Sektor čipova izbjegao veliku krizu uzrokovanu potresom u Tajvanu: TSMC i dalje nedodirljiv

Industrija poluvodiča izbjegla je potencijalno paralizirajuću krizu ovaj tjedan nakon što je njen najveći proizvođač, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp (TSMC) izašao neoštećen nakon što je Tajvan potresao najveći potres u posljednjih 25 godina. Iz tvrtke su nakon nemilog događaja objavili kako su neki od njihovih objekata pretrpjeli štetu od potresa magnitude 7,4 ali su dodali kako na najvažnijoj opremi nije bilo oštećenja te je proizvodnja ubrzo ponovno pokrenuta.

- Mislim da je za sada, barem, industrija čipova izbjegla veliku katastrofu - rekao je Patrick Moorhead, osnivač i glavni analitičar tvrtke Moor Insights and Strategy.

Velika katastrofa je izbjegnuta samo zato što TSMC ima ugrađene sigurnosne sustave za svoje tvornice i svoje zaposlenike. Zapanjujuće, nije bilo štete na njegovim najkritičnijim alatima za izradu čipova, uključujući strojeve za litografiju s ekstremnim ultraljubičastim zračenjem (EUV). Radi se o dvokatnoj laserskoj zraci koja pogađa metalni predmet i urezuje pločicu. A preciznost koja je potrebna od ovih instrumenata za graviranje strujnih krugova ne može se čak ni vidjeti ljudskim okom.

Veliki potres služi kao još jedan podsjetnik zašto tehnološke tvrtke, a posebno tvrtke za proizvodnju čipova trebaju imati raznolikost dobavljača. Od pandemije i krize opskrbnog lanca, neki proizvođači čipova počeli su graditi tvornice izvan Azije, gdje su bili grupirani, uključujući mnoge u SAD-u.

Rast prihoda od poluvodiča lani bio 10 posto

Prema podacima koje navodi Counterpoint Research prihod globalne ljevaoničke industrije ostvario je u 2023. godini rast od oko 10 % u odnosu na 2022. godinu. TSMC je ostao vodeći u industriji u četvrtkom kvartalu 2023. godine s tržišnim udjelom od čak 61 posto.. Zabilježio je prihod veći od očekivanog, što je značajno povećanje u odnosu na rast od 59 % u trećem tromjesečju 2023. Samsung Foundry zadržao je svoju drugu poziciju s 14 posto tržišnog udjela u četvrtkom kvartalu 2023. jer se tijekom tromjesečja nastavilo obnavljanje zaliha procesora za pametne telefone. SMIC je pak imao 5 posto tržišnog udjela dok je UMC završio kvartal sa šest posto većim prihodima

Pad Intela

Američki tehnološki div Intel zabilježio je prošle godine operativni gubitak u poslovanju s čipovima od sedam milijardi dolara, što je gotovo 35 posto više nego prethodne godine. Ovakvi rezultati pokazuju koliko američka kompanija kaska za tajvanskim konkurentom TSMC-om. Iako je Intel uložio milijarde dolara kako bi s trona skinuo tajvansku kompaniju i kako bi se vratio na prvo mjesto na svjetskoj ljestvici proizvođača koje mu je TSMC u međuvremenu preoteo, to se nije dogodilo. Do kraja prošle godine Intel je u proizvodnju čipova uložio ukupno 43,3 milijarde dolara, u odnosu 36,7 milijardi dolara uloženih do kraja prethodne godine, a najavili su i novo ulaganje od 100 milijardi dolara u pogone u SAD-u. U prilog im ide i Joe Biden koji je najavio kako će Intelu dodijeliti oko 20 milijardi dolara bespovratnih sredstva za proizvodnju čipova.

Izvršni direktor Pat Gelsinger rekao je da će operativni gubitak ove godine dosegnuti vrhunac, ali da bi do 2027. trebali stići do pozitivne nule. Samo u zadnjem kvartalu 2023. prihod tajvanske tvrtke iznosio je 625,5 milijardi tajvanskih dolara (19,52 milijarde američkih dolara) i nadmašio je prihod Intelovog odjela za proizvodnju čipova u cijeloj prošloj godini koji je dosegnuo 18,9 milijardi dolara.