SKANDAL S ‘LISTOM SRAMA‘: Porezna uprava prešutjela 208 tvrtki dužnika s dugom od 178 milijuna kuna

Je li u Hrvatskoj 31. listopada porezni dug veći od 300.000 kuna imalo 1540 tvrtki, kao što tvrdi Porezna uprava u svom priopćenju, ili je riječ od 1332 dužnika, koliko ih je zapravo na listi koju je objavila ista Porezna uprava? Razlika je i u iznosu: u priopćenju se spominje ukupan dug od 2,99 milijardi kuna, a kad se izbroji dug svih tvrtki na listi, dolazi se do iznosa od 2,81 milijarde. Između službenog priopćenja i službene liste nestalo je gotovo 180 milijuna kuna; preciznije, nedostaje 178 milijuna, 422 tisuće 884 kune i 79 lipa duga!

I to nije prvi put da Porezna uprava vodi ‘dvostruko knjigovodstvo‘. Za prošlu godinu navodi 1525 dužnika s ukupnim dugom od 2,83 milijarde kuna, a na listi su bila 1332 s dugom od 2,69 milijardi. Lani su, dakle, na popisu poreznih dužnika nestale 193 tvrtke sa 138 milijuna kuna duga. Tko zna nije li s porezne liste srama na taj način nestao i dio poreznih dužnika među fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost (navodno ih ima 4206 više od 100.000 kuna duga i s ukupnim dugom od 1,35 milijardi kuna) i među građanima (njih 30.166 dužno je više od 15.000 kuna, ukupno 4,2 milijarde)?

Poreznu listu srama počeo je objavljivati još prije deset godina tadašnji ministar financija Slavko Linić. Ispočetka su podaci osvježavani dvaput na godinu. Poslije, u mandatu financministra Zdravka Marića, tempo objava prepolovljen je na jedanput godišnje. Možda je koincidencija, ali Marić je bio bivši visokopozicionirani Agrokorov menadžer, a to se dogodilo u doba kad je Todorićev koncern svoju politiku neplaćanja doveo gotovo do savršenstva i praktički do bankrota.

Najnovija lista objavljena ovoga ponedjeljka ima dodatnih dubioza. Čak 85 tvrtki od 1332 dužnika ima uz ukupan iznos duga posebnu napomenu (uskličnik) iza koje stoji obavijest da je porezni obveznik platio dio duga i tako došao ispod cenzusa za objavu od 300.000 kuna. Među njima je 19 tvrtki koje su dugove podmirile 31. listopada, ali na listi je i 66 tvrtki koje su dug podmirile i do tri tjedna prije njezine objave. To vrijedi, primjerice, za Megalit iz Solina, koji je plasiran na 1179. mjesto liste srama s dugom od 350 tisuća kuna, i Krajk Has iz Donje Pušće, koji je na 1280. mjestu s 315 tisuća kuna duga. Obje tvrtke dugove su spustile ispod cenzusa još 10. listopada.

No to je u skladu s poreznim propisima, koji objavljuju listu dužnika 31. listopada sa stanjem duga 30. rujna, uz korekcije (uplate) do 10. listopada. Sve uplate nakon toga rezultiraju samo napomenom u obliku uskličnika s objašnjenjem o datumu uplate koja je spustila dužnika ispod cenzusa.

Inače, sama lista, bar ono što je objavljeno, ne odstupa od trenda prijašnjih godina. Velik dio od 2,69 ili 2,83 milijarde kuna poreznog duga nikad neće biti naplaćen. Naime, na listi su čak 258 tvrtke u stečaju, dakle svaka peta. Većina od njih završit će brisanjem iz Sudskog registra, s malom mogućnošću naplate svih vjerovnika, pa tako i države.

Tako s prošlogodišnje liste od dvadeset najvećih dužnika njih šest nije više na njoj, ali ne zbog podmirenja dugova, nego zato što više ne posluju. Prave vlasničke akrobacije odigrane su s Aleks stanom. Tvrtka s dugom od 49 milijuna kuna uoči objavljivanja liste pripojena je Marknadenu i izbrisana, kao što je izbrisan i Marknaden nakon pripajanja Akvili Pro, tvrtki osnovanoj u veljači prošle godine. Vlasnik je obiju Mario Babić, koji je vlasnički i upravljački povezan s čak 52 aktivne tvrtke, a u Sudskom registru navode se i 123 njegove bivše funkcije. Od tih 175 tvrtki u stečaju 11 je sadašnjih i čak 94 bivše. O Babiću je Lider posljednji put pisao u kolovozu ove godine, a još 2018. otkrili smo da je tada bio vlasnik i direktor 30 tvrtki, s još 43 bivše funkcije.

Od 20 najvećih prošlogodišnjih dužnika nema više ni Endre Tradea, Bargea, All4trade Export-Importa, Ivis plusa i Creative medije. Ostali su uglavnom povećali dugove. I na aktualnoj listi četiri su najveća dužnika u stečaju: Damex gradnja (187 milijuna kuna duga), Calm Brook (98 milijuna), Ante gradnja (85 milijuna) i Dalmacijavino (71 milijun kuna). Zanimljiva je vlasnička metamorfoza Calm Brooka, koji je od 2020. u vlasništvu nekog Deana Kolundžića, s prebivalištem u mjestu Ugrinovcima u Srbiji. Prije toga vlasnik je bio Benjamin Šehović, koji je i sâm kao fizička osoba među najvećim poreznim dužnicima s dugom od gotovo 32 milijuna kuna.

Nove su tvrtke među dvadeset najvećih dužnika Gran sol Adria (67 milijuna kuna), Mijušković gradnja (64 milijuna), Gergely Informatik (27 milijuna), Pharmacy Pro (21,5 milijuna) i Invest Agro u stečaju (15 milijuna kuna). Od njih je u javnosti najpoznatija Mijušković gradnja. Nekadašnji Gradko nekad je poslovao u sklopu ​GIP-a Pionir Ranka Predovića, tvrtke koja je gradila novu sljemensku žičaru, a Predović je bio i osnivač već spomenutog Aleks stana. Novi vlasnik Mijušković gradnje, crnogorski državljanin Vladan Mijušković nedavno je u Splitu uhićen na temelju Interpolove tjeralice, osumnjičen kao pripadnik ‘škaljarskoga klana‘ za sudjelovanje u stvaranju kriminalne organizacije.

Očito, lista dužnika danas postoji prije svega za zabavljanje javnosti, poput novinarskog otkrića da su na njoj šefica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Bienenfeld (78.700 kuna) i nova predsjednica HUP-a Irena Weber (koja je ustvrdila da je odmah platila dug od 125.000 kuna). A u prevenciji poreznih nepodopština kao da lista srama ne pomaže mnogo eutanaziranom ‘poreznom Uskoku‘, pa ni ‘pravom‘ Uskoku.