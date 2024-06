Rimčev robotaksi - lijep, samo se ne odaziva na pozive

Mate Rimac je predstavio dugoočekivani robotaksi nazvan Verne, prema slavnom piscu Julesu Verneu, koji bi zagrebačkim ulicama trebao voziti od 2026. godine. Predstavljanje nije prošlo baš onako kako je Rimac zamislio, s obzirom da se robotaksi oglušio na njegove naredbe i nije došao do njega.

- Naravno da se ovo dogodilo, to je efekt prezentacije, napravili smo ovo 100 puta, ali sad se čini da je nastao problem - rekao je u tom trenutku Rimac.

Na predstavljanju Vernea okupila se ozbiljna ekipa. Političari, investitori, novinari, zaposlenici Rimac Grupe i svi koji su na jedan ili drugi način uključeni u projekt. Na samom početku događanja publici se obratio premijer Andrej Plenković.

- Nisam očekivao da ćemo biti u mraku, to je valjda dio inovacije. Čast mi je biti nazočan ovdje. Drago mi je da ste došli u ovako velikom broju. Mate, kojeg svi skupa pratimo, kao mlad inovator je nailazio na teške i zahtjevne situacije. Bilo je skepse, inovatori su ispred svog vremena i prepušteni su sami sebi i zato to proživljavaju.

Drago mi je da smo podržali ovaj projekt i to značajnim sredstvima. Iskrene čestitke, drago mi je da ste pozicionirani ovdje u Svetoj Nedelji. Ovakva kompanija je izrazito dobro pozicionirana. Čestitam i na predstavljanju novog Bugattija. Vaš upliv na globalne procese je prepoznat, dosegnuli ste sam vrh. Za dva dana bilježimo godinu dana od potpisivanja ugovora o bespovratnim sredstvima. To je bio politički odabir na temelju smjera razvoja ovog projekta - rekao je Plenković i još jednom iskoristio priliku da podsjeti sve prisutne da je Vlada za ovaj projekt izdvojila čak 180 milijuna eura iz NPOO-a.

Rimac je rekao kako je ovo njihov najambiciozniji projekt dosad, a navodno će robotaksiji biti priuštivi pa će ih svatko moći naručivati.

- Najbolje, najčistije, najmodernije iskustvo, za cijenu obične vožnje. Svi će imati iskustvo kakvo imaju milijarderi u svojim autima s vozačima. Gradimo ekosustav koji se sastoji od tri dijela: vozilo, aplikacija te infrastruktura koju mi zovemo ‘Mothership‘, gdje će se auti čistiti, puniti i servisirati. Osim toga, gradimo i tvornicu gdje će se ti auti proizvoditi, a prva Verne tvornica bit će u Lučkom - komentirao je Rimac.

Izrazio je zadovoljstvo prisustvom premijera, ministara i investitora, osvrnuvši se na nevjerojatan napredak tvrtke unatoč početnim nedostatkom sredstava i iskustva.

- Prilično je ludo to što se dogodilo u proteklih 15 godina. Nismo imali nikakvog znanja, iskustva ni novca za realizaciju bilo kojeg od ovih projekata. No ipak smo to učinili. Bilo je gotovo nemoguće zamisliti da ćemo u Hrvatskoj razvijati i proizvoditi električne automobile, najuzbudljivije hibridne automobile, baterije za najpoznatije svjetske brendove i da ćemo prikupiti više od milijardu eura ulaganja, da ćemo otvoriti više od 2000 radnih mjesta te stvoriti najveću ovakvu tvornicu u ovom dijelu Europe - rekao je Rimac.

Istaknuo je postignuća poput proizvodnje Nevere, najbržeg automobila na svijetu, te privlačenja preko milijardu eura investicija i stvaranja 2000 radnih mjesta.

- Bilo je teško pronaći pravo ime za ovaj projekt, a koje odgovara našoj viziji. No kad smo ga smislili, znali smo da je to pravo ime za nas. Naš novi brend nazvali smo po Julesu Verneu, slavnom piscu za kojeg se kaže da je čovjek koji je izumio budućnost. Baš kao što je on koristio temu putovanja kao pokretačku snagu u svojim pričama, mi je koristimo kao inspiraciju u oblikovanju budućnosti ispunjene maštovitim inovacijama i stvarnim postignućima. Njegova vjera u budućnost i njegov duh potaknuli su znatiželju kod generacija i generacija znanstvenika i istraživača. Stvari koje ponekad izgledaju nemoguće, on je učinio mogućima - rekao je Adriano Mudri, glavni direktor dizajna u Verneu.

Ranije ove godine najavljeno je i partnerstvo s tvrtkom Mobileye, globalnim liderom u autonomnoj vožnji, a kako tvrde iz Rimca ono je ključno za Verneove autonomne mogućnosti. Napredna platforma za autonomnu vožnju Mobileye Drive bit će integrirana u Verne vozilo i zajedno sa sofisticiranim setom senzora,koji uključuju kamere, radara i lidara, omogućit će autonomne sposobnosti vožnje. Mobileyev sustav omogućuje fleksibilnost te funkcioniranje autonomne vožnje na raznim lokacijama, na različitim vrstama cesta, u različitim vremenskim uvjetima, uzimajući u obzir i lokalne stilove vožnje. Sve je to, kažu, ključno za skalabilnost buduće Verne usluge.

- Što se tiče troškova, Verne vas oslobađa od brige - ne morate ga prati, puniti, a naravno niti voziti, možete biti na telefonu, gledati film, YouTube, čitati knjigu... Imat ćete više mjesta nego u avionskom sjedalu prve klase, sami si namještate temperaturu, čak i miris. Sve ćete si prilagoditi svojim željama. Iskustvo vožnje će biti konzistentno, vozilo vam nikada ne može otkazati vožnju. Vozilo ima velika vrata, koja su klizna, u vozilo se vrlo lako ulazi i izlazi. Sigurnost, uključujući i cybersigurnost, je zajamčena. Čistoća nam je vrlo važna, uvijek će biti čist zahvaljujući brojnim unutarnjim senzorima. Moći ćete auto zadržati i na dulje vrijeme ako želite uz opciju ‘keep‘. I auto je predivan, svugdje ćete stići u stilu - najavio je Rimac.

Prvi Mothership, mjesto gdje će se Verneovi robotaksiji svakodnevno pregledavati, održavati, čistiti i puniti gradit će se u Zagrebu, pored sjedišta tvrtke u Buzinu, rekao je Marko Pejković, izvršni direktor Vernea. Također je najavio da tvrtka počinje graditi proizvodni pogon u Zagrebu za veliku proizvodnju autonomnih električnih vozila koja će se koristiti diljem svijeta.

- Lokacija proizvodnog pogona bit će u južnom dijelu Zagreba. Ovdje će se naša vozila sastavljati, kalibrirati i testirati. Ovaj proizvodni pogon stavit će Hrvatsku na kartu kao zemlju koja potiče razvoj ključnih tehnologija budućnosti koje će donijeti brojne dobrobiti zajednici i stvoriti značajan napredak u smjeru digitalnih i zelenih tehnologija - rekao je Pejković.

Tvrtka je, saznali smo danas, već potpisala ugovore s 11 gradova u EU, Velikoj Britaniji i na Bliskom istoku. U pregovorima su sa još 30 gradova. Vozila se već testiraju po gradu, a trebalo bi ih, kada počnu s prvim vožnjama, biti nekoliko stotina samo u Zagrebu.