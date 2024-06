Slabiji odaziv na izbore za Europski parlament; prema anketama najviše mandata osvajaju HDZ i SDP

Prema izlaznim anketama najviše glasova na izborima za Europski parlament dobio je HDZ (33,74 posto) što bi mu donijelo šest mandata, a slijede SDP i partneri s 27,81 posto ili četiri mandata. Prema anketi provedenoj među biračima po izlasku s biračkog mjesta, po jedan mandat osvajaju Domovinski pokret (8,67 posto) te Možemo! (5,84 posto).

Uz izuzetak osam biračkih mjesta na samoborskom području, u Hrvatskoj su u nedjelju, u 19 sati zatvorena birališta i završeni europski izbori, četvrti na kojima je sudjelovala i na koje je izašlo malo birača.

Od nedjelje u 7 sati, kad su biračka mjesta otvorena, do 16,30 sati na birališta je izašlo samo 487.000 ili 15,05 posto birača. To je osjetno slabiji odaziv u odnosu na europske izbore iz 2019., kada ih je do istog vremena glasovalo 21,31 posto, ali i na izbore iz 2014., kada ih je glasovalo 16,45 posto.

Birati 12 hrvatskih zastupnika u Europski parlament u nedjelju je, u zemlji i inozemstvu, u 40 država, moglo 3 milijuna 371 tisuću birača.

Osam biračkih mjesta na samoborskom području radit će do 20,30 sati, jer zbog automobilističke utrke nisu neko vrijeme bili dostupni biračima, pa je im je produljeno ‘radno vrijeme‘.

Konačni podaci o odazivu znat će se kad se prebroje glasovi sa svih 6751 biračkog mjesta u zemlji i inozemstvu, a treba imati na umu da se posljednje zatvara u ponedjeljak u 4 sata u Los Angelesu.

Privremeni izborni rezultati znat će se danas u 23 sata, objavit će ih Državno izborno povjerenstvo (DIP) nakon što se zatvore birališta u Italiji, čiji birači posljednji glasuju u EU.