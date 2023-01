Tomašević postigao dogovor sa sindikatima, ide povećanje plaća, ali i poskupljenje usluga

Zaposlenici zagrebačkog Holdinga i ZET-a od 1. siječnja dobit će povećanje osnovice plaće od 5 posto, uz dodatnih 3 posto od 1. srpnja, a podići će se i iznosi neoporezivih primitaka, tako da najviše dobiju oni koji imaju najmanje plaće, objasnio je danas Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba, obraćajući se medijima nakon uspješnih pregovora sa sindikatima Zagrebačkog holdinga i ZET-a.

U roku od tjedan dana potpisat će se kolektivni ugovor koji će trajati iduće tri godine.

– Riječ je o kompromisu. Satima i danima su trajali pregovori. Nijedna strana ne može dobiti sve, ali do dogovora je došlo. Ne možemo pristati apsolutno na sve, ali smo napravili ogroman iskorak kako bismo unaprijedili materijalne uvjete rada. Izašli smo s većim paketom materijalnih prava radnika uz uvjet da dogovor bude na tri godine – rekao je Tomašević i dodao da su sa sindikatima ponovno u partnerskom odnosu.

Radnicima Čistoće prihvaćeno je pet zahtjeva čime je prekinut njihov štrajk, a razgovarat će i o preostalih šest zahtjeva. Do kraja veljače donijet će i nove sistematizacije radnih mjesta u Holdingu i u ZET-u.

– Imamo rok od 30 dana za promjenu nečega što prethodnih 20 godina nismo uspjeli promijeniti – dodao je Tomašević.

Da su nakon skoro puna dva mjeseca sindikati koji predstavljaju radnike u ZET-u i Holdingu postigli suglasje potvrdio je i Dražen Jović, predsjednik Sindikata Zagrebačkog holdinga - ZET.

– Postojao je određeni kompromis, ali možemo biti zadovoljni. Dogovorili smo se i o rokovima za sistematizaciju i regoranizaciju. U 13 sati imamo sastanak s radnicima, novo je da smo uključili pet radnika koji će sudjelovati u pregovorima oko sistematizacije. Danas iza 17 sati imamo sastanak za zagrebački Holding i uspješno ćemo okončati proces mirenja – rekao je Jović.

Kako je objasnio Tomašević, cijeli paket financirat će se iz tri izvora – iz internih ušteda u Holdingu, korekcijom cijena usluga te iz gradskog proračuna.

– Morat će doći do korekcije cijena, a koliko, što točno i kada, to ćemo usuglasiti s koalicijskim partnerima. Doći će do poskupljenja zbog modernizacije vodoopskrbe i inflacije, ali ne mislimo za svaku komunalnu uslugu dizati cijenu – pojasnio je Tomašević.