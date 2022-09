Svjetske burze porasle, a dolar oslabio nakon tri tjedna rasta

Premda središnje banke zapadnih zemalja podižu kamatne stope, na svjetskim su burzama indeksi prošloga tjedna porasli, što se uglavnom zahvaljuje korekciji cijena dionica nakon tri tjedna oštrog pada.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošloga tjedna porastao 2,7 posto, na 32.151 bod, dok je S&P 500 skočio 3,6 posto, na 4.067 bodova, a Nasdaq indeks 4,1 posto, na 12.112 bodova.

Oštro suzbijanje inflacije

Indeksi su snažno porasli, iako čelnici američke središnje banke nimalo ne popuštaju u oštroj retorici o suzbijanju inflacije. Predsjednik Feda, Jerome Powell, ponovio je prošloga tjedna da je Fed 'snažno predan' tomu da suzbije inflaciju i da će nastaviti zaoštravati monetarnu politiku dok taj cilj ne postigne. Charles Ewans, predsjednik ogranka Feda u Chicagu, podržao je Powella kazavši da je obuzdavanje inflacije prioritet.

Stoga je sasvim jasno da će Fed nastaviti agresivno povećavati kamatne stope kako bi suzbio inflaciju, koja se kreće oko najviših razina u više od 40 godina. Inače, Fed od ožujka podiže kamate, a dodatno će ih povećati i na dvodnevnoj sjednici 20. i 21. rujna.

Očekuje se novo, treće u nizu, povećanje za 0,75 postotnih bodova, u raspon od 3 do 3,25 posto. Procjenjuje se, također, da bi do kraja godine kamate mogle iznositi 3,7 posto, a do ožujka iduće godine i 4 posto.

Unatoč tome, cijene dionica na najvećoj svjetskoj burzi snažno su porasle, što je, kažu analitičari, posljedica korekcije cijena nakon njihovog oštrog pada u tri prethodna tjedna.

- Nije iznenađenje što je došlo do ovakvog odskoka jer je puno toga tehničkog karaktera. Ne bih bio iznenađen ni da na početku idućega tjedna tržište dodatno ojača, a potom polagano popusti do objave izvješće o potrošačkim cijenama - kaže Jack Janasiewicz, strateg u tvrtki Natixis Investment Managers Solutions.

To izvješće, koje će biti objavljeno u utorak, bit će u fokusu ulagača jer će pokazati koliko su u kolovozu popustili inflacijski pritisci, s obzirom da su u tom mjesecu pale cijene goriva. Analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da je inflacija u kolovozu skliznula na 8,1 posto, s 8,5 posto mjesec dana prije.

I ECB povećava kamate

I na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna porasle, no trgovalo se puno opreznije nego na Wall Streetu jer je Europska središnja banka (ECB) povećala kamatne stope za agresivnih 0,75 postotnih bodova.

A kako se inflacija u eurozoni kreće na rekordnim razinama, iznad 9 posto, ECB je najavila i daljnja povećanja kamata, premda tom bloku zbog energetske krize prijeti recesija. Londonski FTSE indeks ojačao je prošloga tjedna 0,95 posto, na 7.351 bod, dok je frankfurtski DAX porastao 0,3 posto, na 13.088 bodova, a pariški CAC 0,7 posto, na 6.212 bodova.

Na Tokijskoj je burzi, pak, Nikkei indeks skočio 2 posto, na 28.214 bodova.

Pad dolara

Također, nakon što je ECB-ovog povećanja kamatnih stopa, na svjetskim je tržištima dolar prema košarici valuta oslabio i to nakon tri tjedna rasta, pri čemu se tečaj eura vratio iznad razine od jednog dolara.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, pao je prošloga tjedna 0,5 posto, na 108,96 bodova. Pritom je dolar prema europskoj valuti oslabio 0,8 posto, pa je cijena eura dosegnula 1,0045 dolara.

No, tečaj dolara porastao je prema japanskoj valuti, za 1,7 posto, na 142,50 jena, blizu najviše razine u 24 godine.