Trgovci ne očekuju da će izborna kampanja utjecati na blagdansku potrošnju

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović izazvao je prijepor kad je ove godine odabrao srijedu za dana održavanja parlamentarnih izbora. Uz uobičajenu jadikovku analitičara o gubicima cjelokupnog gospodarstva, sporno je bilo smije li se raditi u srijedu ili ne, jer je Zakonom o izboru zastupnika u Hrvatski sabor propisano da je dan parlamentarnih izbora ujedno i neradni. U Zakonu o izboru predsjednika Republike Hrvatske ne spominje se da bi dan izbora bio neradni, ali pada na nedjelju, pa će raditi svi koji su tu nedjelju ubilježili među 16 radnih nedjelja.

- Ni za posljednje izbore, parlamentarne, nije sve bilo zatvoreno. Isto očekujem i za ovu nedjelju, opet će vjerojatno neki raditi – rekao nam je predsjednik Udruge glas poduzetnika Hrvoje Bujas.

Doista nije sve bilo zatvoreno, jer je Ministarstvo gospodarstva, nakon objave predsjednika Republike o danu održavanja izbora, na zahtjev trgovaca dalo mišljenje da trgovci i svi drugi poslodavci mogu sami odrediti hoće li raditi na dan izbora ili neće. Za ove izbore većina će trgovaca raditi onako kako je najavila i prije odluke o danu njihovog održavanja, a trgovci ne očekuju značajnije smanjenje potrošnje, niti na dan izbora, niti u danima kojima im prethode.

- Održavanje predsjedničkih izbora neće utjecati na našu odluku oko rada nedjeljom. Izbori nedjeljom su se održavali i ranijih godina kada su radne nedjelje bile zakonom dozvoljene te nismo primijetili nikakva značajna odstupanja u prihodima i posjećenosti Centra. Nemamo razloga vjerovati da će sama kampanja utjecati na potrošnju. Radi se o blagdanskom periodu kada je potrošnja tradicionalno povećana te smo mišljenja da će tako biti i ove godine – poručili su za Lider iz City Centra One East.

Međutim, Bujas je upozorio da su razgovori vezani uz promjenu regulacije rada nedjeljom, koje je UGP pokrenu s resornim vladinim ministrima, ostali neproduktivni, a to ugrožava male trgovce i obrte.

- Naš stav je i dalje jasan, da je to poprilično loše za male trgovce i obrte koji imaju veliku konkurenciju u trgovačkim centrima za sve što rade. Veliki centri pritom mogu birati koji će na području nekog grada zatvoriti, a koji ostati otvoren. Dakle, mali trgovci i obrti nisu bili konkurentni ni prije, a sad su još manje. Vidimo da propadaju iz dana u dan, a izgleda da za to nikoga nije briga. Prijedlog nam je bio da ako vlasnik obrta radi, da ga treba pustiti da radi, ali zasad ne vidimo nikakav pomak. Nažalost, ljudi su se na neki način pomirili da se moraju prilagoditi. Svima koji su u malim biznisima, prihod je pao oko 20 posto, ovisi od lokacije do lokacije, a trgovačkim centrima nije – istaknuo je Bujas.