Staničić: Turizam u Europi očekuje rezultate iz 2019., u Hrvatskoj već premašeni

Turizam u Europi ove će godine dosegnuti ili premašiti rekordne rezultate iz 2019., osobito na Mediteranu, dok je Hrvatska do lipnja već premašila te rezultate, istaknuo je direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) i potpredsjednik ETC-a Kristjan Staničić.

Prema prvim podacima iz sustava eVisitor, Hrvatsku je od početka ove godine do 27. svibnja posjetilo 3,5 milijuna turista, koji su ostvarili 10,7 milijuna noćenja, što je 27 posto više nego u istom lanjskom razdoblju i 3 posto više nego 2019.

Gotovo polovina svih dolazaka ili 1,4 milijuna te 4,8 milijuna noćenja ostvareno je samo do 27. svibnja, što je također porast od 3 posto u odnosu na isto razdoblje 2019., dok je to u odnosu na lanjski svibanj porast od 24 posto, iznosi Staničić za Hinu nakon što je prošlog tjedna kao direktor HTZ-a u estonskom Tallinu ponovo izabran za potpredsjednika ETC-a (European Travel Commission-Europska komisija za putovanja, udruženja nacionalnih turističkih organizacija sa sjedištem u Bruxellesu).

Uoči lipnja, kada počinje glavni dio turističke godine, Staničić kaže da očekuju odlične rezultate, jer su najave s najvažnijih tržišta jako dobre, čemu pridonosi i ukidanje epidemije. Ipak, smatra da je došlo vrijeme da se napravi odmak od samih turističkih brojki i naglasi razvoj novih doživljaja i motiva dolazaka u pred i posezoni.

- Fokus svih u turističkom sektoru mora biti na održivosti turizma i pozicioniranja Hrvatske kao cjelogodišnje destinacije, na što je usmjerena većina aktivnosti. Prilika je na dalekim tržištima, a i u trendu da sve više turista idealno vrijeme za odmor vide prije i poslije ljeta, bez visokih temperatura i gužvi u destinacijama i s nižim cijenama - kaže Staničić.

Zabrinutost zbog porasta cijena

- Hrvatska je na ETC sastancima i tijekom pandemije isticana kao najuspješnija turistička destinacija, pa su i očekivanja za ovu turističku sezonu visoka, no i druge zemlje članice ETC-a očekuju dobru turističku godinu - kaže Staničić, dodajući da je prema istraživanjima ETC-a namjera Europljana za putovanjima jaka te da ih je više od polovine već bukiralo svoje sljedeće putovanje, a 59 posto ih do kraja rujna planira dva ili više putovanja.

Na pitanje kako porast cijena u turizmu utječe na potražnju, Staničić iznosi da je prema istraživanjima ETC-a ove godine više Europljana zabrinuto zbog cijena nego lani, njih 24 posto naspram 18 posto. Slično je i sa stavom oko brige zbog općenite ekonomske situacije i osobnih financija, no žele putovati i smatraju da će na putovanjima u idućih šest mjeseci potrošiti više nego ranije, ali i pokušati štedjeti prilikom planiranja, primjerice više putovati izvan glavnih ljetnih mjeseci kada su cijene povoljnije.

Trend je i da se u Europi ove godine očekuje više dolazaka turista iz SAD-a, odakle je povećan broj avio sjedala za ovu sezonu za 15 posto u odnosu na 2022. tj. za 3 posto u odnosu na 2019., a povećana su i ulaganja u turistički marketing i promociju u gotovo svim zemljama.

- Većina hrvatskih konkurenata za ovu godinu u promociju ulaže više nego dosadašnjih godina, vrlo su tržišno aktivni, neki su povukli sredstva iz EU fondova, a neke su se nacionalne turističke organizacije udružile s privatnim sektorom, pa svi očekuju bolje rezultate - kaže Staničić.

Budžet HTZ-a u ovoj godini od oko 34,8 milijuna eura za oko 4 posto je viši nego lani, što su, naglašava, iznosi koje pojedini konkurentni višestruko premašuju pa time uspjeh Hrvatske smatra još i većim.

Trenutno HTZ provodi tzv. glavnu pozivnu kampanju na 14 tržišta, čije je poruke preko društvenih mreža i display oglašavanja do sada vidjelo više od 150 milijuna korisnika pa Staničić očekuje i njezine odlične efekte kroz ostvarene rezultate turističkog prometa, jer je primjerice HTZ-ova TV kampanja u Austriji, Francuskoj, Italiji, Nizozemskoj, Njemačkoj, Slovačkoj i Velikoj Britaniji potaknula njihove medije na dodatna snimanja U Hrvatskoj.

‘Testiranje‘ novog krovnog komunikacijskog koncepta do kraja lipnja

Inače, HTZ je u procesu odabira novog krovnog komunikacijskog koncepta hrvatskog turizma s novim vizualni identitetom i sloganom, koji bi trebao zamijeniti dosadašnji "Croatia, full of life". Po riječima Staničića, zaprimljena su rješenja odabranih ponuditelja koji su ušli u drugu fazu natječaja te sada predstoji faza testiranja dobivenih prijedloga na inozemnim tržištima, što bi trebalo biti završeno do kraja lipnja.

- Finalnu odluku o odabiru mora na kraju usvojiti i Turističko vijeće HTZ-a, a kako je ovo za nas vrlo važan proces koji će odrediti komunikaciju i promociju hrvatskog turizma u budućem razdoblju, želimo biti maksimalno temeljiti te odabrati ona rješenja koja će biti najbolje prihvaćena, odnosno koja će najbolje komunicirati brend hrvatskog turizma - zaključuje Staničić.