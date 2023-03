Smjene u vodstvu ZG Holdinga: Nakon Bajakića, odlazi i Boris Sesar

Nakon odlaska Ratka Bajakića, člana Nadzornog odbora i alfe i omege Zagrebačkog holdinga prije manje od mjesec dana, danas je službeno objavljen i odlazak Borisa Sesara, dosadašnjeg člana Uprave najveće hrvatske tvrtke.

Iz Holdinga su poslali obavijest da Sesar od 1. travnja 2023. godine nastavlja karijeru izvan ZGH Grupe. Piše i to da odlazi na vlastiti zahtjev, kao što je pisalo i kod Bajakića.

Nije poznato je li jedan od razloga prošlogošnja afera koja je izašla u javnost, zapravo obrnuta logika dosadašnjoj praksi u aferama, a to je da je Sesar koristio privatni automobil Tesla Model 3 u službene svrhe. Za to je, kako su pisali mediji, od ZG Holdinga mjesečno dobivao 8.800 kuna bruto, a ostalo je visjeti u zraku pitanje je li u toj kombinaciji sve bilo po propisima, s obzirom da Tesla nije glasila na Sesarovo već na ime njegove tvrtke Ironcrew. No s obzirom da se to događalo još u lipnju, da je to bio razlog, vjerojatno bi gradonačelnik Tomislav Tomašević tražio njegov odlazak puno ranije.

Jedna od teorija je, kako neslužbeno saznajemo, ta da je Sesar ušao u konflikt s članicom Uprave, Matijom Subašić-Maras oko nekih projekata, a postoji i ona popularna, da odlazi jer ne voli biti pod povećalom javnosti, na što ga je ova funkcija tjerala.

U svakom slučaju Sesar je u Holdingu proveo manje od dvije godine, a na prijašnjem poslu, u United Grupi, gdje mu je funkcija bila direktor B2B poslovanja, radio je osam mjeseci. Najdulje je radio u Deutche Telekomu, gdje je također bio zadužen za B2B segment poslovanja. Ima i vlastitu tvrtku Ironcrew te je suosnivač studija za izradu računalnih igara Gamepires. Nesuđeni je i predsjednik Hajduka.

Skupština Zagrebačkog holdinga donijela je na današnjoj sjednici odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor dva nova člana Uprave, čime će ZG Holding ubuduće imati dugo priželjkivanu petoročlanu Upravu.