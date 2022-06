U 1000 najvećih opstala samo jedna putnička agencija

Od svih gospodarskih sektora, turizam i ugostiteljstvo definitivno imaju najrespektabilniji rast u prošloj godini. I prihodi i dobit kompanija rasli su mahom za više 100 posto. E, da to nije bila povratnička godina nakon poražavajuće 2020, kada se radi pandemije turizam 'zaledio', bilo bi to poslovno čudo. Lideri hrvatskog hotelijerstva u 2020. prijavili su milijunske gubitke i do 69 posto pada prihoda u odnosu na 2019. A onda se situacija u srpnju 2021. potpuno preokrenula.

Može se reći da su hotelijeri uspješno prebrodili najteže trenutke pandemije i da su očito Vladine mjere za očuvanje radnih mjesta iskoristili dobro i racionalno, ne spuštajući kriterije kvalitete. Iako se lani turistička potražnja, gledajući pojedina tržišta, promijenila (bilo je još uvijek puno manje avio gostiju, u lošijoj poziciji su bile južne destinacije i još nije bilo povratka grupa i alotmana s dalekih tržišta), hoteli su uspjeli isplivati iz najveće nedaće u novijoj povijesti turizma, a njihove su perjanice bili kampovi koji i danas nakon pandemije prednjače po potražnji. Vodeće turističke kompanije lani su uspjele ponovo probiti granicu od milijardu kuna prihoda, o čemu su preklani mogle samo sanjati.

Lani je zbog gubitka prihoda u 2020. dosta turističkih tvrtki ispalo s liste 1000 najvećih, međutim ove ih se godine u kategoriji Hotela i restorana nalazi njih 24 koje su ostvarile nešto malo više od devet milijardi kuna prihoda, što je porast od 95 posto. To je najveći sektorski rast u godinu dana koji dovoljno govori o tome koliko je dramatičan pad bio u 2020. Dobit im je lani iznosila 1,2 milijarde kuna, što je porast od 177 posto u odnosu na 2020.

Od 24 kompanije ukupno ih je 11 imalo rast prihoda veći od 100 posto no ima i kompanija koje su u odnosu na katastrofalnu 2020. zabilježile rast od skromnih 20-tak do 30-tak posto.

Neke turističke kompanije koje su u 2020. bile na minimumu otvorenih kapaciteta ni lani nisu radile sa 100 posto ponude. Naime, u turističkom se sektoru signali tržišta čekaju zadnji čas i kada se početkom srpnja uvidjelo da je potražnja premašila sva očekivanja i da će sezona biti vrlo uspješna, mnogi hotelijeri su se našli u 'neobranom grožđu' jer nisu na vrijeme angažirali sezonsku radnu snagu pa su radili sa smanjenim volumenom kapaciteta.

Za razliku od hotelijera, putničke agencije nisu lani imale veliki 'come back' jer u njihovim redovima posljedice pandemije traju i danas i gubitak od 80 posto prihoda iz 2020. protegnuo se i na 2021. godinu. Ranijih smo ih godina među 1000 najvećih kompanija imali minimalno pet agencija no ove je godine ostala samo jedna, njemačka destinacijska menadžment kompanija Meeting Point Croatia. Inače je na prvom mjestu godinama bio najveći hrvatsku turoperator Uniline koji ove godine nije dospio na listu, međutim, prema objavljenim rezultatima, tvrtka je ipak lani izašla iz gubitka i godinu završila u plusu. Konkretno, korona je Unilineu 'pojela' oko 400 posto prihoda, tako da je u 2019. ta agencija ostvarila 366 milijuna kuna, a u 2020. svega 83. Lani je Uniline premašio 100 milijuna kuna prihoda i pretvorio osam milijuna kuna gubitka u skoro istu toliku dobit.

Od ugostitelja na listi 1000 najvećih i dalje su Globalna hrana pod kojim posluje McDonald's koji je u 2021. imao 26 posto veće prihode i skoro 50 posto veću dobit te Pleter usluge koje opslužuju uglavnom vojsku.

Iako se ove godine očekuju ponovo turistički rekordi, bolji od 2019, sektor je trenutno vrlo zabrinut oko porasta cijena energenata, ponajprije električne energije. Kako je nedavno predstavila Hrvatska udruga turizma, domaćem turizmu prijeti ukupno poskupljenje električne energije za milijardu kuna, što je iznos ukupne dobiti koji je ostvarila djelatnost Smještaj prošle godine.

Tako da su skupa HEP-ova struja i nedostatak radne snage ozbiljna prijetnja profitabilnosti turističkog sektora koja će se možda ubuduće osjetiti u rezultatima i investicijama iako do sada takve indicije ne postoje. Naime neke od investicija su se unatoč teškim vremenima realizirale ili su u fazi realizacije.

Sve su to dobre vijesti, međutim, osim nekih izdvojenih slučajeva, kao što je novi brend i hotel Movenpick u Zagrebu, nema najava ulaska bilo kakvih novih većih igrača i brendova na turističko tržište, na kojem na žalost i dalje i to u sve većem obujmu, dominira privatni smještaj.