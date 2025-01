Što stoji iza otvorene diverzije Elona Muska na njemačke parlamentarne izbore?

Za odgovor na pitanje tko stoji iza Muskove potpore AfD-u nije potrebna osobita ekspertiza. Nova administracija Donalda Trumpa. Uostalom, izabrani potpredsjednik J. D. Vance dao mu je i izravnu potporu. Međutim, bez odgovora je i dalje ključno pitanje: što Musk time želi postići?

Otvorene, pa i uvredljive političke poruke Elona Muska na X-u (bivšem Twitteru) uznemirile su njemački i europski politički i medijski establišment. Nepuna dva mjeseca prije njemačkih parlamentarnih izbora vlasnik X-a, ali i bliski suradnik izabranoga američkog predsjednika Donalda Trumpa, zatvitao je (ili zaiksao) javnu potporu Alternativi za Njemačku (AfD-u).

Riječ je o stranci nastaloj kao reakcija na centrističku politiku Angele Merkel koju njemačka (a i europska) politička i medijska glavna struja kvalificiraju kao ekstremno desnu, prigovarajući joj da se nedovoljno distancira od nacizma, a prema geopolitičkoj orijentaciji kao antieuropsku i prorusku stranku s izrazito antiimigrantskim stajalištima. Oko AfD-a su glavnostrujaške stranke napravile ‘sanitarni koridor‘ odbijajući političku suradnju i u Njemačkoj i u Europskom parlamentu. No AfD je zasad, prema predizbornim anketama, s 19 posto potpore druga po snazi stranka na saveznoj razini, iza vodeće koalicije CDU/CSU-a (30 posto).

Transparentniji utjecaj

Efekt svojih poruka na X-u Elon Musk pojačao je autorskom kolumnom u njemačkom konzervativom tjedniku Welt am Sonntag u kojoj zagovara AfD kao jedinu stranku koja može reformirati i spasiti Njemačku, njegov program ocjenjuje politički realnim, ne ekstremnim, a optužbe za pronacističke sklonosti smatra smiješnima argumentirajući da mu je AfD-ovu kancelarsku kandidatkinju Alice Weidel teško zamisliti kao Hitlera. Naime, Weidel je ekonomsko-financijska stručnjakinja s globalnim karijernim iskustvom, a privatno deklarirana lezbijka koja živi u registriranom partnerstvu sa Švicarkinjom podrijetlom sa Šri Lanke i dvoje posvojene djece. U sljedećem koraku Musk je dogovorio s Weidel intervju na svome X-u, koji će voditi osobno. Razgovor koji nestrpljivo iščekuje cijeli europski politički i medijski establišment održat će se u četvrtak, dakle nakon objave ove kolumne.

Nakon prvoga šoka izazvanog otvorenom drskošću Muskovih poruka i komunikacijom suprotnom kanonima visoke politike (SPD-ova kancelara Scholza nazvao je ‘budalom‘, a predsjednika Steinmeiera ‘antidemokratskim tiraninom‘) njemački, ali i europski politički establišment našao se pred ozbiljnim pitanjima i izazovima. Jesu li Muskove intervencije pokušaj utjecanja na rezultat izbora u Njemačkoj? Odgovor je: apsolutno jesu. No je li to protuzakonit i jedini pokušaj utjecanja na izbore? Protuzakonit, kako sada stvari stoje, nije. Jer spada u Muskovu slobodu govora. A sigurno nije ni jedini: otkad je izbora, postoje i pokušaji vanjskog utjecanja na njihove rezultate. Samo, nekad su CIA, KGB i slične službe dizali svoje raširene terenske agenture da ostvare utjecaj, danas se to radi na društvenim mrežama i internetskim platformama, s pomoću algoritama koji bustaju željene političke opcije. Musk je u tome samo transparetniji – on osobno staje iza svojih opcija. Sljedeće važno pitanje: može li se na razini EU-a spriječiti ili ograničiti Muska da se njegov X koristi algoritmima za bustanje AfD-a? Europski odgovor: EK će 24. siječnja organizirati okrugli stol na kojem će razmotriti to pitanje! Dakle, mjesec dana prije njemačkih izbora održat će preliminarno, neobvezujuće razmatranje. Toliko o europskoj efikasnosti. No što je s onima koji su anonimno bustali, bustaju i bustat će druge svjetonazorske i političke opcije? To je – netema.

Dva su moguća odgovora

Želi li uistinu, kao produžena ruka Trumpove administracije, AfD-ovom izbornom pobjedom destabilizirati Njemačku, koja je ionako u ekonomskim, političkim i socijalnim problemima? Ili kao Trumpov savjetnik, ali i zainteresirani poduzetnik u Njemačkoj, želi skinuti stigmu ekstremizma s AfD-a i omogućiti zasad izglednomu budućem kancelaru Friedrichu Merzu da s AfD-om formira vladu s kojom će moći provesti nužne reforme i vratiti vodstvo u EU? Sklonija sam vjerovati u potonju opciju jer SAD-u nije u interesu kaotična Njemačka. U svakom slučaju, ova je Muskova ofenziva najava novoga doba u međunarodnoj politici i komunikaciji. To više nije klasična fuga u diplomatskim rukavicama, već dinamičan, katkad divlji i nepredvidiv rock'n'roll vođen mentalitetom poduzetničkog predatora. Vrijeme je da se – oni koji to mogu – prilagode.