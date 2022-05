Smarter: Hrvatska može povećati proizvodnju i izvoz suncokretovog ulja

Zbog rata u Ukrajini tijekom ove godine došlo je do ogromnog poremećaja i neizvjesnosti te nestašica u ponudi, ali i drastičnog rasta cijena na svjetskom tržište suncokreta i suncokretovog ulja, budući da proizvodnja Ukrajine i Rusije, odnosno njihov izvoz dominira na globalnom tržištu. Najznačajniji poremećaji na globalnom tržištu i u slijedećem periodu će biti u ponudi i potražnji suncokretovog ulja, zbog visoke koncentracija proizvodnje i izvoza suncokretovog ulja iz Ukrajine i Rusije. Svako daljnje predviđanje kretanja cijena i ponude na tržištu će u prvom redu ovisiti o mogućnostima dobave suncokretova ulja i zrna iz Ukrajine ove sezone, ali i tijeku ratnih operacija kao i logističkim uvjetima za dopremu zaliha u Europu.

- Proizvodnja suncokreta u Hrvatskoj zadnjih godina bilježi rast, po ostvarenoj količini proizvodnje, iako površine na kojima se sije suncokret nisu povećane, što je rezultat kvalitetnijeg ulaganja u proizvodnju i rasta prinosa. Hrvatska proizvodi suncokreta više nego što su naše potrebe. Samodostatnost je oko 212 posto, no zadovoljavamo tek 44 posto potreba za suncokretovim uljem. Obzirom da imamo proizvodne kapacitete za preradu suncokreta u suncokretovo ulje bilo bi logično, obzirom na rast cijena, koji se bilježi i dalje, da se veće količine ulja osiguraju iz domaćih izvora te da domaće suncokretovo zrno preradimo u tvornicama u Hrvatskoj. Tako bi osigurali stabilnu ponudu ulja za domaće tržište, a imamo i kapacitete za izvoz ove izrazito tražene i skupe namirnice, za kojom vlada velika potražnja na globalni i na EU tržištu - zaključak je tržišne analize stručnjaka Smartera, konzultantske tvrtke specijalizirane za poljoprivredu i prehrambenu industriju.

Proizvodnja suncokretovog ulja u Ukrajini je u 2020. godini iznosila 6,45 milijuna metričkih tona ( MT), u Rusiji 4,45 milijuna MT, a u EU 3,9 milijuna MT. To su tri najznačajnija proizvodna područja u svijetu, dok su svi ostali znatno manji proizvođači. Procjena globalne potrošnje u sezoni 2021/22. suncokretovog ulja iznosi preko 20 milijuna MT.U 2020/21. Ukrajina je bila vodeća zemlja izvoznica suncokretovog ulja s izvozom od 5,27 milijuna MT, a predviđanja su bila da će u sezoni 21/ 22 izvoz biti preko 6,6 milijuna MT. Druga izvoznica suncokretovog ulja je Rusija koja je 2020/21 imala izvoz 3,25 milijuna MT, dok je u 2021/22 planiran izvoz od 3,8 milijuna MT.

Ukrajinska industrija suncokretovog ulja usmjerena je na izvozno tržište jer je čak 90 posto proizvodnje namijenjeno inozemnim tržištima, pokazuju podaci USDA. U usporedbi s Rusijom, koja je drugi najveći proizvođač, Rusija troši gotovo 30 posto vlastite proizvodnje suncokretovog ulja na domaćem tržištu.

- Ukupno, putem luka u Crnom moru otpada gotovo 80 posto svjetskog izvoza suncokretovog ulja, a danas su ta područja pod snažnim ratnim djelovanjem. Obzirom na ovako snažnu dominaciju Ukrajine i Rusije na globalnom tržištu suncokretova ulja, napad Rusije na Ukrajinu izazvao je veliki utjecaj na svjetsko tržište suncokreta, zbog čega je važno promijeniti strateško razmišljanje o ovoj proizvodnji u Hrvatskoj - smatraju stručnjaci Smartera.

