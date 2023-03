Burzovne robe: U veljači naglo porastao izvoz švicarskog zlata u Kinu i Indiju

Piše: Robert Jurišić, S-Grain BI

Nogomet zauzima važnu ulogu u našem svijetu, ali neću pogriješiti ako kažem da nedodavanje Kramarića za Perišića i posljedično na kraju remi protiv Walesa nije najgore što se dogodilo prošlog tjedna. Kriza bankarskog sektora i dalje dominira tržištima, taman kad smo pomislili da su SVB i Credit Suisse iza nas, novi slon u staklani potencijalno je Deutsche Bank. Nameće se samo po sebi pitanje tko je sljedeći?

Nakon potopa na burzama tjedan ranije, prošli tjedan je bilo vrlo volatilan. Na razini tjedna, sektor energije je porastao, dok su cijene metala pale. Agri robe bi generalno tjedan završile padom da nije bilo oporavka cijena za dio roba u petak. Što nam pokazuju generalni pokazatelji na početku novog tjedna? S&P500 indeks i dalje ispod razine od 4.000 bodova, indeks straha VIX dosta nizak na 22 boda, a dolarski indeks DXY na razini od 103 boda. Odnos EUR/USD ima raspon trgovanja između 1,05 i 1,094. Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) tjedan započinje ispod razine od 550 bodova, dok je Bloomberg Commodity Index (BCI) na 103 boda.

Što nas čeka ovaj tjedan na burzama? Ključan će biti stav financijskih operatera. Nakon teških likvidacija povezanih s krahom Credit Suisse-a i SVB-a te s obzirom na sljedeće neizbježno neispunjenje obveza, hoće li nastaviti s likvidacijom ili će agri robe i energija postati sigurna imovina? U ratu, osim oružja, vrijede samo 3 stvari: hrana, energija i zlato. U veljači je švicarski izvoz zlata u Kinu dosegao 58 tona, vrijedan 3,5 milijardi dolara, što je nagli porast u odnosu na siječanjskih 26,1 tonu. Također u veljači, izvoz švicarskog zlata u Indiju dosegao je 25,6 tona u odnosu na 3,2 tone u siječnju. Kina i Indija najveća su svjetska tržišta za potrošnju zlata.

Vidjeli smo krizu štednje i kredita u kasnim 1980-ima. Zatim je 2000. godine puknuo dot-com balon i nakon toga velika financijska kriza 2008. godine. Danas, u remakeu 29‘, gledamo kako banke propadaju zbog rasta kamata, nakon što je tržište desetljećima bilo "drogirano" jeftinim novcem. Uzrok svih ovih situacija je samo jedan: zlouporaba financijske poluge. Da bi se dobio dojam o ozbiljnosti trenutne situacije, dovoljno je usporediti 2008. s 2023. godinom.

Mjesec dana nakon kolapsa Lehman Brothersa 2008. godine, FED je bankama u jednom tjednu posudio 110 milijardi dolara. U tjednu koji je završio 15. ožujka, FED je isplatio više od 164 milijarde dolara zajmova kroz diskontni okvir i hitne zajmove. Biden je obećao dodatnu pomoć od 800 milijardi dolara, a sam bankrot Credit Suisse-a koštao je oko 200 milijardi dolara štediše, državu i švicarsku središnju banku.

Imovina UBS-a, nakon preuzimanja Credit Suisse, premašuje švicarski BDP za 200 posto. To je gigantska banka bez pozadine koja bi odgovarala njezinoj veličini i nema bazu dioničara koja bi je povezivala sa Švicarskom. UBS je privatna tvrtka na čelu s globalnim investitorima, posebice američkim, sa značajnom prisutnošću u nekoliko zemalja eurozone. Ako bi banka u budućnosti imala ozbiljnih problema, tko bi trebao ili mogao intervenirati? Za EU-u, problemi s Credit Suisse-om sada su riješeni, a fokus se prebacuje na Deutsche Bank? Moody‘s je objavio da se trenutni potres u američkom bankarskom sustavu ne može ograničiti.

Američki FED podigao je kamatne stope za dodatnih 25 baznih bodova, u skladu s očekivanjima, na raspon od 4,75 do 5,00 posto, što je najviša stopa od kolovoza 2007. Od veljače 2022. kada je FED započeo s politikom podizanja stopa, imamo najbrže povećanje kamatne stope od 1981.! Ono što treba izdvojiti iz svega toga je govor guvernera koji je signalizirao da je možda vrijeme za predah, nakon nedavnih bankovnih previranja. Powell je rekao da izgledi za smanjenje stope ove godine nisu dio osnovnog scenarija FED-a, ali i da bi previranja u bankarskom sustavu mogla dovesti do kreditne krize sa značajnim implikacijama na gospodarstvo.

