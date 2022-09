TikTok ponovno na udaru regulatora zbog ‘curenja‘ dječjih podataka

Kineski društvena mreža TikTok ponovno se našla na udaru zbog privatnosti, koja očito nije na razini na ovoj pretežito tinejdžerskoj platformi. Ovoga puta bi se TikTok mogao suočiti s kaznom od 27 milijuna funti jer nije zaštitio privatnost djece dok koriste platformu.

Ured povjerenika za informiranje Ujedinjenog Kraljevstva (ICO) otkrio je da je platforma obrađivala podatke mlađih od 13 godina bez odgovarajućeg pristanka. Kako su otkrili, ‘krađa‘ podataka događala se više od dvije godine, do srpnja 2020. godine. I to nije prvi put da se TikTok našao na drugoj strani zakona. Godine 2019. Savezna trgovinska komisija SAD‑a je toj tvrtki izrekla rekordnu kaznu od 5,7 milijuna dolara također zbog ‘pogrešnog‘ rukovanja podacima djece, a ista stvar se dogodila i u Južnoj Koreji zbog istih razloga.

Iz TikToka naravno osporavaju takve nalaze, kao što su to činili i prethodnih puta. Međutim, to nije spriječilo ICO da tvrtki TikTok Inc i TikTok Information Technologies UK Limited preda dokument koji prethodi kazni. U svojoj obavijesti ICO naglašava kako iznosi privremeni stav da je TikTok prekršio britanski zakon o zaštiti podataka djece između svibnja 2018. i srpnja 2020.godine.

Istraživanje ICO-a pokazalo je ova društvena platforma obrađivala podatke djece mlađe od 13 godina, bez odgovarajuće suglasnosti roditelja, da nije pružala sve odgovarajuće informacije svojim korisnicima na sažet, transparentan i lako razumljiv način te da je obrađivala podatke bez zakonske osnove za takve radnje.

Prema Ofcomu, 44 posto djece u dobi od osam do 12 godina u Ujedinjenom Kraljevstvu koristi TikTok, unatoč njegovim politikama koje zabranjuju pristup platformi mlađima od 13 godina.

- Tvrtke koje pružaju digitalne usluge imaju zakonsku obvezu postaviti te zaštite, ali naše je privremeno mišljenje da TikTok nije ispunio taj zahtjev – rekao je povjerenik za informiranje John Edwards.

TikTok je inače uveo brojne značajke za jačanje privatnosti i sigurnosti na stranici poput dopuštanja roditeljima da povežu svoje račune s računima svoje djece kao i onemogućavanje izravne razmjene poruka za mlađe od 16 godina.

Povjerenik za informiranje Edwards još kaže kako trenutno ICO istražuje više od 50 različitih online usluga te da trenutno traje i šest istraga tvrtki koje pružaju ‘digitalne usluge koje, prema našem prvotnom mišljenju, nisu preuzele svoju odgovornost u vezi s sigurnosti djece na internetu.‘

Inače, u rujnu prošle godine je u UK-u uveden Dječji kodeks o zaštiti podataka za mrežne usluge kojima djeca mogu pristupati, a koji se temelji na postojećim zakonima o zaštiti podataka, s mogućnošću financijskih kazni za ozbiljna kršenja.