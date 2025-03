Stojić: Europa ublažava udar carina jačanjem obrambene industrije

Nada se da će uskoro doći do pregovora između SAD-a i EU-a, kako tarife ne bi ekonomski iscrpile ekonomije razvijenoga svijeta

Protumjere Europske unije, koje je Europska komisija predstavila danas kao odgovor na američke carine, znak su političkih neslaganja, smatra glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca Hrvoje Stojić, no napominje da će prema trenutnim najavama samo uski set djelatnosti i s američke i s europske strane biti obuhvaćen carinama.

– Amerikanci podcjenjuju gubitak koji će imati zbog carina. U ovom se izbornom ciklusu vidi da smanjuju fiskalnu potrošnju, dok se EU trgnula i krenula s fiskalnom ekspanzijom u obrambeni sustav, jačanje industrije i infrastrukture. No to može trajati godinama. Ako i bude pogođena američkim carinama u nekim segmentima, Europa si je našla izlaznu strategiju kroz jačanje obrambene industrije. To kod nas u Hrvatskoj može stvoriti neto pozitivan efekt. Naša je metalna industrija mjereno udjelom u ukupnoj dodanoj vrijednosti ekonomije relativno mala u odnosu na ostale članice EU-a i mogla bi se brzo preorijentirati za potrebe vojne industrije. HUP je nedavno izračunao kako bi veća izdvajanja za obranu povećala rast hrvatskog BDP-a za 0,6 postotnih poena – objasnio je Stojić.

No, nada se da će uskoro doći do pregovora između SAD-a i EU-a, kako se tarife ne bi proširile te time ekonomski iscrpile ekonomije razvijenoga svijeta. Napominje da i dionički indeksi, poput američkog S&P-ja koji posljednjih tjedana bilježi gubitke, jasno pokazuju da tržišta ne vjeruju u strategiju tarifa, a i JP Morgan je nedavno povećao vjerojatnost recesije u SAD-u na 40 posto. S druge strane, europski dionički indeksi, poput njemačkoga DAX-a, bilježe rekordan rast, što ukazuje na to da investitori više vjeruju europskim tržištima.

Novotny: Uvođenje carina može imati pozitivne kohezijske učinke na članice EU

Podizanje carina i otvaranje trgovinskog rata između SAD-a i EU-a negativno će utjecati na vanjskotrgovinsku razmjenu Hrvatske i SAD-a, ali ne treba očekivati značajnije negativne učinke novih carinskih politika američke vlade na hrvatsku ekonomiju, kazao je za Hinu ekonomski analitičar Damir Novotny. Osim proizvođača lijekova te nekoliko grupa prehrambenih proizvoda namijenjenih američkom tržištu, Hrvatska, kako je rekao, ostvaruje značajan izvoz oružja u SAD.

Međutim, Novotny, kao i Stojić, napominje kako uvođenje carina i druge odluke nove američke administracije u odnosu na multilateralne organizacije i NATO savez mogu imati pozitivne kohezijske učinke na ekonomije svih EU-ovih članica. Velika vojna ulaganja i ulaganja u infrastrukturu koju najavljuje nova njemačka vlada i Europska komisija, pokrenut će, naveo je, novi ciklus potražnje i otvarati nova radna mjesta.

Za razliku od visoko zadužene savezne države u SAD-u, zahvaljujući prihvaćenim fiskalnim pravilima EU se u cjelini, izuzev pojedinih zemalja, može dodatno zadužiti za nekoliko tisuća milijardi eura, rekao je Novotny.

Dodaje da će se novo zaduženje i nova fiskalna pravila ostvariti u kratkom i srednjem roku i imati pozitivne učinke na ekonomski rast i zapošljavanje. U dugom roku će rast javnih ulaganja i javnog duga dovesti do rasta opasnosti od inflacije i stagnacije, ali u ovom geopolitičkom trenutku o dugoročnim opasnostima ekspanzivnih fiskalnih politika nitko ne razmišlja, kazao je Novotny.

Naveo je i kako se najveći pad prodaje europskih proizvoda u SAD zbog podizanja carinskih prepreka, očekuje u području farmaceutskih proizvoda. Naime, velike američke farmaceutske kompanije imaju proizvodnju u EU-u i Ujedinjenom Kraljevstvu te izvoze na tržište SAD. Na primjer, Pfizer ima desetak tvornica u Europi, uključujući i Hrvatsku.

Eventualni pad prodaje na tržištu SAD, kako je rekao, europska će poduzeća nadoknaditi na unutrašnjem i trećim tržištima.