Tko je Alexander Soros, nasljednik 25 milijardi dolara vrijednog carstva

Sorosev sin kani nastaviti raditi na očevim ciljevima, ali se i usredotočiti na biračka prava, prava na pobačaj i inicijative koje se tiču ravnopravnosti spolova

Američki milijarder i filantrop od čijeg se djelovanja publici desne političke orijentacije diže kosa na glavi, George Soros, proglasio je svog sina Alexandera, nasljednikom 25 milijardi dolara vrijednog poslovnog i dobrotvornog carstva.

Tridesetsedmogodišnji Alexander ili Alex, drugi je najmlađi od petero Soroseve djece te je jedini član obitelji koji sjedi u investicijskom odboru Soros Fund Managementa čija se imovina procjenjuje na spomenutih 25 milijardi.

Alex je koncem prošle godine preuzeo i vođenje Zaklade otvorenog društva (OSF) te je zadužen za usmjeravanje sredstva političkim strankama, mahom demokratskim i liberalnim (super PAC). Kako je 92-godišnji milijarder podijelio s Wall Street Journalom, njegov je sin to nasljedstvo – zaslužio.

Playboy ili intelektualac

Alexa je dobio braku s drugom suprugom, povjesničarkom Susan Weber, a ako je suditi prema medijskim natpisima, u životu ga je više zanimao ‘pleasure‘ nego ‘business‘.

Naime, još 2012. The New York Times prikazao ga je kao mladog playboya koji u kasnim dvadesetima najviše uživa provoditi vrijeme u očevoj vili s lijepim djevojkama. Sorosu mlađem nimalo se nije dopao način na koji su ga mediji portretirali, smatrao je da od njega pokušavaju ‘napraviti karikaturu‘.

U to se vrijeme počeo uključivati u očeve poslove, prije svega filantropske te postao član odbora Otvorenog društva. U narednim su godinama, povremeno u javnost izlazile Alexove fotografije njegova flambojantnog životnog stila i zabava se s modelima i NBA igračima, ali i vijesti koje otkrivaju i njegovu intelektualniju stranu poput one da je na kalifornijskom sveučilištu doktorirao na tezi ‘Jewish Dionysus: Heine, Nietsczhe and the Politics of Literature‘.

Novi ciljevi

Do danas, Alex je očito uspio dokazati ocu da je sposoban upravljati golemim carstvom, ali se i nositi s antisemitskim teorijama zavjere koje su usmjerene na obitelj Soros.

Tijekom godina, George Soros je optuživan da želi početi građanski rat u Americi, da upravlja svjetskom politikom, kani srušiti nacionalne države, Zapad preplaviti imigrantima, a zajedno s plaćenicima nacije kani gurnuti u dužničko ropstvo.

Soros je, međutim, svoje golemo bogatstvo trošio na projekte za izgradnju demokratskog društva, ljudskih prava, obrazovanja i zdravstva te je najveći financijer američkih demokrata. Njegov nasljednik kazao je WSJ-u da je ‘političniji‘ od svog oca te da je u posljednje dvije godine Bijelu kuću posjetio čak 17 puta.

Kani nastaviti uplaćivati donacije liberalnim političkim kandidatima, a osim što će Otvoreno društvo nastaviti raditi na očevim ciljevima (reforma pravosuđa, prava manjina, sloboda govora), s Alexom na čelu će se usredotočiti i na biračka prava, prava na pobačaj i inicijative koje se tiču ravnopravnosti spolova.