Elektrocentar Petek pred stečajem zbog 1,7 milijuna eura duga

Trgovački sud u Zagrebu odlučuje o stečaju Elektrocentra Petek, povezanog s aferom Janaf i EU projektima u Novoj Gradišci i Velikoj Gorici

Trgovački sud u Zagrebu za 8. travnja zakazao je ročište o prijedlogu za otvaranje stečaja nad Elektrocentrom Petek, tvrtkom koju se povezuje s aferom Janaf i namještanjem natječaja u Novoj Gradišci i Velikoj Gorici koja, prema prijedlogu Fine, ima 1,7 milijuna eura neizvršenih osnova za plaćanje.

Elektrocentar Petek tvrtka je osnovana 1993., temeljni kapital joj je 2,15 milijuna eura, a kao direktor u sudskom registru naveden je Miroslav Petek, sin Kreše Peteka - optuženika u aferi Janaf, ali i u namještanju poslova za izgradnju pročistača i javne rasvjete u Velikoj Gorici i za izradu reciklažnog dvorišta i solarne elektrane u Novoj Gradišci financiranim iz EU fondova od 2018. do 2021. kada je gradonačelnik bio Vinko Grgić.

Vinko Grgić opet pod istragom

Protiv gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića Uskok je, na temelju policijske prijave, prošlog tjedna pokrenuo istragu u kojoj ga sumnjiči da je od poduzetnika tražio novac, udio u dobiti i financiranje njegove političke kampanje za lokalne izbore.

No, Grgić je kao gradonačelnik Nove Gradiške već 2020. bio uhićen u sklopu afere Janaf, a i optužnica europskog tužiteljstva (EPPO) Grgića tereti ga da je u dva navrata od poduzetnika Kreše Peteka primio po 15.000 eura mita u zamjenu za manipulaciju postupcima javne nabave kako bi Petekovim tvrtkama osigurao poslove na dva građevinska projekta. Ta optužnica potvrđena je u svibnju 2023., a suđenje je počelo lani u veljači.

Petekovi su najveći vjerovnici

Predstečaj Elektrocentra Petek bio je otvoren u studenome 2022., a predstečajni sporazum potvrđen je u lipnju 2024. Prema pisanju Lidera, predstečajni sporazum bio je "težak" 25,3 milijuna eura, uz još 3,7 milijuna eura tražbina razlučnih vjerovnika i 7,8 milijuna eura osporenih tražbina. Dodaje se i kako vjerovnici imaju 17 milijuna eura neosiguranih tražbina, od čega će otpisati 60 posto, a ostatak bi im se trebao isplatiti, nakon godine počeka, u sedam godina.

Prema medijskim napisima, najveći neosigurani vjerovnici članovi su vlasničke obitelji Petek. Mirjana i Miroslav Petek potražuju po 2,76 milijuna eura, tvrtka Mipek Marija Peteka 2,14 milijuna, a Krešo Petek i njegov Petek tours 1,81 milijun – odnosno članovi obitelji Petek zajedno potražuju više od devet milijuna eura.

Tvrtku Elektrocentar Petek vodi Miroslav Petek kojeg je Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika (HUM-Croma) 2018. proglasilo najboljim mladim menadžerom godine. Kako se u medijima tada navodilo, riječ je o tvrtki koja se od malog privatnika razvila u jednu od vodećih u "području pružanja usluga i izvođenja radova u elektroenergetici, telekomunikacijama i građevinarstvu, te veleprodaji i maloprodaji elektro i građevinskog materijala i opreme".