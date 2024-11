Smanjuju se pragovi za bespovratne potpore za otvaranje novih radnih mjesta i kapitalne troškove investicija

Vlada je s ovotjedne sjednice u saborsku proceduru uputila nacrt izmjena i dopuna Zakona o poticanju ulaganja kojima želi dodatno olakšati i privući investicije, ponajprije smanjenjem preduvjeta i pragova za prijave za regionalne potpore.

Preduvjet za prijavu projekata koji traže korištenje bespovratne novčane potpore za otvaranje novih radnih mjesta i potpore za kapitalne troškove investicije se snižavaju, jest registrirana stopa nezaposlenosti na području na kojem se potpora traži. Vlada ovim izmjenama predlaže da se prihvatljiva stopa nezaposlenosti za kvalifikaciju prijave snizi s 15 na 10 posto u slučaju kad se traži potpora za otvaranje novih radnih mjesta do njene maksimalne visine od 15 tisuća eura ili do 30 posto prihvatljivih troškova. Za manju traženu potporu iste vrste, onu do 20 posto prihvatljivih troškova za novootvoreno radno mjesto ili maksimalno 10 tisuća eura, taj se okvir snižava s 10 do 15 posto na 5 do 10 posto stope nezaposlenosti. Najmanja potpora za otvaranje radnih mjesta koja može iznositi najviše 5 tisuća eura ili do 10 posto prihvatljivih troškova moći će se koristiti ako je nezaposlenost manja od 5 posto.

Što se tiče potpora za kapitalne troškove projekta ulaganja, prag od 15 posto registrirane stope nezaposlenosti snizit će se na 10 posto. Maksimalna potpora ove vrste iznosi do 20 posto prihvatljivih troškova ulaganja u dugotrajnu imovinu, a najviše dva milijuna eura.

Za istovrsne potpore u iznosu do 10 posto prihvatljivih troškova investicije, odnosno do najviše milijun eura, planira se spustiti na 5 do 10 posto, pri čemu se najavljuje i smanjenje potrebnog broja radnih mjesta u investiciji s 50 na 30.

Predloženim izmjenama Zakona poticanju ulaganja bit će uvedena i potpore za aktivnosti od strateškog značaja za prijelaz na klimatski neutralno gospodarstvo. Tako će, u okviru potpora za aktivnosti visoke dodane vrijednosti, bespovratna novčana potpora za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s investicijom biti povećana za 50 posto. Također se povećavaju pragovi vrijednosti investicija za prijavu za regionalne potpore s dosadašnjih 100 na najviše 110 milijuna eura, te za potpore za usavršavanje i prekvalifikaciju s 2 na maksimalno 3 milijuna eura.

U obrazloženju predloženih izmjena zakonskog teksta Vlada je navela da se potpore za poticanje ulaganja, u praćenom razdoblju od 2012. do 2024., koriste ili su se koristile kroz 934 odobrena projekata ulaganja vrijedna 6,1 milijardi eura uz planirano otvaranje 31.823 novih radnih mjesta. Najčešće se podupiru investicije u metaloprerađivačkoj industriji na koju otpada 15,3 svih projekata, potom u turizmu (12,5 posto), ICT-u (12,1 %), drvno-prerađivačkoj industriji (9,4 %) te proizvodnji strojeva i opreme (8,3 %).

Za provedbu ovog zakona u državnom proračunu do 2025. godine osigurano je gotovo 12 milijuna eura.