U e-savjetovanju Zakon o rodiljnim potporama, primjena se cilja na 1. ožujka 2025.

Vlada je u javno savjetovanje uputila Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, a prema tom prijedlogu, nove demografske mjere, koje je nedavno predstavilo Ministarstvo demografije i useljeništva počinju se primjenjivati od 1. ožujka ove godine. Naime, Nacrt će biti upućen u hitnu saborsku proceduru i to, kako stoji u prijedlogu, ‘zbog osobito opravdanih razloga‘, a pred saborskim se zastupnicima treba naći odmah nakog blagdana.

Ako je suditi prema Ministarstvu kojeg u koalicijskoj vladi vodi Domovinski pokret, za provedbu ovog zakona, u 2005. godini će biti potrebno izdvojiti 474,6 milijuna eura, 521,6 milijuna eura u 2026. godini te 549,8 milijuna eura u 2027. godini.

- Dodatna financijska sredstva potrebna za provedbu predmetnog zakona iznose 43,3 milijuna eura u 2025. godini i 7,8 milijuna eura u 2026. godini koja će se osigurati u 2025. preraspodjelom unutar ministarstva - stoji u nacrtu.

Povećana izdvajanja na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za provedbu novog ovoga zakona u odnosu na važeći Zakon iznose ukupno 153.000 eura za primjenu Zakona od 1. ožujka 2025.

Nakon što je ministar demografije Ivan Šipić početkom prosinca predstavio demografske mjere - iz njegove stranke poručili su kako time dokazuju da Ministarstvo demografije nije uzaludno osnovano, a obitelj i novi život trebaju biti ključna točka oko koje se treba okupiti.

- Uložili smo sav svoj politički kapital, doveli do delimitiranja rodiljnih i roditeljskih naknada za drugih šest mjeseci nakon što su o tome pričali više od jednog desteljeća, nekakvih 15-ak godina svih drugih, udvostručili naknade za novorođeno dijete značajno povisili naknade za bolovanje tijekom čuvanja trudnoće i bolovanja zbog bolesti dijeteta i tako dali majkama i očevima potrebnu sigurnost kada se odluče imati djecu - rekao je Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta.

- Mi ćemo uputiti vladi RH izmjene i dopune zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s tim da vjerujem da će se one naći sredinom mjeseca siječnja pred hrvatskim zastupnicima koji će o istoj temi raspraviti i vjerujem po prvi puta u novoj godini da ćemo imati podignute ruke za ono što zaista vrijedi - istaknuo je ministar Šipić.

Novine zakona se tiču zaposlenih i samozaposlenih roditelja, oni će drugih šest mjeseci roditeljskog dopusta primati, umjesto dosadašnjih 995 eura, naknadu u iznosu pune plaće do maksimalnih 3000 eura. Naknadu će moći ostvarivati i očevi koji koriste pravo na dva mjeseca neprenosivog roditeljskog dopusta do osme godine života. Povećanu naknadu dobivat će i majke koje će u trenutku stupanja Zakona na snagu, odnosno 1. ožujka, biti na roditeljskom dopustu.

Naknada za roditeljski dopust od prve do treće godine života djeteta za blizance, treće i svako sljedeće dijete raste s 551 na 803 eura. Majke koje odluče do treće godine života biti kod kuće s djetetom u prvoj godini primat će do 3000 eura razmjerno njihovoj plaći, a druge dvije naknadu od 803 eura.

Fiksna naknada za roditeljski dopust na pola radnog vremena do prve godine života djeteta raste s 485 na 971 euro. Na primjer, ako netko ima neto plaću od 2000 eura, poslodavac će isplatiti 1000 eura majci koja radi pola radnog vremena, a Ministarstvo još 971 euro.

Majke koje se odluče na posao vratiti na pola radnog vremena od prve do treće godine života – a imaju blizance ili troje i više djece – primat će naknadu koja je s 485 povećana na 600 eura. Ministarstvo će druge dvije godine djetetova života isplaćivati navedeni iznos, a poslodavac ostatak koji ovisi o visini ugovorene plaće.

Roditelji koji zbog pojačane njege djeteta do treće godine odluče raditi pola radnog vremena dobivat će naknadu koja je povećana s 551 na 701 euro. Riječ je, na primjer, o djeci s dijabetesom, bronhijalnom astmom i sl.

Naknada roditeljima djeteta s težim smetnjama u razvoju – poput djece s autizmom i različitim oblicima invaliditeta – raste s 551 na 803 eura. To pravo mogu ostvariti roditelji koji rade na pola radnog vremena i do osme godine života djeteta.

Naknada zaposlenim i samozaposlenim roditeljima koji rade za minimalnu plaću raste s 309 na 701 eura za puno radno vrijeme, a s 309 na 503 eura za nepuno radno vrijeme.

Povećava se novčana naknada za zaposlene roditelje tijekom korištenja prava na rodiljni ili roditeljski dopust, rad s polovicom punog radnog vremena, dopust u slučaju smrti djeteta, roditelje njegovatelje i osobe koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata.

Povećanje se odnosi i na zaposlene i samozaposlene roditelje koji ne ispunjavaju propisani uvjet staža osiguranja. Naknada, koja je prethodno iznosila 125 posto proračunske osnovice od 551 euro, povećava se na 701 euro. Naknade za sva prava nezaposlenih i korisnika izvan sustava rada povećavaju se s dosadašnjih 309 na 503 eura.

Jednokratne novčana potpora za novorođeno dijete bit će povećana s 309 na 618 eura.

Broja dana plaćenog očinskog dopusta i dopusta drugog posvojitelja povećava se s 10 na 20 dana, a za blizance i istovremeno rođenje ili posvojenje više djece s 15 na 30 dana. Očevima i posvojiteljima bit će isplaćena puna plaća, a dopust se može koristiti unutar šest mjeseci od rođenja ili posvojenja djeteta.

Bit će povećana i novčana naknada za privremenu nesposobnost za rad zbog komplikacija u trudnoći te bolovanja radi njege oboljelog djeteta mlađeg od 3 godine i djeteta od 4 do 18 godina života. Naknada će biti povećana s 565 na 995 eura.