SLUČAJ FRANAK Odvjetnik potrošača: Ovo je 10 posto onoga što tražimo. Oglasila se i udruga banaka

Vrhovni sud je dovršio raspravu u slučaju švicarskog franka, prihvativši pravno shvaćanje prema kojem korisnici koji su konvertirali kredite u eure imaju pravo na isplatu zateznih kamata, ali ne i pravo na obeštećenje koje bi banke koštalo između 20 i 25 milijardi kuna.

- Ovo je pobjeda banaka u ovom slučaju, ovo je katastrofa za potrošače. To nije ono što smo tražili i očekivali - za Index je rekao Igor Metelko, odvjetnik koji je zastupao klijente koji su tužili banke.

- Donesena su tri različita pravna shvaćanja u tri različite pravne odluke. Jedno pravno shvaćanje je dalo za pravo potrošačima u punom iznosu onog što potražujemo. Drugo shvaćanje nam ne daje ništa, a treće pravno shvaćanje daje samo zatezne kamate za pretplatu iz konverzije što je možda 10 posto od onog što tražimo", kaže Metelko.

Za treće shvaćanje, jedino koje je imalo dovoljno glasova, glasalo je 13 sudaca. Deset glasova, dva manje nego je bilo potrebno, dobilo je shvaćanje po kojem bi potrošači dobili odštetu. Najmanje glasova, samo njih šest, dobilo je shvaćanje po kojem potrošači ne trebaju dobiti ništa.

Može li odluka biti ukinuta?

Vrhovni sud u priopćenju navodi da će sve "sudske odluke koje zastupaju tri različita pravna shvaćanja biti predmet kontrole Službe evidencije sudske prakse".

- Ja ne znam što to točno znači, mogu li oni stopirati tu odluku, može li to ne proći evidenciju. To tek moramo vidjeti - kaže odvjetnik. Moguće je da se odluka stopira u slučaju da je u suprotnosti s nekom drugom odlukom ili praksom Europskog suda, međutim to će biti poznato tek za nekoliko dana, kaže Metelko. Sad se čeka objava odluke i revizijskih predmeta, nakon čega će situacija biti jasnija.

Banke sada od građana koji su se pravomoćno naplatili mogu potraživati vraćanje tih iznosa, a to će sigurno i napraviti, smatra odvjetnik. - Apsolutno smo očekivali pobjedu, pravo je bez ikakve dvojbe na strani potrošača. To nije borba malih i velikih, nitko nije tražio navijačke ili političke odluke, nego da sude u skladu s pravom. Pravo je sigurno na našoj strani - rekao je. - Banke nikada nisu dale nekakve suvisle razloge koji bi upućivali na to da mi nemamo pravo na obeštećenje - rekao je Metelko.

Banke: Rješenje u suprotnosti s vladavinom prava

Komentar na izneseno pravno shvaćanje Vrhovnog suda dala je i Hrvatska udruga banaka. - Na temelju preliminarnog uvida u priopćenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske, moguće je primijetiti da nije uvažen zahtjev za dodatnom restitucijom, na način na koji su to zahtijevali predstavnici potrošača.

Međutim, Hrvatska udruga banaka i dalje zauzima stav da je konverzijom iz 2015. godine u potpunosti riješeno ovo pitanje te smatra da donesenim pravnim shvaćanjem Vrhovni sud odstupa od svojih dosadašnjih stajališta iznesenih u oglednom postupku, ali i pojedinih odredbi zakonskog rješenja koje je uredilo konverziju. Stoga se može zaključiti da je ovakvo rješenje u suprotnosti s ustavnim načelom trodiobe vlasti i vladavine prava te će, posljedično, negativno utjecati na razinu pravne i investicijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj, kao i njezinu percepciju u očima domaće i inozemne investicijske javnosti.

Banke će razmotriti daljnje mogućnosti i pravna sredstva koja im stoje na raspolaganju te pojedinačno odlučiti o njihovoj primjeni - stoji u priopćenju HUB-a.