Završena prva trećina Liderovog mega projekta Poslovna scena

Veliki Liderov projekt Poslovna scena, koji ovog tjedna slavi mali jubilej – prvih deset tjedana, otkako smo najavili serijal - prešao je tek prvu trećinu. Ovo je treći put kako Liderovi novinari obilaze Hrvatsku, županiju po županiju. No, ovaj projekt daleko je najambiciozniji. Ne samo zato jer će itrajati duže nego ikad dosad - čak 30 nastavaka u tiskanom izdanju, (uz sve županije posebno obrađujemo jaka poslovna središta; dosad su to bili Pula, Rijeka i Split), nego i zbog svakodnevnih objava posebnih priča na portalu.

Tek sad postajemo svjesni veličine projekta kojeg smo najprije odgodili na šest mjeseci zbog korone, pa smo ga onda ipak pokrenuli – koroni usprkos. Cijepili smo se, bustali, pa neki i prebolijevali koronu, ali smo dosad uspjeli realizirati sve što smo planirali, pa i više od toga.

Paralelno s Poslovnom scenom, u dosadašnjih deset tjedana objavili smo još više dodatnih tekstova. Intervjuirali smo čelnike značajnih tvrtki - Denisa Vukorepu (Luka Rijeka), Željka Mandarića (Manšped i Adria oil), Ivana Pavlovića (Jadroplov), Davora Žmegača (Petrokemija). Osim toga, otkrili smo, pripremili i objavili i veće samostalne poduzetničke priče s protagonistima našeg road-showa, za koje smo procijenili da zaslužuju veći prostor, poput porečke Agenor automatike, vodnjanskog Chiavalona, opatijskog 3T.Cablea, pulskog Tehnomonta, Lurssena koji je došao u Rijeku i Opatiju, splitskog Max&Morisa, kastavsko-zagrebačkog Montelektra…

Svemu tome treba dodati i niz pojedinačnih predstavljanja zanimljivih poduzetnika na našem portalu. Vjerovali ili ne, ovo je već 55. tekst iz serijala kojeg smo najavili 12. siječnja, a započeli tjedan kasnije predstavljanjem pulske poslovne scene. Dakle, dosad čak 75 tekstova, a tek smo na trećini putovanja. Kad bismo sve to ukoričili, dobili bismo knjigu od tristotinjak stranica! A predstoji još dvaput toliko.

No, nije sve u količini. U svakoj županiji i gradu nastojimo otkriti kakav je poduzetnički puls, kuda idu najveće lokalne tvrtke, s kojim se problemima susreću… Uz to otkrivamo i nove, perspektivne projekte, 'one koji dolaze'. Teško je reći koja je od ove dvije komponente izazovnija.

Također, iz dosadašnjih razgovora sa više od sto poduzetnika saznali smo za nove trendove, uočavamo probleme koji koče poslovanje više sugovornika u istim pa i u različitim branšama. Neke od tih tema već smo obradili u Lideru, a neke ćemo još razrađivati.

Ipak, dosadašnji tok akcije može se svesti pod zajednički nazivnik: poduzetnici su optimističniji oko sudbine svojih projekata, nego što smo to mi dosad procjenjivali iz Zagreba za kompletnu poslovnu scenu. Možda je jedan od razloga i u tome što smo namjerno gađali odlikaše, i što se nismo previše bavili tvrtkama koje se bore za goli život (dva izuzetka su Uljanik u stečaju i 3. maj, ali i oni imaju svoje zanimljive priče).

Korona je, sudeći prema razmišljanjima poduzetnika, iza nas. Spominju je samo u objašnjavanju dosadašnjih rezultata, eventualno kao jedan od faktora prilagodbe poslovanja. Doduše, fokus se promijenio s ruskom invazijom na Ukrajinu i poslovni optimizam počeo se topiti, što zbog gubitka ruskog i ukrajinskog tržišta lii nabave sirovina iz tih država, što zbog cijena energije koje idu u nebo. Čak i oni koji nisu izravno pogođeni osjećaju neizvjesnost. I, dok pripremamo ličku poslovnu scenu, pa virovitičku, požešku, a spremamo se na put u Zadar i Šibenik… nadamo da će ta neizvjesnost trajati što kraće – zbog suosjećanja s ljudskim patnjama u ratu, ali i zbog poslovnih razloga.