Proizvođači sokova: Ne dezinficira se kemijom prije punjenja boca po boca, već lotovi od 100 tisuća boca, gdje su onda druge kontaminirane boce?

Cijela situacija oko trovanja s mineralnom vodom je vrlo konfuzna, ne samo za javnost, već i za proizvođače bezalkoholnih pića, poput Svjetalana Stanića, predsjednika Uprave Stanić Grupe.

- Teško nam je, kao proizvođačima, shvatiti što se točno dogodilo, obzirom da se, koliko nam je jasno, zasad radi o svega nekoliko izoliranih slučajeva - rekao je Stanić za Lider i dodao da mu je jedino u cijeloj priči jasno kako je došlo do ozljede koja je opisana u medijskim istupima.

Stanić tako objašnjava da se sve povratne staklene boce koje se vraćaju u pogone na punjenje prvo moraju proći dezinfekciju kemikalijama koje ‘ubijaju bakterije‘. Nakon toga se boce moraju dobro isprati i prema njegovom mišljenju tu se vjerojatno dogodio propust. Ta kemija očito, kaže, nije dobro isprana.

- No, ono što baca sumnju na cijelu priču, barem na onaj dio koji je prema javnosti komuniciran, jest činjenica da se na trakama tzv. ‘čarđerima‘ u jednom trenutku dezinficira odnosno ispire na tisuće i tisuće boca. Pričamo o lotovima od 100 tisuća do 200 tisuća boca. Prema toj logici, problem ne bi bilo sa dvije do tri boce, već sa cijelom serijom koja je istodobno bila na pranju i punjenju - ispričao je Stanić kojem je cijela ova priča nepoznanica jer se dosad nije utvrdilo odnosno komuniciralo što se s preostalim bocama iz istog punjenja dogodilo i gdje su one završile.