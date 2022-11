Problemi za duhansku industriju: EU planira povećati trošarine na cigarete

Iz Bruxellesa stižu problemi za sve pušače. Naime, Europska komisija radi na prijedlogu poreza na cigarete, kao dijelom sve većeg oporezivanja duhanske industrije, koji bi trebao udvostručiti trošarine u državama članicama s niskim porezima na cigarete.

Promjene zakona koji su dio plana Europske komisije da se smanji stopa pušenja, povećat će minimalnu trošarinu u Europskoj uniji sa 1,80 eura na 3,60 eura po kutiji cigareta, što bi samim time podiglo cijene u zemljama Istočne Europe gdje se kutije mogu prodavati i ispod tri eura.

Nove promjene u EU direktivi o oporezivanju duhana iz 2011. također će uskladiti oporezivanje novih proizvoda, kao što su vape i grijani duhan, s cigaretama, budući da kreatori politika diljem svijeta sve oštrije gledaju na popularnost novih proizvoda među mladima.

Nešto jači vape proizvodi imali bi trošarinu od najmanje 40 posto, dok će se slabiji suočiti s onom od 20 posto. Grijani duhanski proizvodi također bi mogli biti pogođeni gotovo 55 posto višim troškovima carine, odnosno poreznom stopom od 91 eura za tisuću prodanih artikala.

Ukoliko se prijedlog usvoji, trošarine na cigarete također bi se znatno povećale u zemljama kao što su Austrija i Luksemburg gdje su cijene relativno niske u odnosu na dohodak, a očekuje se da će povećanje poreza na cigarete ‘podebljati džep‘ Europske unije za dodatnih 9,3 milijarde eura.

Generacija bez duhana

Ovaj je prijedlog rezultat nastojanja Europske unije za stvaranjem ‘generacije bez duhana‘ do 2040. godine. Nadalje, kao dio plana EU-a za pobjedu u borbi protiv raka, zdravstveni djelatnici žele smanjiti upotrebu duhana među građanima Unije sa trenutnih 25 na 20 posto do 2025., a krajnji je cilj doći do pet posto do 2040. godine.

Komisija je ovog mjeseca uvela zabranu aromatiziranih grijanih duhanskih proizvoda kako bi smanjila porast potražnje među mlađim potrošačima, a u SAD-u su regulatori Uprave za hranu i lijekove zabranili popularne proizvode za vaping, kao što je Juul.

Stručnjaci vjeruju da bi ovo moglo spasiti brojne živote, a povećanja cijena uzrokovana porezima smatraju jednim od najučinkovitijih alata za smanjenje uporabe duhana te da su značajna povećanja minimalnih poreznih stopa ključne za postizanje željenog smanjena raka i drugih bolesti.

No glavni tajnik ESTA-e, europskog udruženja za duhan, Peter van der Mark, upozorio je da bi ovaj prijedlog mogao pojačati nezakonitu trgovinu duhanom.

Vjeruje se i da bi povećanje minimalne trošarine imalo snažan utjecaj na potrošače i gospodarske subjekte u državama Unije u kojima su cijene cigareta trenutno relativno niske, kao što su Bugarska, Slovačka, Poljska i Mađarska. S prijedlogom će se morati složiti sve zemlje članice EU-a prije nego što se usvoji, a British American Tobacco (BAT), jedan od najvećih svjetskih proizvođača cigareta, istaknuo je da je ovo ‘početak dugog zakonodavnog procesa‘.