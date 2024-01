Prosječna neto plaća za studeni lani 1208 eura, a medijalna 1030 eura

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj za studeni 2023. iznosila je 1208 eura, što je u odnosu na isti mjesec 2022. nominalno više za 15 posto, a realno za 9,8 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku objavljeni u petak.

Prema izvješću DZS-a, medijalna neto plaća za studeni iznosila je 1030 eura, što znači da je polovica zaposlenih imala manje, a polovica više od toga. Budući da je medijalna neto plaća za studeni manja od prosječne, to znači da je više onih koji su imali ispodprosječnu plaću, od onih koji su imali plaću veću od prosječne.

To pokazuje i distribucija neto plaća prema decilima iz koje se vidi da je 60 posto zaposlenih primilo neto plaću za studeni do 1160 eura, znači manje od prosječne plaće odnosno da je negdje oko dvije trećine zaposlenih s plaćom manjom od prosječne, budući da je granica sedmog decila 1315 eura.

U prvom decilu nalaze se zaposleni koji imaju najniže mjesečne plaće, u iznosu jednakom ili manjem od 660 eura i takvih je bilo deset posto.

Podaci pokazuju i da je 20 posto zaposlenih zaradilo neto plaću za studenih do 730 eura, a 30 posto do 823 eura. Do 925 eura neto plaće imalo je 40 posto zaposlenih. Slijedi medijalna plaća (1.030 eura).

Jednako ili manje od 1060 eura imalo je 60 posto zaposlenih, do 1315 eura 70 posto, do 1507 eura 80 posto, a do 1870 eura 90 posto zaposlenih. Ostalih deset posto imalo je više od toga.

Na mjesečnoj razini, odnosno u odnosu na plaću za listopad prošle godine, prosječna neto plaća za studeni bila je nominalno viša za 2,5 posto, a realno za 2,6 posto.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za studeni 2023. isplaćena je u zračnom prijevozu, u iznosu od 1840 eura, a najniža u djelatnosti zaštitnih i istražnih djelatnosti, u iznosu od 751 euro.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za studeni 2023. iznosila je 1679 eura, što je u odnosu na prethodni mjesec nominalno više za tri posto, a realno za 3,1 posto.

Na godišnjoj je razini, u studenom lani prema istom mjesecu godine prije, prosječna bruto plaća nominalno viša za 17,3 posto, a realno za 12 posto.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za studeni 2023. bila je u zračnom prijevozu, u iznosu od 2665 eura, a najniža u proizvodnji odjeće i zaštitnim i istražnim djelatnostima, u iznosu od 998 eura.

Za razdoblje od siječnja do studenoga 2023. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama iznosila je 1144 eura, što je u odnosu na isto razdoblje 2022. nominalno više za 12,9 posto, a realno za 4,2 posto.

U studenom 2023. bila su prosječno 174 plaćena sata, što je u odnosu na listopad niže za 0,6 posto. Najveći broj plaćenih sati bio je djelatnosti vodni prijevoz (185), a najmanji u djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (152).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za studeni 2023. iznosila je 6,78 eura, što je u odnosu na listopad više za 2,7 posto, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 14,9 posto.