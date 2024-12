Sándor Csányi, mađarski milijarder i šef OTP banke: Nikada ne radimo nešto zato što je to netko zatražio

Mađarska bankovna grupacija OTP postala je jedan od vodećih financijskih igrača ‘istočno od Beča‘. Zasad posluje u jedanaest država istočne Europe i postsovjetskih zemalja te ima sedamnaest milijuna klijenata. Arhitekt uspjeha OTP banke njezin je dugogodišnji prvi čovjek Sándor Csányi, milijarder koji njeguje bliske odnose sa samim vrhom mađarske politike. Diplomirao je ekonomiju i financije 1974., a 1983. je doktorirao. Njegovi karijerni počeci odredili su i njegove sadašnje poduzetničke pothvate. Prvi posao nakon diplome našao je u tadašnjoj poreznoj upravi, a zatim u Sekretarijatu za bankovnu superviziju u Ministarstvu financija. Od 1983. do 1986. bio je voditelj odjela u Ministarstvu poljoprivrede i prehrambene industrije, a od 1986. do 1989. šef odjela u Mađarskoj kreditnoj banci. Pad komunizma dočekao je na mjestu zamjenika direktora K&H banke. Predsjednik je i glavni izvršni direktor OTP banke od 1992. Osim što je na čelu najveće mađarske banke, Csányi je od 2002. i vlasnik holdinga Bonitás. Riječ je o jednom od najvećih ulagača u poljoprivredu i prehrambenu industriju u srednjoj i istočnoj Europi s četrdeset tisuća hektara obradive zemlje i 9500 zaposlenih. Forbes njegovu imovinu procjenjuje na 1,4 milijarde dolara.

Kako ocjenjujete OTP-ovo poslovanje na hrvatskom tržištu i u kojem poslovnom segmentu vidite najveći potencijal za rast prihoda?

– Od svoje posljednje velike akvizicije Splitske banke i integracije poslovanja u Hrvatskoj tržišni udjel u svim ekonomskim područjima, uključujući maloprodajne i korporativne sektore, stabilno nam i snažno organski raste. Konkretno, s deset posto 2018. sada se približavamo 15 posto udjela u gotovinskim i stambenim kreditima, a s manje od devet posto narasli smo iznad 13 posto u sektoru kreditiranja korporativnih klijenata. Nadalje, očekujemo da će hrvatsko gospodarstvo nastaviti rasti bržim tempom od prosjeka EU-a, potaknuto daljnjim rastom osobne potrošnje, nedavnim znatnim povećanjem plaća, kao i sposobnošću i učinkovitošću hrvatskog turizma, koji unatoč sve ozbiljnijoj konkurenciji i dalje privlači mnogo posjetitelja u zemlju. Ne smijemo zaboraviti ni stalno učinkovito korištenje fondova EU-a i ulaganja u energetsku tranziciju, što će, nedvojbeno, pridonijeti budućem gospodarskom rastu. Zaključno, kao univerzalna banka nastavit ćemo podupirati potrebe svih dijelova hrvatskoga gospodarstva u kojima vidimo prostor za nastavak stabilnog i zdravog rasta.

Hrvatski su mediji tijekom ljeta nagađali da ste osobno bili zainteresirani za kupnju Fortenovina poljoprivrednog poslovanja. Je li to točno?

– Ranije ove godine Fortenova je pokrenula javni potupak prodaje svojih poljoprivrednih tvrtki. Bilo je preliminarnih razgovora između njezine Uprave i jednog od OTP-ovih investicijskih fondova, no ponuda na kraju nije podnesena. I sâm ulažem u agrobiznis: Bonafarm grupa, koju vodi moj najstariji sin Attila, najveća je integrirana poljoprivredno-prehrambena grupa u Mađarskoj. Obuhvaća sve segmente prehrambene proizvodnje, od ratarstva preko stočarstva do prerade mesa i mliječnih proizvoda. Nadalje, KITE je najveći poljoprivredni integrator u regiji s djelatnostima koje uključuju sve: od nabave poljoprivrednih sirovina i trgovine usjevima do prodaje i održavanja poljoprivrednih strojeva.

Mađarska ulaganja i akvizicije kompanija u balkanskoj regiji tijekom posljednjeg desetljeća, uključujući ​OTP-ove akvizicije, neki analitičari vide kao dio plana mađarske vlade za širenje geoekonomskog utjecaja. Kako to komentirate?

–​ OTP je dioničko društvo s raznolikom vlasničkom strukturom i bez državnog udjela. Nikada ne radimo nešto zato što je to netko zatražio od nas. Otkako vodim OTP, Mađarska je promijenila sedam premijera i sa svakim od njih nastojao sam uspostaviti korektan odnos, no uvijek pazim da se politika i poslovni interesi ne pomiješaju. U našoj ekspanziji nema drugih razmatranja osim potrebe za ekonomijom razmjera radi učinkovitog poslovanja, usmjerenosti na budućnost i sposobnosti osiguravanja resursa potrebnih za digitalni razvoj. Budući da najbolje razumijemo regiju CEE, upravo smo ondje bili najuspješniji u širenju, ali imamo dovoljno iskustva da gledamo i izvan nje. Za one koji sumnjaju, prvi OTP-ov val međunarodne ekspanzije dogodio se između 2001. i 2008., kada zemlju nije vodio aktualni premijer.

