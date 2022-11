U provedbi investicija u promet vrijedna 25 milijardi kuna, veliki problem rast cijena

U proteklih nekoliko godina ostvaruje se najveći investicijski ciklus u prometnu infrastrukturu u posljednje vrijeme vrijedan oko 25 milijardi kuna, rekao je u ponedjeljak ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković na 9. kongresu Hrvatskog društva za ceste.

Butković je na otvaranju kongresa Hrvatskog društva za ceste - Via Vita u Opatiji rekao da je uglavnom riječ o investicijama iz europskih fondova, ali i putem koncesijskih modela kao u slučaju Istarskog ipsilona i druge cijevi tunela kroz Učku. Kao najveće dostignuće izdvojio je izgradnju Pelješkog mosta.

Najavio je da početkom prosinca slijedi otvorenje 17,5 kilometara duge autoceste do Belog Manastira na hrvatskom dijelu koridora 5C. Za preostalih nekoliko kilometra raspisat će se natječaj pa se dovršetak gradnje očekuje do kraja 2024. godine.

- Gradi se i 11 kilometara autoceste od Zagreba prema Sisku, a tu je i cesta D-403 u Rijeci. Predviđamo da će nakon završetka ceste D-403 i željezničke infrastrukture, za nekoliko godina promet riječke luke biti veći od luke Koper - rekao je Butković.

Važnima smatra i investicije u državne ceste. Istaknuo je spoj Požege na autocestu, iločku transverzalu, završetak brze ceste do Virovitice, tunel Kozjak i cestu do Jadranske magistrale te cestu Zagvozd-Imotski. To su investicije koje moraju krenuti, istaknuo je ministar. Slijedi, kazao je, izdavanje građevinskih dozvola i pokretanje gradnje.

Nužnim smatra i dovršenje autoceste Zagreb-Macelj u suradnji s koncesionarom, kao i obilaznice Omiša te novih prometnica i čvorova na ulazu u Split, jer je on već dugo prometno zagušen, dodao je ministar.

Veliki problem u realizaciji ugovorenih projekata vidi u rastu cijena i pronalasku dodatnih izvora financija zbog velikih razlika u cijenama.

Butković je ustvrdio da treba unaprijediti i željezničku infrastrukturu. Realizacija projekata je po njegovim riječima jako spora te se željeznički projekti moraju snažnije pokrenuti.

Predsjednik Hrvatskog društva za ceste i predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić rekao je da je promet okosnica europske integracije i ključan za slobodno kretanje ljudi, robe i usluga. Ustvrdio je da prometna politika pomaže u razvoju gospodarstva i moderne infrastrukture.

Velike prometne investicije revitalizirale su u određenoj mjeri građevinske tvrtke, vratile im mogućnost rasta i razvitka, a manjim tvrtkama dale priliku za tvrtke za pozicioniranje na tržištu, rekao je Škorić.