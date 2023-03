Sve je izglednije pretakanje nezadovoljstva poduzetnika u tužbe

Tvrtka Petrol podnijela je tužbu protiv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja zbog Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Potvrđeno je to Lideru iz Ministarstva, no Petrol se, čini se, za sada odlučio na šutnju. Uzimajući u obzir da je prošlog tjedna već donesena jedna presuda na Prekršajnom sudu u Zagrebu, ona u korist zagrebačke frizerke Sabine Samardžije kojom je nepravomoćno poništena kazna Državnog inspektorata zbog navodno neopravdanog povećanja cijena, izgleda da je počeo proces protiv države.

Doduše, rano je za to, no sigurno je da ima još nezadovoljnih državnim postupanjem u posljednje vrijeme. Neki obrtnici i poduzetnici neslužbeno su nam rekli da su spremni ići do kraja u korištenju pravnih mogućnosti, no za sada ne žele o tome javno govoriti.

Ipak, možemo reći da u Hrvatskoj postoje tri skupine poduzetnika i obrtnika koji bi mogli biti potencijalni tužitelji države: naftni distributeri zbog ograničenja cijena goriva, tvrtke koje imaju bioplinska postrojenja, također zbog ograničenja cijena otkupa struje, te tvrtke i obrtnici koje je Državni inspektorat kaznio zbog navodno neopravdanog povećanja cijena.

U Glasu poduzetnika kažu da za sada nemaju informacije o tome da poduzetnici pripremaju tužbe, ali dodaju da su uložili žalbe na prekršajne naloge koje su dobili od Državnog inspektorata zbog navodno neopravdane promjene cijena nakon uvođenja eura. Ne žele ni komentirati kakvi su izgledi poduzetnika u eventualnom sudskom postupku, no slučaj ljutite frizerke pokazuje da su veliki. Razlozi su jasni, zakonska je osnova za kažnjavanje poduzetnika nedorečena, o čemu smo već pisali, ali kad govorimo o uspjehu frizerke Samardžije (doduše, presuda je nepravomoćna), još je važnija poruka ostalima koji se smatraju oštećenima: izgledan je uspjeh na sudu protiv države.

Petrol je od naftnih distributera bio najgrlatiji zbog Vladine mjere kontroliranja cijena goriva donesene 14. listopada prošle godine, ali na Liderov upit šuti. Ljute se nedvojbeno i drugi, ali gotovo nitko od velikih (uključujući i Inu, od koje i ne očekujemo da tuži državu) nije odgovorio na naša pitanja.

Sva raspoloživa sredstva

Odgovorio je jedino Lukoil Croatia, koji, istina, kaže da je tržište naftnim derivatima kaotično i dugoročno svakako neodrživo za sve naftne trgovce, no ta tvrtka ne namjerava tužiti državu. Štoviše, iz nje poručuju da s Vladom namjeravaju nastaviti konstruktivnu komunikaciju kako bi zajednički pronašli kvalitetna rješenja na zadovoljstvo kupaca i tvrtki. Kažu također da je poslovanje itekako otežano i da svakodnevno ulažu napore kako bi poslovnu štetu sveli na najmanju moguću mjeru i kako godinu ne bi završili s čistim gubitkom.

– Iako smatramo da je Vlada donijela ispravno i u takvim okolnostima nužno rješenje, potrebno ga je što prije korigirati tako da se prihvate ili, točnije, da se priznaju osnovni troškovi našeg poslovanja kao što su npr. troškovi prijevoza i skladištenja, koji ne bi trebali ulaziti u izračun marže. HUP je 10. veljače ove godine poslao Vladi prijedlog koji upozorava upravo na tu problematiku i koji mi podupiremo te smatramo korektnim i prema potrošačima i prema distributerima naftnih derivata – poručuju iz Lukoila Croatia.

Ni mali, barem za sada, ne najavljuju otvoreno da će tužiti državu iako, procjenjuje predsjednik Udruge malih distributera goriva Armando Miljavac, njezinih četrdeset tvrtki članica od 14. listopada prošle godine trpi gubitke od 35 milijuna eura (262,5 milijuna kuna). Za sada su se ograničili na Ustavni sud.

– Budući da naši apeli u dopisima Ministarstvu gospodarstva i premijeru nisu donijeli pozitivan odgovor i da nije bilo naznaka da je Vlada spremna na neki način nakoknaditi štetu malim distributerima, naša je udruga Ustavnom sudu podnijela zahtjev za ocjenu ustavnosti Vladinih odluka. Sud još nije donio odluku, a Udruzi ostaje da se bori svim raspoloživim pravnim sredstvima kako bi zaštitila naše interese i pokušala spasiti naše poslovanje, koje je u katastrofalnom stanju – kaže Miljavac.

Zbog Vladine kontrole cijena mnogi članovi Udruge morali su smanjiti poslovne aktivnosti, što je izazvalo pad njihova tržišnog udjela. Prije ograničenja cijena mali distributeri pokrivali su 23 posto hrvatskog tržišta maloprodaje naftnih derivata, a nakon toga, kaže Miljavac, najviše njihovih kupaca preuzela je Ina. Iako Miljavac ne govori o podizanju tužbi, rečenica ‘Udruzi ostaje da se bori svim pravnim sredstvima‘ jasno sugerira da ta opcija nije isključena, pogotovo ako uzmemo u obzir da gubitak od 35 milijuna eura za samo četiri mjeseca, koliko traje mjera Vladine kontrole cijena goriva, nije nimalo bezazlen.

– Mali distributeri imaju velikih problema s bankama zbog negativnih bilanci, većini je nemoguće dobiti bankovna jamstva nužna za trgovinu naftnim derivatima, revolving kredite ili bilo kakav kreditni okvir – žali se Miljavac.

