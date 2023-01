Prijeti veća ovisnosti o ključnim industrijskim metalima od trenutačne ovisnosti o nafti

piše: Robert Jurišić, S-Grain BI

Nada da bi inflacija tijekom ove godine mogla pasti na željenih dva posto donijela optimizam na robne i financijske burze

Za razliku od nafte koja se ustabilila u ovom rasponu od 75 do 85 $/bbl u zadnje vrijeme, cijena plina TTF je u slobodnom padu.

Cijena bakra najviša u zadnjih sedam mjeseci, glavni igrači u industriji upozorili da svjetska proizvodnja neće moći držati korak s većom potražnjom Iza nas je jedan optimističan tjedan na robnim i financijskim burzama. Glavni okidač bili su podaci o inflaciji u SAD-u, koja je ponovno pala u skladu s očekivanjima tržišta, što daje nadu da bi inflacija tijekom ove godine mogla pasti na željenih/ciljanih dva posto. To je bilo dovoljno da se investitori, a i tržišta, napune optimizmom, pa je kao posljedica svega američki dolar oslabio (DXY indeks je pao na 102 boda; usporedbe radi početkom listopada bio je na 113 bodova). Slabljenje dolara poguralo je kripto tržišta prema gore (npr. bitcoin je porastao na oko 21 tisuću dolara) koja su sva ostvarila tjedni rast (pojedine i značajniji) nakon tjedana i mjeseci silaznog trenda. I financijska tržišta su dobila vjetar u leđa, svi glavni dionički indeksi bilježe rast na tjednoj razini. Do kada će ovaj optimizam potrajati? Najkasnije do 1. veljače i sastanka američkog FED-a na kojem će se odlučivati o daljnjem porastu kamatnih stopa. Tržište sada na valu ovog optimizma očekuje da će FED podići kamatne stope za samo 0,25 baznih bodova ili još optimističnije da ih neće uopće podizati. Osobno smatram da će FED biti ipak konzervativan i ostati pri podizanju stopa od 0,5 baznih bodova, jer su si kao glavni cilj postavili ubijanje inflacije pod svaku cijenu, pa čak i cijenu recesije. Što se tiče burzovnih roba, na razini tjedna energija (uz izuzetak plina) je generalno porasla, dok je kod metala i agri roba slična priča, za dio roba je cijena porasla, dok je za dio roba cijena pala.

Inflacija u SAD-u pala je na 6,5 posto (još u lipnju je bila na razini 9,1 posto). I dok se tržište nada da će FED usporiti tempo podizanja kamatnih stopa, skepticizam o popuštanju monetarnog zatezanja od strane ECB-a pogodovao je porastu prinosa u eurozoni. Inflacija se ne smanjuje sama od sebe te će se financijski uvjeti morati zaoštriti. Kao što smo ranije spomenuli, dolar je oslabio prema ostalim valutama. U odnosu na euro, trenutno se kreće oko razine od 1,08, što je najviše još od travnja prošle godine. Preliminarne procjene govore da je inflacija u eurozoni najniža u zadnja četiri mjeseca. Međutim, ako se isključi energija, inflacija se i dalje drži na rekordnim razinama. Stoga u ovom trenutku nije realno za očekivati bilo kakve promjene u politici ECB-a.

Svjetska Banka procjenjuje globalan ekonomski rast u ovoj godini na 1,7 posto, značajno manje nego 3,3 posto prije samo sedam mjeseci. Paralelno S&P Global Ratings izjavljuje da je sustav u opasnosti zbog povećanja duga od strane vlada, financijskih institucija i privatnih osoba. Trenutno je globalan dug 366 posto globalnog BDP-a, porast od 14 posto u odnosu na omjer od prije nekoliko mjeseci.

Janet Yellen izjavila je da će SAD sljedećeg četvrtka dosegnuti najvišu razinu svog duga u povijesti te da treba poduzeti mjere kako bi se spriječilo da SAD bankrotira. Ukupan je dug preko 31 bilijun dolara (ako se pitate koji je to broj uopće, to je 31 + 12 nula, odnosno 31 milijun milijuna iliti 31 tisuća milijardi), odnosno gotovo 95k dolara po svakom stanovniku. To je prvi put da čujemo riječ “default” uz SAD. Premda će pojedini u polu-šali reći da SAD može otplatiti bilo koji dug, jer uvijek mogu tiskati novac da to naprave. I kinesko gospodarstvo se muči, izvoz je pao za 9,9 posto na godišnjoj razini, što je najlošije još od veljače 2020.

Kineska potražnja za naftom ove godine bi mogla biti rekordna

Nafta se kreće na razini od oko 85 $/bbl. Cijene nafte na Brentu porasle su preko šest posto na tjednoj razini na optimizmu otvaranja kineskog gospodarstva nakon mjeseci primjene politike nulte tolerancije na covid, zbog čega pojedini analitičari procjenjuju da će kineska potražnja za naftom ove godine doseći rekordnu razinu. S druge strane, potencijalan strah od recesije pritišće cijenu prema dolje.

Pred nama je ovaj tjedan novi sastanak članica OPEC-a te Međunarodne agencije za energiju (IEA) koji će zasigurno imati utjecaja na daljnje kretanje cijena nafte, barem u kratkom roku. Interesantno je spomenuti da Goldman Sachs procjenjuje da bi zbog ponovnog otvaranja kineskog gospodarstva cijena nafte mogla dosegnuti razinu od 110 $/bbl do kraja trećeg kvartala ove godine.

