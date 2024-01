S&P 500 indeks četvrti dan zaredom dosegnuo rekordne razine

Na Wall Streetu je u srijedu S&P 500 indeks dosegnuo novu rekordnu razinu, četvrti dan zaredom, što se zahvaljuje daljnjem rastu cijena dionica najvećih tehnoloških kompanija. Dow Jones oslabio je 0,26 posto, na 37.806 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,08 posto, na 4.868 bodova, a Nasdaq indeks 0,36 posto, na 15.481 bod.

Rast S&P 500 i Nasdaq indeksa peti dan zaredom zahvaljuje se boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima nekoliko kompanija, među ostalim, Netflixa. Cijena dionice te kompanije skočila je više od 10 posto, a poskupile su i dionice drugih tehnoloških divova.

Nakon jučerašnjeg rasta cijene na rekordnu razinu, tržišna vrijednost Microsofta premašila je po prvi put razinu od tri bilijuna dolara. Više od jedan posto jučer su porasle i cijene dionica Alphabeta i Meta Platformsa, koje ulaze u skupinu nazvanu ‘Sedam veličanstvenih‘, koja je najzaslužnija za lanjski oporavak tržišta dionica.

Zahvaljujući euforiji oko razvoja umjetne inteligencije (AI), dionice tehnološkog sektora rastu već mjesecima, od proizvođača čipova Nvidie, do softverskog diva Microsofta. Hoće li poslovni rezultati tih kompanija opravdati snažan rast cijena njihovih dionica posljednjih mjeseci, vidjet će se ovih dana.

– Tehnološke tvrtke, posebno ‘Sedam veličanstvenih‘ i AI tvrtke prošle su godine dovele do nekih smiješnih zarada i smjernica. Vidjet ćemo u idućih 10 dana kako će se to odvijati, ali rani pokazatelji su svakako prilično pozitivni – kaže Mike Dickson, analitičar u tvrtki Horizon Investments. No, na tržištu jučer nije vladala euforija jer poslovni rezultati nekih velikih kompanija nisu ispunili očekivanja.

Uz to, procjenjuje se da će ukupan rast zarada kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u četvrtom tromjesečju prošle godine biti manji nego u prethodnom kvartalu zbog usporavanja rasta gospodarstva i potrošnje. Osim toga, splasnule su špekulacije da će američka središnja banka već u ožujku smanjiti cijenu novca. Izglednije je, procjenjuju analitičari, da će rez kamata za 0,25 postotnih bodova uslijediti u drugom tromjesečju, u svibnju ili lipnju.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,56 posto, na 7.527 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,58 posto, na 16.889 bodova, a pariški CAC 0,92 posto, na 7.455 bodova.