Hrvatske šume: Sjaši Kurta da uzjaši Murta

Svaki put kad bi se potegnulo pitanje novog predsjednika Uprave Hrvatskih šuma (HŠ), razni interesni lobiji vrtjeli su se oko ministra poljoprivrede i cijele Vlade kako bi njihov čovjek preuzeo tu funkciju. Osim toga, tko zna, možda je nekima važno sakriti navodni kriminal, o čemu je govorio bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro, pa i zbog toga žele svog čovjeka na tome mjestu. Ipak, bude li Nediljko Dujić smijenjen ​s pozicije predsjednika Uprave, a postavljen čovjek Domovinskog pokreta (DP), nije sigurno da će se išta promijeniti jer ni dosadašnji revizorski nalazi Državnog ureda za reviziju koji su upozoravali na nepravilnosti ni AZTN-ovo pokretanje postupaka protiv HŠ-a nisu za sada dali konkretne rezultate.

Doduše, ne možemo reći da ništa nije učinjeno. Nedavno je Dujić rekao da je u HŠ uveo transparentnost, no tek nakon nalaza revizije i AZTN-ovih postupaka. Ako ima kriminala u HŠ-u, dosad nitko za njega nije odgovarao. Osim toga, Dujić je od 2017. bio savjetnik Uprave, a od 2022. i predsjednik, nakon što je u mirovinu otišao njegov prethodnik Krunoslav Jakupčić, pa bi o potencijalnom krriminalu ipak trebao nešto znati. Uostalom, nakon Dabrine izjave da u HŠ-u ima kriminala, Uprava kompanije to je demantirala, a odmah sutradan potvrdila da su istražna tijela angažirana na istragama o kriminalu, i to nakon prijave same Uprave, što samo još više stvara sumnju da nečega tu ima.

Sukobljene struje

Naravno da smo zatražili razgovor s Upravom o tome, ali i o cjelokupnom poslovanju HŠ-a, ili barem da odgovori na naša poslana pitanja, no navodno su u toj kompaniji prezaposleni ovih dana pa su se uljudno ispričali što nemaju vremena za nas.

Kompaniju su posebno neki drvoprerađivači, koje je predvodio predsjednik Uprave Požgaj grupe Nikola Požgaj, optuživali da ne poštuje kriterije za prodaju drvne sirovine drvoprerađivačkim kompanijama prema Pismu razumijevanja koje su 2017. na deset godina potpisali HŠ i HGK-ovo Udruženje drvoprerađivača​. Da ne kompliciramo s terminologijom, ideja je bila da se prednost da kompanijama koje imaju viši stupanj finalizacije proizvoda, no, prema Požgaju, događalo se obratno: rastao je izvoz trupaca, a prerađivači nisu dobivali onoliko koliko je potrebno. Posebno je istaknuo Ivića Pašalića, povezanoga s vlasnicom kompanije Mundus Viridis Ksenijom Pašalić, kao predvodnika skupine poduzetnika koji imaju ‘povlastice‘ u HŠ-u, no u nedavnom razgovoru s Pašalićem mogli smo također osjetiti njegovo nezadovoljstvo HŠ-evim radom.

Kulminiralo je to 4. listopada oko 12 sati kada je Uprava HŠ-a donijela odluku da se zabranjuje isporuka svježe sirovine (trupaca) svim kupcima. Njezin je cilj bio pojačati pritisak na kupce trupaca da kupuju robu koja je znatno oštećena nakon olujnog nevremena u srpnju 2023. u Slavoniji, što je zazvonilo na uzbunu u drvoprerađivačkoj industriju. No isti dan oko 17 sati, gotovo sigurno pod političkim pritiskom, Dujić i društvo povukli su tu odluku iako je poslije, kako doznajemo iz kompanijskih redova, postignut nekakav kompromis da pri kupnji svježe sirovine drvoprerađivači ipak uzmu i nešto oštećene.

Angažman privatnih izvođača

Uprava HŠ-a našla se u poziciji da ne zna što će s milijun prostornih metara sirovine koju drvoprerađivači ne žele kupiti pa je u listopadu pokušala riješiti to na taj način. Iako ne znamo kako je HŠ poslovao prošle godine, propast velike količine oštećene sirovine svakako je utjecao na rezultat. Gledajući pak 2023., prihod je bio 415,4 milijuna eura, a neto dobit 8,6 milijuna eura. Zasigurno je da bi i prihod i neto dobit bili veći da u srpnju te godine Slavoniju nije pogodilo nevrijeme, zbog čega je stradao hrast lužnjak u Spačvanskoj šumi.

– Nakon nevremena u srpnju 2023. privatni izvođači dodatno su angažirali sjekače i šumsku mehanizaciju jer Hrvatske šume to nisu mogle same iznijeti, što je povećalo troškove, a sve to utjecalo je na poslovanje – kaže predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva (HSŠ) Josip Stojanović.

Plaće imaju najveći udio u troškovima, no Liderov financijski analitičar Nikola Nikšić, vlasnik Konter savjetovanja, napominje da ni stavka ‘ostali vanjski troškovi‘ nije mala. U 2023. iznosila je čak 90,8 milijuna eura (22,6 posto), znatno više u odnosu na 63,8 milijuna eura (18,1 posto) 2022., ali i na cijelo prethodno razdoblje u kojem su ti troškovi bili od 54 milijuna do 64 milijuna eura. Njihov udio nije se znatnije mijenjao u poslovnim rashodima prijašnjih godina, ostajao je između 18 i 18,5 posto. U godišnjem izvještaju Uprave navodi se da su posrijedi troškovi usluga izrade proizvoda, odnosno sječe, te drugih proizvodnih usluga iskorištavanja šuma i usluga radova na uzgoju šuma. Zapravo je riječ o onome što kaže​ Stojanović​, da se dodatno angažirala vanjska usluga privatnih kompanija kako bi se iz šuma što prije izvukla oštećena sirovina i ublažilo propadanje zbog vremenskih utjecaja.