Ruska invazija na Ukrajinu značajno je poremetila ukrajinsku industriju suncokretovog ulja i lanac opskrbe, dok produžetak sukob prijeti sljedećoj vegetacijskoj sezoni. Postrojenja za preradu sjemena suncokreta u ulje su većim djelom prestala s radom, a zatvaranje luka sprječava izvoz. Suncokret se u Ukrajini sije u travnju i svibnju, a berba obično počinje u rujnu. Postoji veliki rizik za ponudu i potražnju jer se vojne akcije odvijaju u poljoprivrednim područjima – mnoge ceste su blokirane, komercijalne tvrtke ne rade, poljoprivrednici ne mogu saditi, a uz to je vrlo teško doći do repromaterijala za kvalitetnu sjetvu ( gnojivo, gorivo, zaštitna sredstva).

Glavna područja uzgoja sjemena suncokreta u Ukrajini nalaze se u stepskim i šumsko-stepskim zonama Ukrajine, smještenim u središnjim i istočnim pokrajinama. Glavne proizvodne regije su Dnjepropetrovsk, Kirovograd, Harkov, Zaporožje, Nikolajev, Lugansk, Odesa i Poltava, koje zajedno čine 62 posto ukupne zasijane površine u zemlji. Zbog orijentacije na izvozno tržište, većina ukrajinskih postrojenja za preradu suncokreta i proizvodnju suncokretova ulja nalazi se u blizini crnomorskih luka radi logističke pogodnosti. Evidentno je da su ugroženi ratnim zbivanjima i najznačajniji proizvodni bazeni i mogućnost isporuke.

Uz to je Rusija najavila ograničila izvoz suncokretovog ulja i zabranu isporuke sjemena suncokreta kako bi ublažila pritisak na domaće cijene. Sve ovo izaziva veliku nervozu i strah od globalne ponude i potražnje, te cijena i dostupnosti suncokretovog ulja.

Kako nadoknaditi nedostatak suncokretova ulja

Nedostatak suncokretova ulja na tržištima diljem svijeta se pokušava nadoknaditi temeljem dostupnih zaliha, te novim pravcima dobave iz Južne Amerike ili Južne Afrike. No, to neće biti dovoljno da bi se nadoknadile količine koje su dolazile s tržišta Ukrajine i Rusije. Prerađivači uljarica u EU također povećavaju proizvodnju suncokretovog ulja, dijelom koristeći uvoz sjemenki suncokreta iz Južne Amerike.

- U EU prerada suncokreta u suncokretovo ulje naglo i snažno raste, više nego što se očekivalo. Procjenjuje se da će doseći 9,3 do 9,4 milijuna tona do kraja ove sezone prerade do srpnja 2022, u usporedbi s 8 milijuna tona u prethodnoj sezoni. Najveća povećanja proizvodnje bilježe Rumunjska, Bugarska, Francuska, Mađarska i Španjolska s vrlo povoljnim profitnim maržama. Također, traže se zamjene za suncokretovo ulje u drugim vrstama ulja, naročito palminom ulju, ali i sojinom ulju, ulju repice , maslinovom i drugim vrstama masti koje mogu zamijeniti suncokretovo ulje - ističu stručnjaci Smartera.

Vraćanje na korištenje palminog ulja u industriji ili ugostiteljstvu diljem Europe izaziva veliko nezadovoljstvo zbog povezanosti te robe s krčenjem šuma, ali taj je potez je nužan, privremen i većina potrošača se uopće ne slaže s time, no za sada se ne vidi bilo kakva održiva alternativa. Ulje uljane repice, koje je dosada u najvećoj mjeri bilo namijenjeno za tržište proizvodnje biodizela, sada se preusmjerava na upotrebu u hrani.

Cijena suncokretova ulja na svjetskom tržištu

Čak i prije nego što je Rusija napala Ukrajinu, cijene suncokreta su bile visoke, uglavnom zbog malog uroda 2021. godinekoji je bio pod utjecajem vremenskih ekstrema, a rast potrošnje suncokreta dovela je i snažno povećanje potražnje stočne hrane u Kini, te poremećaji u lancima dobave uzrokovani COVID krizom.

