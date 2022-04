U novom broju saznajte kako smanjiti trošak energije u poduzeću

Kako znamo da je netko rusofil? Pa, tako što se grije na 23 Celzijeva stupnja. Ovo je, kao, vic. Osim što nije. Jer, kad iz jedne ozbiljne Njemačke stigne 'preporuka' da se termostat regulira na hladnih 18 ili 19 stupnjeva, jasno je da su vremena ozbiljna. I anketirajući naše kompanije iz svih gospodarskih grana, postalo je jasno da je vrag odnio šalu, ali ne i 'prišu', pa se štedi od vrha do dna. Čak i da rat sutra završi, a neće, sankcije, posljedično i blokada uvoza energenata, osobito njihova cijena, još će dugo utjecati na bilance realnog sektora. Stoga je jedina opcija – štednja. Na sve moguće i inovativne načine. Uostalom, djelovanje na smanjivanje troška energenata u poslovanju moglo bi uskoro smanjiti i trošak plaćanja poreza, što se spominje u Prijedlogu nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti. U ovotjednoj temi tjedna Gordana Gelenčer otkriva kako smanjiti trošak energije u poduzeću.

Odlazak u mirovinu u ovom je trenutku najpametnije odgoditi, piše Antonija Knežević. i kaže, moj novčanik je kao luk – njegovo otvaranje tjera me na plač. Ako kojim slučajem ovih dana pogledate stanje na svom osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu, sjetit ćete se prethodne rečenice. Ako vam uopće bude do smijeha, osobito ako ste uskoro planirali u zasluženu mirovinu. Pad cijena dioničkih i obvezničkih vrijednosnih papira u posljednja je dva mjeseca otjerao obvezne mirovinske fondove u crveno, pa se tako ostvareni minusi, ovisno o fondu, kreću od 0,31 do 3,56 posto. Dobra je vijest da mirovinci igraju na duge staze i očekuju da će njihovi prinosi dugoročno biti 'u zelenom', ali ne dovoljno dobra za one koji se upravo spremaju u mirovinu.

Također, čitajte i veliki intervju u kojemu je Vanja Figenwald razgovarao s direktorom Europskoga stabilizacijskog mehanizma, Klausom Reglingom, koji kaže da će rast ove godine biti znatno manji od očekivanog.

Tu je i nastavak Poslovne scene koja svoj put nastavlja u Sisačko-moslavačkoj županiji pod perom Gorana Litvana i Nikoline Oršulić. Sandra Babić piše o novoj pandemiji koja pogađa mlade koji su nakon dvije godine pandemije sve usamljeniji, otuđeniji te se osjećaju isključeno.

Uz novi broj stiže i poseban prilog 'Zeleno i digitalno'.