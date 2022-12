Spašavamo od zaborava deset afera koje su nas najviše zaokupile u 2022.

Zlatne ribice imaju pamćenje od samo tri sekunde. Doduše, to je samo mit. Prema nekim istraživanjima, pamte i do pet mjeseci. I to je dulje od kolektivnog pamćenja hrvatske javnosti. Javnost se katkad tjednima bavi nekim temama, ali medijski interes u jednom trenutku jednostavno zamre, bez obzira na epilog. Na ovome mjestu spašavamo od zaborava neke od ljudi i događaja koji su nas najviše zabavljali ove godine. (Premijer i predsjednik ovdje su izvan konkurencije.) Krenimo redom...

1. Stambena frka Frka-Petešića bez posljedica

Državni stan od 96 kvadrata u strogom centru Zagreba koji je na korištenje dobio premijerov pouzdanik Zvonimir Frka-Petešić ekspresno je obnovljen nakon potresa. Resorni ministri zapjenjeno su pokušavali objasniti da je sve bilo prema zakonu, ali nikoga u to nisu uvjerili. Nacionalovo otkriće samo je zakotrljalo lavinu.

Ispostavilo se da je predstojnik premijerova ureda, nakon 28 godina diplomatske službe, završio u Zagrebu kao beskućnik i podstanar te je tako stekao pravo na korištenje državnog stana. Sve je završilo ispuhivanjem afere, ali i takav epilog pokazatelj je odnosa hrvatske politike i morala.

2. darko horvat Prvi ministar uhićen na dužnosti

Samo mjesec dana nakon što je ministar graditeljstva Darko Horvat uvjeravao javnost da nikakve ekspresne obnove bilo nije te da se dogodila ‘ekspresna samoobnova‘, mediji su se itekako zainteresirali i za njega, ali tek nakon što je zanimanje pokazao Uskok. Horvat je bio prvi ministar uhićen za vrijeme obavljanja ministarske dužnosti. Njegovi prethodnici istražni zatvor i optuženičku klupu upoznavali su tek nakon mandata.

Zbog mešetarenja s potporama palo je još nekoliko istaknutih političara. Horvat je podnio ostavku, izašao iz zatvora s punom plaćom od 19,5 tisuća kuna i istraga je pala u zaborav. Još pet minuta slave uhvatio je kad je izabran na javnom natječaju kao inženjer elektrotehnike u Končarovoj tvrtki Končar – Aparati i postrojenja.

3. Sve tajne drona koji je pao na Zagreb

Nepoznati leteći objekt pao je na Zagreb, blizu studentskog doma na Savi 10. ožujka navečer, samo dva tjedna nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Sve osim činjenice da žrtava pukom srećom nije bilo (osim velikog broja uništenih parkiranih automobila) te da je riječ o dronu teškom šest tona koji je izbušio ogroman krater ostalo je i do danas nepoznato.

Ukrajinski izviđački dron? Ruska diverzija? Netko treći? Naoružan ili ne? Kako se prošvercao kroz protuzračne obrane triju članica NATO-a (Rumunjske, Mađarske i Hrvatske)? Kontradiktorne informacije prestizale su jedna drugu – od onih iz NATO-a do domaćih. Krater je odmah zatrpan, ostaci drona prevezeni ‘na tajno mjesto‘, a javnost je dobila tek neslužbenu informaciju iz MORH-a da je dron nosio bombu od 120 kilograma. S vremenom su se prorijedila i novinarska pitanja pa je dron još jednom pao, ovaj put u kolektivni zaborav.

4. Šou s pomilovanjem Perkovića i Mustača

Anto Nobilo, odvjetnik Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, koji služe kaznu, predao je molbu za pomilovanje čim su njegovi klijenti stekli pravo na to. Danima se pritiskalo predsjednika Milanovića da ih pomiluje, na što ima zakonsko pravo, premda je on još u predizbornoj kampanji izjavio da se tim ovlaštenjem neće koristiti.

Dvojac bivših udbaša koji se prebacio u hrvatski obavještajni sustav osuđen je 2016. u Njemačkoj zbog ubojstva emigranta Stjepana Đurekovića 1983., a od 2019. služi kaznu (doživotna je pretvorena u 40, odnosno 30 godina zatvora) u Hrvatskoj. Nobilo nije uspio dobiti pomilovanje, ali je uspio, zajedno s dijelom političke scene, mobilizirati kompletnu javnost da se opredjeljuje za i protiv pomilovanja.

5. Ginekolozi jači od priziva zakona

Mirela Čavajda doznala je 19. travnja, u 26. tjednu trudnoće, da joj je dijete u maternici oboljelo od agresivnog tumora na mozgu i da najvjerojatnije neće dugo poživjeti te da, čak i ako hoće, nikada neće moći normalno živjeti. Sve bolnice u Zagrebu odbile su obaviti pobačaj uz objašnjenje da je to nakon desetog tjedna trudnoće protuzakonito. Nakon velikoga medijskog pritiska to se pokazalo netočnim.