Rat u Ukrajini značajno je povećao cijene suncokretovog ulja, sjemena suncokreta i sačme (kao nusproizvod kod proizvodnje ulja). Najveći rast cijena dogodio se odmah po izbijanju rata, kada su cijene suncokretovog ulja u EU porasle na oko 2.900 do 3.000 dolara po toni sredinom ožujka, dok je u veljači prosječna cijena bila samo 1.490 dolara po toni.

Početkom travnja cijene suncokretovog ulja u Europi su nešto pale. Na tržište je počelo pristizati više ukrajinskog suncokretovog ulja po cijeni od oko 1.900 do 2.250 dolara po toni. Rado se o izvozu kamionima ili vlakovima preko Moldavije, Rumunjske, Poljske. Počele su se pojavljivati i određene količine isporuke iz Rusije po cijeni od 1.800 do 1.900 dolara po toni. Ruski prodavači nude ulje i druge poljoprivredne proizvode po sniženim cijenama na svjetskom tržištu u nastojanju da potaknu kupnju stranih kupaca i smanje trenutne visoke zalihe.

U Europskoj uniji na nekim je mjestima suncokret čak pao ispod cijene uljane repice, što je odraz smanjenja potražnje zbog neuobičajeno visokih cijena u prvoj polovici ožujka.

Ali zalihe suncokretovog ulja ostat će relativno male u EU sve dok traje rat u Ukrajini zbog čega postoje strahovi od daljnjeg tijeka događanja na globalnom tržištu.

Proizvodnja suncokreta u Republici Hrvatskoj

U 2020 godini Hrvatska je zasijala suncokret na 39.000 ha, dok je proizvedeno 120.000 tona suncokreta uz prinos od 3,1 t/ha što je na razini najboljih EU prinosa. Bilježi se i značajno povećanje otkupnih cijena u 2022. g., uzrokovano globalnom nesigurnošću koja je povećala cijenu na 4,70 kn/ kg u ožujku ove godine, dok su se cijene suncokreta godinama prije kretale na razini od oko 2kn/kg.

Cijene suncokretovog ulja u veleprodaji su se u ožujku kretale već preko 12kn/kg, početkom svibnja je cijena došla na 15,78 kn/kg, dok su prošle godine početkom godine bile oko 8,5 kn/kg od kada je cijena počela rasti iz mjeseca u mjesec. S ratom u Ukrajini se taj rast intenzivirao.

Po ostvarenim prinosima u proizvodnji uljarica možemo biti zadovoljni jer se nalazimo čak i iznad svjetskog i europskog prosjeka. Stoga možemo reći da smo u proizvodnji uljarica konkurentni na svjetskom tržištu. A to bi nam trebalo osigurati stabilnost u narednom izazovnom razdoblju.

- Što se tiče proizvodnje suncokretova ulja, Hrvatska proizvodi gotovo 40.000 sirovog ulja suncokreta i oko 60.000 tona rafiniranog ulja suncokreta. Hrvatska, posljednjih godina, podiže proizvodnju suncokreta, te je veliki izvoznik, a istovremeno je veliki uvoznik ulja. Tako je u 2020. godini Hrvatska uvezla ukupno 69.079 tona suncokretovog ulja, od čega je 45.000 tona iz Srbije, a 18.000 tona iz Mađarske, dok je izvoz bio 42.767 tona. U 2021 godini naš je izvoz povećan na 45.070 tona, a uvezli smo čak 78.572 tona suncokretovog ulja. Tijekom 2020. godine izvezeno je i 60.537 tona suncokretovog sjemena, dok je taj izvoz u 2021 godine povećan na 64.664 tona. Prostora za rast domaće prerade ima i za domaće potrebe te izvoz i to bi trebala u ovom trenutku biti važna strateška odluka Vlade, ukoliko želimo osigurati stabilnost domaćeg tržišta, ali i postati zanimljiv igrač i dobavljač ovog traženog proizvoda na europskom tržištu. Najgore što nam se može dogoditi je da u ovoj sezoni nekontrolirano izvezemo daleko veće količine suncokreta nego što je to bilo do sada, te da domaće tržište ostane ovisno o uvozu skupog suncokretovog ulja, kao finalnog proizvoda - zaključak je stručnjaka Smartera.