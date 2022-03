Svjetski ekonomski forum ‘gura‘ digitalni ID sustav koji bi određivao tko ima pristup uslugama

Neki misle da je on dar, drugi da je podvala bogatuna, a svi koji već godinama pripremaju globalni digitalni identifikacijski sustav uvjeravaju kako se njegovim uvođenjem štite prava pojedinca. Najprije će nas cijepiti, a onda će se doznati tko je tko na internetu i koja su mu prava i obveze. I svi sretni, veseli i zadovoljni, osim sumnjičavih pratitelja teorija urote. Upravo tako smo pisali početkom 2020. godine kada je na scenu stigla pandemija i kada se zakotrljala ideja digitalne identifikacije. Tada, pisali smo, tu je ideju gurao projekt naziva ID2020 kojega između ostalih financiraju Ujedinjeni narodi, Rockefellerova zaklada, Microsoft i GAVI.

Sada dvije godine nakon početka pandemije, Svjetski ekonomski forum nastavlja gurati digitalni ID sustav koji će odrediti tko ima pristup uslugama, pa predlažu i praćenje ponašanja na mreži, praćenja kupnje i još mnogo toga. I ne, nije teorija urote, cijela agenda je izložena na njihovim stranicama i čini se da im se jako sviđa kineski 'social credit' sustav.

Svjetski ekonomski forum na svojim stranicama tako piše kako bi se dalekosežni digitalni ID sustav koristio za prikupljanje podataka o pojedincima, a da bi se ti podaci koristili na način da određuju razinu pristupa raznim uslugama.

Ovaj prijedlog digitalnog ID-a prikazan je u izvješću pod naslovom 'Unaprjeđenje digitalne agencije: moć posrednika podataka' i nadovezuje se na okvir digitalnog ID-a koji je WEF prethodno objavio.

WEF tako predlaže prikupljanje podataka iz mnogih aspekata ljudskog svakodnevnog života putem pametnih uređaja, telekomunikacijskih mreža i pružatelja usluga trećih strana.

WEF sugerira da bi ova mreža za prikupljanje podataka omogućila digitalnom ID-u da prikupi podatke o online ponašanju ljudi, povijesti kupnji, korištenju mreže, kreditnoj povijesti, biometrijskim podacima, imenima, nacionalnim identifikacijskim brojevima, povijesti bolesti, povijesti putovanja, društvenim računima, e- državnim računima, bankovnim računima, a pratila bi se potrošnja energije, zdravstvene statistike, obrazovanje i još mnogo toga.

Nakon što digitalni ID ima pristup ovom ogromnom, vrlo osobnom skupu podataka, WEF predlaže da ga se koristi za odlučivanje je li korisnicima dopušteno posjedovati i koristiti razne uređaje, otvarati bankovne račune, obavljati online financijske transakcije, povoditi poslovne transakcije, imati pristup osiguranju i liječenju, ulaziti u druge zemlje ili regije, prijavljivati poreze i slično..

U ovom izvješću 'Napredna digitalna agencija: Snaga posrednika podataka', WEF pozicionira ovaj okvir digitalnog ID-a kao dio rješenja za jačanje povjerenja u dijeljenje podataka i napominju kako su COVID putovnice koje su bile propisane diljem svijeta u zadnje dvije godine zapravo oblik digitalnog identiteta koji se sada treba nadopuniti.

WEF također hvali način na koji su COVID putovnice omogućile vladama da prikupljaju podatke o svom stanovništvu bez 'obavijesti i pristanka'.

Osim toga, WEF pruža konkretan primjer kako bi se digitalni ID-ovi mogli koristiti za provjeru autentičnosti korisnika (koristeći otiske prstiju, lozinke ili tehnologiju provjere identiteta) i odlučiti hoće li im se odobriti pristup bankovnom zajmu procjenjujući njihov profil (koji može uključivati njihovu biometriju, ime i nacionalni matični broj) i povijest (što može uključivati njihovu kreditnu, medicinsku i povijest kupnje putem interneta).

U zadnje dvije godine, Svjetski ekonomski forum se baš iskazao. Prvo je u Davosu izvršni direktor Svjetskog ekonomskog foruma Klaus Schwab najavio veliku inicijativu pod nazivom 'Veliki reset' (Great Reset) a mnogi su u njegovim riječima pronašli zlokobne namjere. Nakon toga još jedna uspješnica je izašla iz video mašinerije WEF-a pod nazivom ' You'll Own Nothing and Be Happy' koji je inače izbrisan sa YouTubea nakon salve negativnih komentara. Ni to im nije bilo dosta, pa su nakon toga na svom Twitteru objavili kako lockdowni pomažu gradovima da se oprave (od ljudi valjda). Seriju morbidnosti završili su s predviđanjima o našoj budućnosti gdje su između ostalog naveli kako će nas moći identificirati i putem otkucaja srca.

Uglavnom WEF je nastavio sa svojom sumornom agendom budućnosti a čini se da se WEF sjeme negdje već i uhvatilo.

Naime, nedavno je Kanadska bankarska udruga (CBA) počela zagovarati nacionalni sustav digitalne identifikacije.

- Plastične kartice i papirnate licence zastarjela su tehnologija koju bi trebalo zamijeniti digitalnim identifikacijskim sustavom – rekao je predsjednik i izvršni direktor Kanadskog udruženja bankara Neil Parmenter.

CBA je još 2018. godine objavila izvješće pod nazivom 'Kanadska digitalna ID budućnost – savezni pristup', gdje je ispisano kako Kanada može prijeći s trenutnog sustava na sustav digitalne identifikacije.

U izvješću se navodi kako su prednosti federalnog digitalnog ID sustava veoma jasne. Za razliku od centraliziranog okvira identiteta koji kontrolu identiteta stavlja pod jednog ključnog igrača, federalni sustav identiteta koristi višestruke sustave, eliminirajući oslanjanje na jednog davatelja usluga. Drugim riječima, ne postoji jedinstvena točka kontrole koja može ugroziti cijeli sustav. Federalni model bi se također uskladio s kanadskom federalnom strukturom stvaranjem veza između sustava upravljanja identitetom pokrajinske i savezne vlade – piše u izvješću. Također, te 2018. pišu kako bi se jako puno informacija moglo pohraniti u nečiji digitalni ID, uključujući biometrijske podatke, vozačku dozvolu, financijske alate i zdravstvene podatke. Ostali podaci koji bi se mogli dodati uključuju status cjepiva, kazneni dosje, kreditni rezultat i status dozvole za oružje

U svom izvješću Svjetski ekonomski forum navodi da bi banke trebale predvoditi projekte digitalnog identiteta jer su 'visoko regulirane i vjeruje im se' . Dodatno, banke imaju 'naprednu tehnologiju kibernetičke sigurnosti i privatnosti te infrastrukturu za djelovanje na pokrajinskom i nacionalnom nivou', zaključuje se u izvješću.

Sve u svemu, ako je suditi po željama WEF-a, kineski social credit sustav je ono što im se sviđa, što žele, i što će vjerojatno nekad u budućnosti i progurati. Pa, kada u budućnosti pomislite kupiti neku rakiju u trgovini sjetite se da ste možda dobili minus i da više nemate pravo na uslugu vožnje u tramvaju, pa vam jedino preostaje da se polako s noge na nogu uputite doma i psujete u sebi tehnološku tiraniju.