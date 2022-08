Rusija izdala smjernice za sprječavanje investitora iz ‘neprijateljskih zemalja‘

Ruska središnja banka objavila je mjere usmjerene sprječavanju investitora iz 'neprijateljskih' zemalja, u iskorištavanju pogodnosti kojima se onima iz 'prijateljskih' zemalja omogućuje nastavak trgovanja na moskovskoj burzi.

Još u petak je moskovska burza priopćila je da će omogućiti klijentima iz prijateljskih zemalja, to jest, onih koje nisu sankcionirale Rusiju zbog rata u Ukrajini, da počnu trgovati nakon gotovo pola godine pauze. No, kasnije je rečeno da će se to odnositi samo na tržište derivata, a ne glavno tržište dionica te nije rečeno kada će širi pristup biti dozvoljen.

Analitičari smatraju da je odgoda djelomično posljedica brige da bi ulagači iz EU-a, SAD-a i Velike Britanije, kojima je trenutno zabranjeno trgovanje u Moskvi, mogli iskoristiti nastavak trgovanja investitora iz zemalja koje Rusija smatra prijateljskima, kao stražnji ulaz za trgovanje ruskim dionicama koje su u njihovom vlasništvu.

Središnja banka je također priopćila da na šest mjeseci blokira ruske depozitorije i registre u izvršavanju transakcija vezanih uz vrijednosne papire dobivene od inozemnih partnera, uključujući i prijateljske zemlje. Regulator je priopćio da je primijetio kako brokeri nude opciju kupnje vrijednosnih papira od stanovnika stranih zemalja te ih potom prenose u ruski depozitorij, što je potez opisan kao rizičan i 'bez jamstva očekivanog financijskog ishoda'.

Zapadne sankcije ograničile su pristup Rusa globalnim tržištima dionica, dok su protumjere iz Moskve također blokirale većinu stranaca u kupnji i prodaji ruskih dionica.