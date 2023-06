Svjetske burze porasle, unatoč daljnjem povećanju kamatnih stopa

Na svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna porasle jer se ulagači nadaju da se bliži kraj ciklusu podizanja kamata, premda središnje banke poručuju da bi ih zbog još uvijek visoke inflacije trebalo dodatno povećati.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošloga tjedna ojačao 1,2 posto, na 34.299 bodova, dok je S&P 500 porastao 2,6 posto, na 4.409 bodova, a Nasdaq indeks 3,25 posto, na 13.689 bodova.

U fokusu ulagača prošloga je tjedna bila sjednica čelnika američke središnje banke, koji su u srijedu odlučili zadržati kamate nepromijenjene, u rasponu od 5 do 5,25 posto.

Nakon što je na 10 sjednica zaredom Fed povećao kamate, ovo je prvi put da ih je ostavio nepromijenjene jer čelnici središnje banke žele vidjeti kako će dosadašnja podizanja kamata utjecati na gospodarstvo i inflaciju.

Međutim, prognoze čelnika središnje banke pokazuju da do kraja godine očekuju još barem dva povećanja kamata, i to u raspon od 5,50 do 5,75 posto.

No, tržište u to ne vjeruje.

Rast S&P 500 i Nasdaqa na najviše razine u 14 mjeseci zahvaljuje se nizu podataka – o slabljenju inflacijskih pritisaka, rastu trgovine na malo, stagnaciji zahtjeva za pomoć nezaposlenima i oštrom padu uvoznih cijena – koji su potaknuli špekulacije da Fed ipak neće povećati kamate na razine koje njegovi čelnici očekuju.

- Nakon podataka koji ukazuju na slabljenje inflacijskih pritisaka i otpornost gospodarstva, cijene su dionica porasle, a prinosi na obveznice pali jer ulagači ne vjeruju da će Fed biti tako agresivan kako nastoji pokazati. Riječju, tržište ne vjeruje da će Fed još dva puta u ovoj godini podići kamate - kaže Ross Mayfield, strateg u tvrtki Baird.

Na tržištu novca sada se procjenjuje da postoji oko 67 posto izgleda da će Fed u srpnju podići kamate za daljnjih 0,25 postotnih bodova, a da bi u prosincu mogao početi smanjivati cijenu novca.

Zahvaljujući rastu cijena dionica tehnoloških divova, boljim nego što se očekivalo poslovnim rezultatima kompanija i nadi ulagača da je američka središnja banka pri kraju sa zaoštravanjem monetarne politike, S&P 500 porastao je više od 20 posto od listopada, kada je zaronio na svoju najnižu razinu u prošloj godini.

I na europskim su burzama prošloga tjedna cijene dionica porasle, premda je Europska središnja banka dodatno povećala kamatne stope za 0,25 postotnih bodova i najavila još barem jedno podizanje cijene novca.

Londonski FTSE ojačao je 1,1 posto, na 7.642 boda, dok je frankfurtski DAX skočio 2,55 posto, na 16.357 bodova, a pariški CAC 2,4 posto, na 7.388 bodova.