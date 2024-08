Prvih 100 dana: Dugo, toplo i bezbrižno ljeto nove hrvatske vlade

U još jednoj, čini se, dobroj sezoni, bez otpora se utopila informacija o stotinu dana nove Vlade koji službeno završavaju 27. kolovoza. Tiskani je broj, dakle, izašao koji dan prije, no, ako netko zbilja vjeruje u to da smo time vlasti oduzeli ključne dane za reforme, rado polažemo glavu na giljotinu. Naime, kaj. Tih se stotinu dana, danas uvriježenih diljem globusa, upravo odnosi na vrijeme za – reforme! Opet preciznosti radi, nije zgorega podsjetiti da običaj mjerenja političkih dosega novoizabranih vlastodržaca datira od Franklina D. Roosevelta koji je nakon stupanja na dužnost 1933. krenuo s radikalnim reformama – upravo je u prva tri mjeseca postavio temelje New Deala, uz niz velikih zakonodavnih reformi. Nakon toga je otišao na odmor.

Naša je vlada preskočila onaj dio o reformama i krenula ravno na odmor! Ali, nisu oni krivi što je tajming zgodan i što je glavnina tih stotinu dana baš u špici sezone. Pa je logično što, osim samopodizanja plaća, dubinskih, reformističkih poteza vidjeli nismo. Doduše, osim frke oko bolničkih dugova i jaukanja veledrogerija zbog neplaćanja, nekih hitnijih ekonomskih potreba ionako nije bilo. Ekonomija prilično dobro vozi sama, prema inerciji. Dotok EU novca, još jedna dobra sezona i još uvijek rastuća domaća potražnja (s naraslim plaćama u javnome sektoru) pune državnu blagajnu i obogaćuju ekonomske pokazatelje, pa tih stotinu dana nikoga previše ne zanima. Osim realnog sektora koji se baš i nije uljuljao u pokazatelje.

Predsjednik UGP-a Hrvoje Bujas tako veli kako osim povećanja broja ministarstava, svojih plaća i plaća drugih dužnosnika, zapravo nismo vidjeli ništa, a očekivanja su poduzetnika, i to prije svega mikro, malih i srednjih, velika. - S razlogom, vrijeme je ozbiljnih reformi. UGP je za prvih stotinu dana predložio Vladi hitnu provedbu sedam startnih mjera: povećanje praga ulaska u sustav PDV-a s 40 tisuča eura na 70 tisuća; smanjenje PDV-a na ugostiteljske, frizerske i kozmetičke usluge na 13 posto; smanjenje PDV-a na proizvodnju hrane na pet posto; neoporezivanje reinvestirane dobiti; smanjivanje parafiskalnih nameta; ukidanje posebnog poreza na kavu; redefiniranje Zakona o trgovini, točnije ukidanje zakona o neradnim nedjeljama. UGP je na tu temu imao i sastanak sa ministrom financija Markom Primorcem, no osim povećanja praga ulaska u PDV na 50 tisuća eura, što smatramo nedovoljnim s obzirom na to da je inflacija bila višestruko veća, ostale su točke zasad stavljene sa strane, kao teme o kojima će se možda pričati u budućnosti - poručuje.

HUP s druge strane očekuje porezno rasterećenje rada, reformu zdravstvenoga i pravnog sustava, najavljujući (upravo povodom 100 dana rada nove Vlade) dokument koji sadrži ključne pozicije i preporuke za jačanje hrvatskoga gospodarstva do 2028. godine, s ciljem stvaranja moderne Hrvatske snažnih tvrtki, jakog gospodarstva, zadovoljnih zaposlenika i visokog standarda.