Za razliku od nafte koja se ustabilila u ovom rasponu od 75 do 85 $/bbl u zadnje vrijeme, cijena plina TTF je u slobodnom padu. Trenutno je na razini od 56 €/MWh, najniže od rujna 2021. Od zaključne cijene prošli ponedjeljak do sada, cijena plina pala je gotovo 24 posto. Sve više LNG tereta pristiže u Europu, a zbog popunjenosti zaliha u Kini, tereti se preusmjeravaju u Europu, što samo gura cijene prema dolje. Prošle godine, očekivano, Europa je bila najveći kupac LNG-a, sa udjelom od 24 posto u ukupnim uvozima.

Popunjenost skladišta u Europi trenutno je na oko 82 posto (značajno više nego 50 posto prošle godine te više od petogodišnjeg prosjeka od 70 posto). Neobično blaga zima smanjila je potražnju za grijanjem i za energijom općenito. Možda proljeće sprema iznenađenje, pa ćemo tada imati ispodprosječno hladno vrijeme koje će produžiti sezonu grijanja, što bi se negativno odrazilo na cijene za taj period.

Veći rizik od rasta cijena žitarica nego od daljnjeg pada

Nakon prošlotjednog WASDE izvještaja imamo dva različita trenda na burzama u Europi i SAD-u. Što se samog izvještaja tiče, bio je neutralan do blago bearish za pšenicu, ali bullish za soju i kukuruz. Cijene na MATIF-u padaju, uglavnom zbog pada konkurentnosti roba europskog porijekla uzrokovanog slabljenjem dolara u odnosu na euro, a premija na rizik uslijed rata u Ukrajini potpuno je izbrisana. S druge strane, cijene žitarica i soje na CBOT-u su porasle nakon izvještaja. Pšenica je pod pritiskom roba iz Crnog mora i kao takva ima limitiran potencijal za rast.

I kukuruz je pod pritiskom od strane Ukrajine, međutim u SAD-u trenutno spread između cijene soje i kukuruza stavlja soju kao kulturu koju će poljoprivrednici više sijati što je u konačnici bullish vijest za kukuruz. U Brazilu, povoljno vrijeme daje vjetar u leđa procjenama o rekordnom urodu soje i kukuruza, što bi trebalo ublažiti vrlo loš urod koji se očekuje u Argentini. Argentinske sojare već su počele kupovati brazilsku soju kako bi osigurale dovoljne količine soje za preradu.

Osim Australije koja će imati rekordan urod pšenice ove godine, isto bi mogla imati i Indija, a sve kao posljedica povoljnih vremenskih uvjeta. Generalno, meteorolzi očekuju promjenu u nadolazećim mjesecima i povratak El Niña (umjesto trenutno La Niñe) što će značiti povoljnije vrijeme u Južnoj Americi, a manje povoljno u Australiji. Gledajući na razini godine, ako se to ostvari to je dosta značajan bearish signal uzimajući u obzir koliki udio svjetske proizvodnje se odnosi na Južnu Ameriku.

Na MATIF-u trenutno cijena pšenice u rasponu od 285 do 290 €/t, dok je cijena kukuruza na razini od oko 280 €/t. Cijena uljane repice, nakon što je krajem prošle godine testirala granicu od 600 €/t, značajno je pala, na razinu od 560 €/t. To je u skladu s padom cijene palminog ulja, što je posljedica jačanja ringgita u odnosu na dolar. Na CBOT-u pšenica oko 7,5 $/bu, kukuruz oko 6,75 $/bu, a soja 15,3 $/bu.

Gledajući burze, dojam je da se krećemo na donjim granicama te da je veći rizik od rasta cijena nego od daljnjeg pada. Međutim za lokalno/regionalno cash tržište puno će toga ovisiti o kretanju €/$ te pritisku koje će na glavno uvozno tržište (Italija) imati robe iz Ukrajine i Rumunjske, odnosno konkurencija ruske pšenice na međunarodnom tržištu. Čini se da je tu još dosta toga nejasno, što dovodi kupce na oprez i stavlja još veći pritisak na prodavatelje, koji redom svi imaju (skupe) zalihe, pojedini i vrlo značajne količine.

Vjetar u leđa za industrijske metale

Cijena bakra na razini između 4,1 i 4,2 $/lbs, odnosno na razinama iznad 9k $/t, što je najviša razina cijene u zadnjih sedam mjeseci, te devet posto veća od početka godine nakon što su glavni igrači u industriji upozorili da svjetska proizvodnja neće moći držati korak s većom potražnjom jer moderna gospodarstva prelaze na obnovljive izvore energije ovisne o bakru. Polako se događa ono na što su pojedini već odavno upozoravali, a to je da će se stvoriti veća ovisnosti o pojedinim ključnim industrijskim metalima (bakar, silicij, litij…) nego što je to trenutno ovisnost o nafti.

Prema Goldman Sachsu, cijena bakra bi mogla premašiti razinu od 11,5k $/t do kraja ove godine, dok bi u dugom roku ona mogla doseći i razinu od 15k $/t, što bi bilo u skladu s projekcijama Trafigura Grupe. I cijena čelika je prošlog tjedna dosegla najvišu razinu u posljednjih pet mjeseci. Ograničena ponuda s jedne strane te očekivanja o rastu cijene uslijed otvaranja kineskog gospodarstva trenutno daju vjetar u leđa za rast cijena industrijskih metala.

I cijena aluminija je porasla za više od devet posto od početka godine, na razinu od 2.600 $/t, najviše još od lipnja prošle godine. Kina je poduzela značajne korake za jačanje svog gospodarstva što bi trebalo dovesti do oporavka potražnje. Na strani ponude, nekoliko smanjenja proizvodnje u ključnim europskim talionicama prošle godine, poput talionice San Ciprian i tvornice Hydro u Slovačkoj, dalo je optimizma za bikove. Međutim, sve bi se to moglo okrenuti ukoliko se obistini strah od globalne recesije koja će smanjiti potražnju.