Promjene u elektroničkim uslugama za sada vide samo službenici Porezne

Završena je druga faza Digitalne transformacije Porezne uprave, no promjene još nisu vidljive za građane i poduzetnike

Iako je obustava elektroničkih usluga Porezne uprave (PU) trajala pet sati duže nego što je najavljeno (trajala je od četvrtka 8. svibnja od 16 sati do ponedjeljka 12. svibnja do 13 sati), nakon što su ponovno bile dostupne, laicima se činilo da nema nikakvih promjena za građane i poduzetnike, s obzirom da su one bile najavljene. Zamolili smo Poreznu upravu da nam objasni do kakvih je promjena došlo.

Iz Porezne uprave su nam odgovorili da se zbog zastarjelosti postojećeg Informacijskog sustava digitalnom transformacijom uspostavlja moderni, tehnološki napredan informacijski sustav koji će olakšati poslovanje poreznim obveznicima, osigurati veću učinkovitosti službenika Porezne uprave te poslovanje ‘bez papira‘ temeljeno na suvremenoj tehnološkoj platformi koja omogućava automatizaciju poslovnih procesa uz optimizaciju troškova.

Kako navode, elektroničko poslovanje vrlo je važan cilj Porezne uprave budući da doprinosi daljnjem smanjenju neizravnih troškova oporezivanja. Unaprjeđenjem elektroničkih usluga poreznim obveznicima će se olakšati izvršavanje obveza obračuna i plaćanja poreza te ih poticati na dobrovoljno ispunjavanje obveza.

Zbog kompleksnosti i osjetljivosti Informacijskog sustava Porezne uprave, projekt je podijeljen u četiri faze isporuke novog Informacijskog sustava, a trenutno je završena druga isporuka, koja utječe na elektroničke usluge i servise Porezne uprave. Prve isporuke projekta su završene 9. prosinca 2024., a odnosile su se na postavljanje modernije infrastrukturne platforme te su svi podsustavi registara i integracija s drugim tijelima državne uprave uspješno migrirani na novo sukladno obavijesti na stranici Porezne uprave, stoji u odgovoru.

Isporuka od 12. svibnja 2025. se odnosila na dio Informacijskog sustava Porezne uprave koji koriste službenici Porezne uprave, dok će sustavi (usluge) usmjerene prema poreznim obveznicima biti isporučene u kasnijim fazama projekta. Kako se radi o kompleksnom sustavu koji je zastario, sustavi izloženi prema službenicima imaju utjecaj na sustave elektroničkih usluga poreznim obveznicima.

80 posto naplate digitalno

Znači, u ovoj fazi promjene su vidljive za 3600 službenika Porezne uprave, a ne za građane i poduzetnike (njih 1,9 milijuna) koji će se morati još malo strpiti. Inače, informacijski sustav kojeg koristi 150 tijela državne uprave i drugih institucija, obuhvaća više od 400 aplikativnih podsustava koji obrađuje preko šest milijuna transakcija dnevno te više od dvije tisuće tablica u bazama podataka. Taj sustav obrađuje 27 milijuna upita dnevno te sadrži 80 milijuna stavki godišnje u poreznom knjigovodstvu, a u tom razdoblju ujedno zaprima i obrađuje oko devet milijuna obrazaca, zbog čega je jedna od najkorištenijih B2G usluga u Hrvatskoj. U Poreznoj upravi još dodaju da je broj ukupno poslanih poruka u korisnički pretinac – 36 milijuna, a ukupno poslanih akata 1,4 milijuna.

Projekt ‘Digitalna transformacija Porezne uprave‘ financiran je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i traje do 30. lipnja 2026. godine. Predviđeno je kako će se 80 posto postojećih postupaka utvrđivanja i naplate poreza provoditi digitalno, putem novog moderniziranog informacijskog sustava. Očekivani rezultat su i: nova platforma za analizu podataka, novi dizajn korisničkog iskustva za porezne obveznike i porezne službenike, nadograđena infrastruktura informacijske i komunikacijske tehnologije, digitalizirani svi procesi povezani s tim funkcijama, pojednostavnjeni i ubrzani procesi, osiguran kontinuitet poslovanja u kriznim situacijama, ojačana razina sigurnosti infrastrukture IKT-a, konsolidirana i optimizirana informacijska i komunikacijska infrastruktura, stoji u odgovoru Porezne uprave.