Nakon što je tržište još malo probavilo Powellove komentare, generalno je razmišljanje da bi potencijalno u budućnosti moglo doći do još eventualno jednog povećanja kamatnih stopa jer bi sve drugo ozbiljno ugrozilo postojeću bankarsku industriju. Stoga tržište na njegove riječi gleda na način da je trgovina inflacijom sada u potpunosti u prošlosti. Dakle, taj dugo očekivani zaokret u monetarnoj politici bi ipak mogao biti 2023.! Ono što je pomalo iznenadilo, Yellen, ministrica financija SAD-a, je rekla da Rusija i Kina možda proučavaju razvoj alternativne globalne pričuvne valute; digitalni juan. Dobro jutro Janet, ali na robnoj burzi to znamo već godinu dana. Dedolarizacija svijeta nije nešto novo te mnoge zemlje istražuju alternative američkom dolaru. Za BRICS je kineski juan preferirana valuta za financijske transakcije i obračune s Azijom, Afrikom i Latinskom Amerikom. Takav trend samo će ubrzati uvođenje digitalnog dolara.

S druge strane Atlantika, ECB po prvi put provodi kreditnu krizu. Između ožujka i lipnja 2023. ECB će smanjiti proračun svog programa kupnje imovine za 15 milijardi eura mjesečno. Jedna od glavnih lekcija iz američkog iskustva je da QT (quantitative tightening), a posebno značajan pad rezervi središnje banke povezan s njim, može dovesti do značajnih epizoda financijske nestabilnosti. Kada je FED pokušao provesti QT, ozbiljna epizoda stresa u rujnu 2019. prisilila ga je da obustavi svoj prvi QT eksperiment. Možemo se prisjetiti i 2009. kada je HNB povukao iz opticaja veliku količinu kuna, koliko nam je trebalo da se gospodarstvo izvuče iz krize.

JP Morgan predviđa da će se Brent u bliskoj budućnosti srušiti ispod 60 $/bbl

Terminske cijene sirove nafte Brent trenutačno iznad 75 $/bbl. Uvjeravanja američkih regulatora ublažila su strahove ulagača od šire financijske krize. Vlasti SAD-a razmišljaju o proširenju mogućnosti hitnog kreditiranja bankarskog sektora, iako ulagači ostaju oprezni zbog daljnje nestabilnosti tržišta. Očekivanja da će FED uskoro okončati svoju kampanju pooštravanja monetarne politike i optimizam u pogledu oporavka potražnje u Kini djeluju bullish na tržište. Kineski uvoz sirove nafte iz Rusije je veći za 24 posto u odnosu na prethodnu godinu u prva dva mjeseca ove godine.

Ipak, međunarodna referentna vrijednost za naftu ostaje blizu najnižih razina od prosinca 2021. jer rastući strahovi od recesije u SAD-u i otporne ruske ponude pritišću tržište. JP Morgan predviđa da će se Brent u bliskoj budućnosti srušiti ispod 60 $/bbl.

Terminski ugovori za plin TTF, europska referentna vrijednost plina, trgovali su se oko 43 €/MWh, nedaleko od najniže razine od kolovoza 2021. Vremenske prognoze ukazuju na još jedan kratki val hladnoće ovog tjedna, a očekuju se i neki radovi na održavanju u Norveškoj, najvećem europskom dobavljaču. Ipak, s krajem sezone grijanja skladišta su se počela puniti, a prednjače Italija i Njemačka. U isto vrijeme, uvoz LNG-a ostaje snažan, unatoč tome što je Freeport LNG otkazao barem jedan teret u ožujku zbog tehničkog kvara.

Krajem tjedna zabilježen je oporavak cijena žitarica i uljarica na MATIF-u I CBOT-u. Glavni razlog za to u petak su bile sumnje na tržištu koje su proizašle iz ruskih komentara o boljoj kontroli cijena kroz akcije popunjavanja interventnih zaliha. U ovom kontekstu neizvjesnosti, to je bilo dovoljno za podršku tržištima pšenice i kukuruza. Cijene na MATIF-u naglo su se oporavile, nadoknađujući dio kretanja prema dolje zadnjih nekoliko dana, no novi tjedna započinjemo u crvenom oko razine od 255 €/t za pšenicu i kukuruz.

S geopolitičke točke gledišta, jačanje veza između Kine i Rusije dovodi do značajnog povećanja kineskog uvoza iz Rusije kopnenim putem. Paralelno, pritisak roba iz Ukrajine na tržišta i dalje se nastavlja. Prema ukrajinskom ministru poljoprivrede, proizvodnja pšenice za žetvu 2023. procjenjuje se na 16,6 milijuna tona (vs 20,5 milijuna tona prošle godine), a proizvodnja kukuruza na 21,7 milijuna tona (vs 25,6 milijuna tona prošle godine).

