Svjetske burze porasle nakon što je Fed najavio smanjenje kamata iduće godine

Na Wall Streetu je Dow Jones prošloga tjedna skočio 2,9 posto, na rekordnih 37.305 bodova, dok je S&P 500 ojačao 2,5 posto, na 4.719 bodova, a Nasdaq indeks 2,8 posto, na 14.813 bodova.

Na posljednjoj sjednici u ovoj godini čelnici Feda ostavili su u srijedu kamatne stope nepromijenjene u rasponu od 5,25 do 5,50 posto, s obzirom da inflacijski pritisci postupno popuštaju. To se i očekivalo, no tržište je potaknula procjena gotovo svih čelnika Feda da će u idućoj godini kamate biti smanjene, i to u tri navrata.

Dodatnu podršku tržištu pružio je komentar predsjednika Feda Jeromea Powella na konferenciji za medije da središnja banka najvjerojatnije više neće povećavati kamate.

– Inflacija je popustila, i to bez značajnijeg rasta nezaposlenosti. To je dobra vijest – kazao je Powell i dodao da je Fed sada vrlo fokusiran na to da ne pogriješi zadržavanjem kamata previsokima predugo.

Nakon procjena i poruka čelnika Feda, na tržištu se sada procjenjuje da postoji 90 posto izgleda da će središnja banka, nakon više od godinu i pol dana zaoštravanja monetarne politike, u svibnju početi smanjivati kamate.

–Nakon svega, čini se da će se inflacija spustiti prema normalnim razinama bez recesije. To je ono čemu su se ulagači nadali, a sada je to vrlo izgledno – kaže Tom Martin, portfelj menadžer u tvrtki Globalt Investments.

Osim Dow Jonesa, i ostali su indeksi na Wall Streetu porasli sedmi tjedan zaredom i dosegnuli nove najviše razine u ovoj godini.

I ECB ostavio kamate nepromijenjene

I na većini europskih burzi cijene su dionica prošloga tjedna porasle, nakon što su na posljednjoj sjednici u ovoj godini čelnici Europske središnje banke odlučili zadržati kamatne stope nepromijenjene.

Analitičari procjenjuju da je ECB, kao i Fed, završio ciklus povećanja kamatnih stopa i da iduće godine slijedi smanjenje kamata.

Londonski FTSE indeks ojačao je 0,3 posto, na 7.576 bodova, a pariški CAC 0,9 posto, na 7.596 bodova. Frankfurtski DAX oslabio je, pak, 0,1 posto, na 16.751 bod.

Nadalje, dolarov indeks, koji prati vrijednost američke valute prema šest najvažnijih svjetskih valuta, skliznuo je prošloga tjedna 1,3 posto, na 102,59 bodova, blizu najniže razine u četiri mjeseca.

Pritom je dolar prema europskoj valuti oslabio 1,2 posto, pa je cijena eura dosegnula 1,0895 dolara. Tečaj dolara pao je i prema japanskoj valuti, za 1,9 posto, na 142,15 jena.