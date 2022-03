Tihomir Premužak: Nužna je diverzifikacija države u kontekstu jačanja industrijske proizvodnje i poljoprivrede

U ponedjeljak je u proizvodnom pogonu poduzeća Stražaplastika u Humu na Sutli, u organizaciji Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika HUM-CROMA, održana panel diskusija na temu 'Diverzifikacija poslovanja'.

Nestabilnost svjetskog gospodarstva, enorman rast cijena energenata, ratna zbivanja u Ukrajini te sankcije Rusiji, imaju značajne negativne posljedice za hrvatsko gospodarstvo. Upravo akutalnost teme i recentna događanja u svijetu privukla su znatan broj istaknutih hrvatskih menadžera i poduzetnika.

Nakon uvodnog izlaganja Branimira Muidže, generalnog direktora HeidelbergCement Group za Hrvatsku i BiH, započela je i diskusija uz paneliste Ivanu Kolar (direktorica Julisu Rose), Josipa Grileca (direktor Stražaplastika), Tihomira Premužaka (direktor Vetropack Straža, predsjednik HUM-CROMA), Miodraga Šajatovića (glavni urednik poslovnog tjednika Lider) te aktivno sudjelovanje i ostalih menadžera i poduzetnika.

U kratkoj analizi stanja navedeni su gorući problemi koji nas čekaju: recesija, inflacija i pucanja opskrbnih lanaca. No, kako je jedan od panelista primjetio, 'čak manji problem može biti u rastu cijena energenata, no pitanje je volumena nafte i plina, hoćemo li imati dostatne količine nafte i plina za proizvodnju ukoliko se pogorša situacija i ne dođe do smirivanja'.

Diverzifikacija poslovanja, rečeno je, može biti vrlo uspješan alat za unapređenje poslovanja, ali u kontroliranim uvjetima. O diverzifikaciji poslovanja dosta puta počinje se promišljati u kriznim vremenima, što samo po sebi i nije loše, no kada nastupe dobra ili bolja vremena, završavamo i s promišljanjima o diverzifikaciji.

Bez pretenzija za geopolitikom, istaknuto je da, ako se doista stvara bipolarni svijet – EU i SAD na jednoj strani te Rusija i Kina na drugoj – moguće je da će Europa, pa samim time i Hrvatska morati početi s proizvodnjom roba koje su prepustili Kini kao svjetskom proizvođaču i da takva situacija, bez obzira na sve negativnosti aktualnog stanja, može biti i mogućnost za svojevrsnu 'reindustrijalizaciju' Hrvatske. Upravo je u tom kontekstu Tihomir Premužak, predsjednik HUM-CROMA, upozorio i na nužnost 'diverzifikacije države' u kontekstu jačanja industrijske proizvodnje i poljoprivrede s ciljem jačanja unutarnjih resursa.

Po završteku panela, svi sudionici su obišli proizvodne pogone Stražaplastika.