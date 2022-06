Smanjenje poreznog opterećenja opcijskih dionica posebno bi pomoglo startupovima

Davanje poslovnih udjela u tvrtki radnicima novi je trend kojim hrvatski IT poslodavci pokušavaju privući kvalitetni kadar, no na to treba platiti visoki porez. Zbog toga hrvatska IT industrija, u suradnji s Američkom gospodarskom komorom u Hrvatskoj (AmCham), prema riječima poduzetnika Davora Runje, predsjednika CISEx-a, priprema prijedloge o smanjenju poreznog opterećenja opcijskih dionica.

- Smanjenje poreza na dionice posebno će pomoći startupovima koji puno vrijede na papiru i prema tomu treba platiti porez, ali u stvarnosti nije tako. Netko može procijeniti da startup vrijedi pet milijuna dolara, ali to ne znači da se radi o stvarnoj vrijednosti ili da neće propasti – kaže Runje te ističe da je hrvatski IT suglasan s preporukom AmCham-a poreznoj upravi za smanjenje poreznog opterećenja.

Trenutačno Zakon o porezu na dohodak predviđa povoljniji porezni tretman za dodjelu ili opcijsku kupnju dionica, no ne i za dodjelu poslovnih udjela u društvima s ograničenom odgovornošću.

Doprinos razvoju poduzeća

- Porezno opterećenje je prije bilo puno više, sada je na 30 posto te su poduzeća počela i aktivnije uključivati dioničke planove u sustave zadržavanja i nagrađivanja zaposlenika. Pojedinim granama gospodarstva poput IT industrije i startupova, ovakvi modeli su ključni za nastavak poslovanja u Hrvatskoj. AmCham se zalaže za daljnje porezno rasterećenje i smanjenje stope na 10 posto (izjednačavanje porezne stope s onom na dividende i kamate) – kaže Andrea Doko Jelušić, izvršna direktorica AmCham-a, i nada se da bi u sljedećem krugu porezne reforme mogućnost ESOP-a za društva s ograničenom odgovornošću mogla biti realizirana.

- AmCham-ov prijedlog je izmjena Zakona o porezu na dohodak u kojoj bi se propisalo da se dohotkom od kapitala, osim dodjele ili kupnje vlastitih dionica, smatraju i dodjela i stjecanje udjela u društvu s ograničenom odgovornošću. Ako bi se zakonski okvir u tom smislu uredio, to bi pomoglo razvoju manjih i srednjih poduzeća, kao i startupova u Hrvatskoj – kaže Doko Jelušić.