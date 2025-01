Slovenci na OnlyFansu u godinu dana zaradili preko 10 milijuna eura, kod nas podataka o tome nema

Porezna uprava itekako bi trebala znati koliko se preko tih platformi zarađuje, koje su najviše isplaćene naknade, koliko je korisnika koje platforme, ali o tome zasad ne znamo ništa

U posljednjih nekoliko godina, nekoliko stotina slovenskih državljana ostvarilo je ukupno više od 10 milijuna eura prihoda putem platforme OnlyFans. Prema informacijama koje je objavila Financijska uprava Republike Slovenije (FURS), samo je jedan aktivni kreator sadržaja na toj platformi iz Slovenije zaradio ili zaradila čak milijun eura prihoda. Prema podacima FURS-a, prihodi od kreatora sadržaja na TikToku također iznose nekoliko milijuna eura, oko pet milijuna u prošloj godini, no, premda se itekako zarađuje i na OnlyFansu i drugim platformama, FURS je upozorio da je samo manje od 20 posto slovenskih korisnika koji su zarađivali putem OnlyFansa registriralo svoju djelatnost, dok više od 80 posto korisnika nije prijavilo svoje prihode. Nisu to učinili ni nakon javnog poziva, do kraja 2024. godine, samo su tri korisnika javila i odradila sve, premda ostalima prijete ozbiljne kazne koje se kreću od tisući do 26 tisuća eura.

– FURS planira pojačan nadzor u 2025. godini kako bi osigurao da svi korisnici koji ostvaruju prihode putem ovih platformi pravilno prijave svoje zarade i registriraju svoje djelatnosti – poručili su iz te institucije koja je pozvala sve koji ostvaruju bilo kakav prihod s internetskih platformi, od Bookinga do OnlyFansa, da do 31. siječnja 2025. Financijskoj upravi prijave podatke prihodima i to jer krajem siječnja na snagu u toj državi stupa Direktiva Vijeća (EU) 2021/514 DAC7.

DAC7 je u Hrvatskoj na snazi već dvije godine, ali njegova puna primjena i kod nas kreće s krajem siječnja, premda je dojam da je on kod nas uglavnom usmjeren na one koji zarađuju preko platformi za iznajmljivanje turističkih objekata, Naime, od 1. siječnja 2023. operateri digitalnih platformi obvezni su prikupljati i dostavljati informacije hrvatskom Ministarstvu financija, Poreznoj upravi o prodavateljima koji obavljaju sljedeće aktivnosti uz naknadu: 1) najam nekretnina i parking mjesta, 2) osobne usluge, 3) prodaja robe te 4) najam bilo kakve vrste prijevoza. Što znači da bi domaća Porezna uprava itekako trebala znati koliko se preko tih platformi zarađuje, koje su najviše isplaćene naknade, koliko je korisnika koje platforme, ali o tome zasad ne znamo ništa.

– Koliki broj poreznih obveznika ostvaruje prihode preko platformi i koliko oni iznose, Porezna uprava ne vodi evidenciju o načinu ostvarivanja prihoda već o utvrđenim ukupnim primicima odnosno prihodima te priznatim rashodima na osnovu kojih se utvrđuje porezna osnovica te obveza poreza na dohodak ili dobit – odgovoreno je Lideru na upit.

Bilježite primanja

No, Porezna podsjeća da su u Hrvatskoj fizičke osobe koje ostvaruju primitke putem internetskih platformi obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, ovisno o tome jesu li registrirani za obavljanje djelatnosti i na koji način, kao samostalna djelatnost ili tvrtka. U oba slučaja oni, tumače u Poreznoj, vode poslovne knjige i na odgovarajući način primjenjuju Opći porezni zakon kojim je propisano da se bilježenje podataka u poslovnim knjigama mora temeljiti na urednim i vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama, a knjiženja i druga evidentiranja treba obavljati potpuno, točno, pravodobno i uredno.

– S druge strane, ukoliko ne postoji registracija obavljanja djelatnosti tj. ako se ista ne događa kontinuirano već povremeno, primici po toj osnovi mogu se oporezivati na način propisan za drugi dohodak. U tom slučaju, rezident koji oporezivi drugi dohodak ostvari izravno iz inozemstva ili u inozemstvu, obvezan je na taj dohodak obračunati predujam poreza na dohodak i uplatiti ga u roku od 30 dana od dana primitka. U istom roku porezni obveznik obvezan je Poreznoj upravi dostaviti propisano izvješće (Obrazac JOPPD). Iznimno, porezni obveznik rezident koji ostvaruje primitke iz inozemstva ili u inozemstvu za koje u tijeku poreznog razdoblja postoji obveza plaćanja predujma poreza na dohodak u inozemstvu, nije obvezan plaćati predujam poreza na dohodak u tuzemstvu tijekom poreznog razdoblja, o čemu je obvezan izvijestiti Poreznu upravu u roku od osam dana od dana ostvarenog prvog primitka u tekućoj godini (Obrazac "INO-IZJAVA") – kažu u Poreznoj i dodaju da je u tom slučaju porezni obveznik obvezan dostaviti Poreznoj upravi podatke o ostvarenom dohotku i porezu plaćenom u inozemstvu sukladno odredbama odnosnog ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, i to na propisanom izvješću do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu (Obrazac INO-DOH).

– Napominjemo da je Direktivom o administrativnoj suradnji (DAC7), uvedena obveza operatera platformi da izvješćuju Ministarstvo financija, Poreznu upravu o prodavateljima koji putem platformi ostvaruju prihod, a navedene informacije će služiti Poreznoj upravi pri provjeri poreznih obveznika u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje obveza u skladu s posebnim propisima koji uređuju oporezivanje dohotka i oporezivanje dobiti – poručili su iz Porezne.