljivo je i da se on sam našao na popisu vjerovnika, ali pod stavkom kupac/građanin. Kontaktirali smo i neke organizatore koncerata sa upitom je li Drvar od njih kupovao karte i od nekih smo dobili odgovor da nikada s njim nisu surađivali – rekla nam je Marina Babić, dodajući da Drvar ima još jednu tvrtku Travego za prijevoz putnika i najam vozila te da postoji indicija da je uplaćen novac koristio za kupnju novih vozila.

– Prijavili smo ga i DORH-u početkom travnja, odnosno nekoliko ljudi je pojedinačno podiglo optužni prijedlog, međutim također nisu dobili nikakvu povratnu informaciju jer je to 'tajna' dok se predmet rješava – kaže Babić.

I tu počinje naša avantura, konkretnije prepiska sa Državnim inspektoratom u Zagrebu, Državnim inspektoratom u Varaždinu, Prekršajnim sudom u Zagrebu, Općinskim sudom u Varaždinu i DORH-om. Sve su to institucije na čiju su adresu stigle optužbe prevarenih kupaca. I tako smo se 15 dana vrtili u krug, počevši od Državnog inspektorata na kojem je na koncu sve i završilo.

U prvom odgovoru Državnog inspektorata stoji sljedeće:

– Turistička inspekcija Državnog inspektorata zaprimila je niz prijava putnika na poslovanje putničke agencije iz upita zbog nevraćenih sredstava uplaćenih za neizvršeni ugovor o putovanju u paket – aranžmanu. Temeljem zaprimljenih prijava, turistički inspektori Državnog inspektorata su obavili osam inspekcijskih (u jednom inspekcijskom nadzoru obuhvaćeno je više predstavki putnika) nadzora, gdje je utvrđeno da niti jednom putniku nisu vraćena sredstva uplaćena za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu. Turistički inspektori su za utvrđene prekršaje, odnosno za ponovljene prekršaje, podnijeli četiri optužna prijedloga nadležnom sudu, uz prijedlog da se počinjeni prekršaji tretiraju kao produljeni prekršaj, sukladno odredbama Prekršajnog zakona, na temelju kojih Prekršajni sud u Varaždinu, do sada, nije donio presudu. Također, po obavljenim inspekcijskim nadzorima, turistički inspektori su obavijestili prijavitelje o utvrđenim činjenicama i poduzetim mjerama – kažu u DIRH-u.

Međutim, kako neslužbeno saznajemo od članova grupe, nakon što je slučaj prebačen na sud u Varaždinu, inspektorica je isto tako neslužbeno nazvala neke članove i rekla da je najbolje da se dogovore s vlasnikom agencije 'sa strane', jer da kakva korist od toga da se njega kazni?! Dalje, turistička inspekcija Državnog inspektorata kaže da nema ovlasti naložiti turističkoj agenciji povrat uplaćenih sredstava putnika za neizvršene ugovore jer to nije propisano Zakonom o pružanju usluga u turizmu te da je nadležna samo poduzeti propisane prekršajne mjere protiv turističke agencije. Prema riječima Marine Babić, nitko nije dobio odgovor niti rješenje o tome jesu li poduzete bilo kakve prekršajne mjere.

U DORH-u su nam pak rekli da su kaznene prijave podnijete izravno nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu i uputili nas na njihovu adresu s koje nam je stigao odgovor da 'Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, u navedenom predmetu poduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Prijavitelji će o poduzetim radnjama biti obaviješteni sukladno zakonskim odredbama.'

Na Općinskom sudu u Varaždinu kažu da je 21. ožujka 2022. zaprimljen optužni prijedlog protiv Drvara te da se spis nalazi u referadi suca - Ostali predmeti u kojima se navode naprijed navedeni okrivljenici, ustupljeni su Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu, te se ti postupci vode kod tog suda, pa predlažem da od njih zatražite informaciju – odgovorili su suci u Varaždinu.

