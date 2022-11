Tržište rada i dalje prkosi FED-u, ulagači oprezni uoči nove objave podizanja kamatnih stopa

Na svjetskim burzama se trguje oprezno uoči novih vijesti o podizanju kamatnih stopa. Dow Jones oslabio je jučer 0,24 posto, dok je S&P 500 pao 0,41, a Nasdaq indeks 0,89 posto.

Pad američkih indeksa drugi dan zaredom ponajviše je posljedica opreza ulagača uoči odluka i poruka čelnika Feda, s obzirom da danas završava njihova dvodnevna sjednica. Procjenjuje se da će Fed ponovno, već četvrtu sjednicu zaredom, povećati ključne kamate za agresivnih 0,75 postotnih bodova.

No, ulagači se nadaju i da će signalizirati usporavanje tempa povećanja kamata na idućim sjednicama. Prije ili kasnije Fed će usporiti, a potom i završiti ciklus povećanja kamata, no pitanje je kada i na koju će razinu podići ključne kamatne stope. Stoga tržište već dulje vrijeme ovisi o špekulacijama o tim pitanjima.

Jučer su, bolji nego što se očekivalo, podaci s američkog tržišta rada pokolebali ulagače koji očekuju usporavanje tempa povećanja kamata već na sjednici Feda u prosincu.

Na tržištu novca procjenjuje se da postoji oko 45 posto izgleda da će Fed u prosincu kamate povećati za 0,50 postotnih bodova. - Znamo da Fed želi usporiti tržište rada, usporiti zapošljavanje kako bi oslabila potražnja u gospodarstvu, a time i inflacija. No, zapošljavanje i dalje djeluje snažno i to je ponešto pritisnulo tržište dionica - kaže Anthony Saglimbene, strateg u tvrtki Ameriprise Financial. Dodaje i da je korekcija cijena dionica bila očekivana, s obzirom na snažan rast burzovnih indeksa u listopadu.

Investitori željno iščekuju objave novih smjernica monetarne politike Fed-a, a koje su na rasporedu danas u večernjim satima. U okruženju usporavanja američkog gospodarstva prema pojedinim pokazateljima, ali i anualizirane stope rasta BDP-a od 2,6 posto u trećem tromjesečju, očekuje se ponovno podizanje referentnih kamatnih stopa za 75 baznih bodova, smatraju RBA analitičari.

U iščekivanju novih odluka, prinos na dvogodišnje američke obveznice (a koje su osjetljivije na neposredne poteze Fed-a) premašio je 4,5 posto. Prinos na 10-godišnji Treasury zadržao se na razinama od oko četiri posto, dok je prinos na istovjetni Bund trgovanje zaključio na 2,13 posto.

Euro i dolar i dalje ispod pariteta

Tečaj EUR/USD zadržao se tijekom jučerašnjeg dana ispod pariteta, a u iščekivanju novih odluka sa zasjedanja čelnika Fed-a.