Na kraju je Čavajdi odobren pobačaj – u Sloveniji – na trošak hrvatske države, gdje se na godinu obavi deset takvih zahvata na pacijenticama iz Hrvatske. Što se promijenilo? Istaknuti liječnici i državni dužnosnici uhvaćeni su u laži, pale su i neke kazne, ali 195 ginekologa od njih 359 u bolnicama ima – priziv savjesti; koji je očito jači i od ‘priziva zakona‘.

6. Kakvi su rezultati kampanje s Domaćicom

Na priču o pravu žene na pobačaj nadovezala se jedna marketinška kampanja koja je u prvi plan stavila jednakost žena. Kraš je na novu ambalažu keksa Domaćica dodao i nazive zanimanja: Domaćica i menadžerica, Domaćica i pravnica, Domaćica i programerka, Domaćica i umjetnica, Domaćica i medicinska sestra. Društvene mreže su se užarile, mediji su objavljivali detaljne analize kampanje, javnost se kao i obično podijelila.

Iz Kraša su nakon burnih reakcija odgovorili da su kampanjom željeli osvijestiti činjenicu da su žene, uz posao koji obavljaju, uglavnom zadužene i za kućanske poslove. U Lideru smo ocijenili da je Kraš tim potezom izašao iz zone komfora te da je privukao pozornost na brend o čijem imenu nitko dosad nije razmišljao. I dok je kampanja zaboravljena, ostali su rezultati poslovanja Kraša u drugome kvartalu: prihodi su povećani 15 posto i iskazana je 65 posto veća dobit.

7. I nakon ‘daj pet‘ ostat će pritisci na nastavnike

Žena je bila u središtu još jedne afere, koju je otkrio Jutarnji. Sanja Musić Milanović intervenirala je u zagrebačkoj Klasičnoj gimnaziji zbog četvorke iz matematike i ishodila da joj sin prođe s ‘pet, nula‘. Kasnije je izašlo na vidjelo da je profesorica ispravila ocjenu pod pritiskom ravnateljice, i to ne jednu, nego za još šestero ni krivih ni dužnih ‘klasičara‘, valjda da ne bude sumnjivo.

A majčinom sinu usput je podignuta i ocjena iz latinskog. ‘Matematičarka‘ je najprije dobila opomenu pred otkaz, koja je kasnije poništena, a aferu ‘daj pet‘ brzo smo zaboravili; do sljedećeg zaključivanja školskih ocjena i nove serije pritisaka poznatih i nepoznatih roditelja.

8. Smjena sa sporogorećim fitiljem u ZTC-u

Dok je Hrvatska ovog ljeta proživljavala još jedan toplinski val, a požari gutali hektare šuma i makije na Jadranu, Zrakoplovno-tehnički zavod još je jednom probio rokove za remont tri protupožarna aviona – jedan kanader i dva Air Tractora – koji su bili na servisu, a još jedan oštećeni Air Tractor nije mogao ni primiti.

U to vrijeme 15-ak mehaničara u toj državnoj tvrtki bilo je na godišnjem, Uprava je na godišnji tjerala i voditelja za protupožarne zrakoplove i njegova zamjenika te još dvojicu mehaničara. A još dvojica otvorila su bolovanje i za to vrijeme otišla raditi u Austriju, odnosno Njemačku. Kad su pale temperature i kad se medijska hajka stišala, 4. studenoga smijenjen je direktor ZTC-a Zdravko Klanac.

9. Liječnici nisu krivi za Matijanićevu smrt

Dok je trideset limuzina s upaljenim klima-uređajima satima čekalo svoje političare na rubu kninske proslave Dana domovinske zahvalnosti, u Splitu je umirao novinar nakon što je u više navrata bez uspjeha vapio za zdravstvenom skrbi. Vladimir Matijanić nije imao sreće jer nije imao vezu, lakonski je smrt Indexova novinara komentirao jedan splitski liječnik, slučajno ili ne – član HDZ-a.

Matijanićeva partnerica Andrea Topić, također novinarka, objavila je potresnu ispovijest o njihovoj trodnevnoj neravnopravnoj borbi s COVID-19, imunokompromitiranošću i sustavom koji je dignuo na noge hrvatsku javnost. Na kraju, kao i obično, liječnički lobi ustanovio je da ozbiljnijih propusta nije bilo. Istini za volju, drugo nismo ni očekivali.

10. Zadnji političar koji je stradao zbog druga Tita

Viktor Gotovac u samo devet mjeseci završio je svoju političku karijeru. Za šefa zagrebačkog SDP-a izabran je potkraj prošle godine, a već sredinom rujna izbačen je iz stranke. U politiku je ušao s izjavom da želi opet preimenovati Trg Republike i vratiti mu naziv Trg maršala Tita.

Smijenjen je zbog toga jer je nenadano raskinuo koaliciju s Možemo!. Žalio se da nije imao utjecaj na odluke. S druge strane, Možemo! nije zainteresiran za vraćanje ideoloških prijepora u vezi s nazivom najljepšega zagrebačkog trga, pa će Gotovac možda ostati posljednji političar za čiji je pad kriv – drug Tito.