Općinski prekršajni sud u Zagrebu kaže da su dva predmeta, oba ustupljena od suda iz Varaždina, na njihovom stolu. Jedan predmet je pravomoćno okončan i to na način da je optužni prijedlog odbačen radi nedostataka napisanog optuženja od strane tužitelja – Državnog inspektorata u Varaždinu. Drugi predmet je u rješavanju, ustupljen 4. travnja 2022., ali su dvije glavne rasprave zakazane za dane 28. travnja 2022. i 16. svibnja 2022. odgođene.

Da bi nekako uhvatili ovu cijelu trakavicu za glavu i za rep, zvali smo Državni inspektorat u Varaždinu da vidimo kako su to sastavili 'optuženje' koje je odbačeno, dobili smo čak inspektoricu Ljubicu Oreški koja je upoznata sa cijelim slučajem, međutim na koncu nas je 'poklopila' press služba Državnog inspektorata koja nas je molila da se više ne obraćamo službenicima i da prestanemo raditi pritisak na sudstvo:

'Bilo kakvo komentiranje rada sudova ili sudaca u postupku donošenja pojedinih sudskih odluka, kao i komentiranje nepravomoćnih sudskih odluka, može se tumačiti kao pritisak na rad suda koji mora donijeti određenu odluku, a takav pritisak znači zadiranje i povredu neovisnosti i samostalnosti sudbene vlasti, odnosno sudova i sudaca u donošenju sudskih odluka.

Slijedom navedenog rad sudova i sudaca u postupku donošenja sudskih odluka, kao niti nepravomoćne sudske odluke, ne možemo komentirati.'

I sve to od strane inspekcije koja nema nikakvu sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj, što su i sami napisali u prvoj prepisci.

Kao što ni mi, osim šetanja od adrese do adrese, nismo ništa na kraju pametniji, tako ni kupci nisu u mogućnosti saznati hoće li se ikada dočepati pravde i svojeg novca. U međuvremenu, Tomica Drvar i dalje prodaje aranžmane za koncerte i ljudi i dalje nasjedaju na nevjerojatan trik: 'karte za koncerte dobit ćete u autobusu'.

Imaginarnom autobusu koji ne kreće niotkud nigdje, ali je, prema riječima članova Facebook grupe do sada 'prevezao' više od pola milijuna kuna stvarnih kuna kojima se svaki trag izgubio.

Da stvar bude bolja, vlasnik nema uvijek istu 'šprancu'. Nekad neke putnike zaista odvede na koncert. Nekima se ponekad javi na telefon, pokušavajući se nagoditi, neke uklanja i blokira sa svojih stranica. Nama se nije niti jednom javio na telefon niti je odgovorio na mail.

Pitali smo i Ministarstvo turizma i sporta kakvi su točno kriteriji za osnivanje putničke agencije, pogotovo u slučajevima kada su vlasnici otišli u predstečaj ili stečaj i onda opet pod novim imenom nastavili sa istom praksom. Naime, Svikoncerti d.o.o. nije u zadnje vrijeme jedini takav slučaj. Jutarnji list pisao je o još dvije agencije koje nikad nisu izvršile uplaćene aranžmane za putovanja, Alga Travel koja je poslije stečaja danas Alga Turizam te Kontakt Tours koji se 'vratio iz pepela' kao Jadran Alpe Nautika.

U Ministarstvu ističu da nemaju zakonske ovlasti niti obvezu provjeravati poslovanje bivših tvrtki.

– Sve predstavke koje upućuju na kršenje odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu prosljeđujemo na postupanje turističkoj inspekciji Državnog inspektorata pa tako i gore navedenih agencija – rekli su u Ministarstvu.

Na pitanje koliko još ima sličnih slučajeva agencija koje su svoju egzistenciju u pandemiji odlučile spašavati nauštrb kupaca, odgovorili su da su zaprimili predstavke vezano uz desetak turističkih agencija s kojima je postojao problem povrata sredstava uplaćenih za neizvršena putovanja uslijed pandemije bolesti COVID-19.

Pandemija je, prema svemu sudeći barem privremena prošlost, vlasnici agencija su samo obukli drugo ruho i nesmetano i dalje rade bez maski, a naše je sudstvo pod prevelikim pritiskom da bi zaštitilo građane i kaznilo one koji se bogate na njihov račun. Ali nek' smo mi uveli europske direktive.