S druge strane kod uljarica se očekuje blagi rast proizvodnje. Tako je procjena proizvodnje uljane repice na 3,8 milijuna tona (vs 3,7 milijuna tona prošle godine), a suncokreta 11,5 milijuna tona (vs 11,1 milijuna tona prošle godine). Ukupna proizvodnja žitarica i uljarica procijenjena je na 63 milijuna tona, što je sedam milijuna tona manje u odnosnu na prošlu godinu, odnosno 23 milijuna tona manje nego 2021.

Europski usjevi i dalje su u dobrom stanju, ali postoji zabrinutost zbog niske količine oborina u južnoj Europi, objavila je služba za praćenje usjeva EU-a u svom izvješću o praćenju poljoprivrednih resursa (MARS). Očekuje se da će ukupni prinosi pšenice u EU biti tri posto iznad petogodišnjeg prosjeka, ječma za dva posto, a uljane repice za šest posto. Što se tiče novog usjeva, COCERAL je u petak objavio svoje nove procjene za sljedeću kampanju koja će integrirati EU i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Obujam proizvodnje meke pšenice revidiran je naviše u odnosu na procjene iz prošlog prosinca. COCERAL očekuje urod od 144,5 milijuna tona meke pšenice. Očekivana količina kukuruza je 62,3 milijuna tona, a ječma 59,6 milijuna tona, što je oboje manje nego što je bilo procijenjeno u prosincu. Kod uljarica, količina uljane repice sada se procjenjuje na 21,1 milijuna tona. Uvoz uljane repice u EU sada iznosi 5,87 milijuna tona u usporedbi s 3,81 milijuna tona prošle godine. To je, uz pad cijena biodizela, glavni razlog naglog pada cijena uljane repice.

Izvoz pšenice iz EU-a do danas iznosi 22,13 milijuna tona, što je povećanje od osam posto u odnosu na 20,52 milijuna tona zabilježenih u isto vrijeme prošle godine. S druge strane, izvoz ječma pao je na 4,33 mil tona sa 6,18 milijuna tona lani. Uvoz kukuruza naglo je porastao, na 19,73 milijuna tona u usporedbi s 11,90 milijuna tona prošle godine. Španjolska je glavni uvoznik sa 6,76 milijuna tona.

Potencijalno ograničenje ruskog izvoza bilo je glavni čimbenik i na američkom tržištu žitarica. Nedavni pad cijena kukuruza izazvao je kontinuiranu aktivnost tijekom tjedna, a prodaje prema Kini u zadnjih 10 dana dosegle su ukupno 2,75 milijuna tona. U prva dva mjeseca ove godine Kina je ukupno uvezla 16,2 milijuna tona soje (+16 posto) i 5,3 mil tona kukuruza (+13,8 posto).

USDA procjenjuje da će uvoz soje porasti na 97 milijuna tona u 2023. Cijena kukuruza na početku tjedna u crvenom, ali bez obzira na to iznad razine od 6,4 $/bu, po prvi put u mjesec dana, čime je anuliran pad u posljednja dva tjedna. Treba napomenuti da su protekli tjedan fondovi prvi put od 2020. bili neto short na kukuruzu.

Kod soje nastavlja se bearish trend, a kretanje cijene prema dolje zabilježeno od početka tjedna dovelo je do nove najniže razine u kratkom roku. Glavna faktor na tržištu je pritisak brazilske žetve te procjene američke sjetve. Trenutno smo na razini od 14,3 $/bu čime smo se vratili na razine cijene s kraja listopada. Cijene pšenice ponovno gube tlo pod nogama, unatoč neizvjesnom kontekstu uroda 2023. s prekomjernim kišama u Indiji ili relativno malom usjevu pšenice u Ukrajini. Tjedan započinju u crvenom, na razini oko 6,8 $/bu.

Goldman Sachs da očekuje globalni nedostatak vidljivih zaliha bakra do rujna

Terminske cijene bakra na razini 4,05 $/lbs. Izazovi u bankarskom sektoru nastavljaju utjecati na cijene ključnih baznih metala. Kao i kod ostalih burzovnih roba, zabrinutost da će FED prkositi tržišnim očekivanjima i suzdržati se od smanjenja kamatnih stopa ove godine također je izvršila pritisak na projekcije industrijske potražnje.

Ipak, strah od niske ponude zadržale su cijene bakra gotovo sedam posto više od početka godine. Izvoz rudarstva od velikog proizvođača Perua potonuo je gotovo 20 posto na godišnjoj razini u siječnju zbog raširenih prosvjeda, dok su zalihe na Shanghai Futures Exchange pale 36 posto od vrhunca u veljači.

Smanjenje zaliha diljem svijeta nagnalo je ključnog trgovca robom Trafiguru da prognozira da će cijene bakra ove godine dosegnuti rekordnu razinu, dok je neravnoteža ponude i potražnje navela Goldman Sachs da očekuje globalni nedostatak vidljivih zaliha bakra do rujna.

Terminske cijene čelične armature pale su na 4.100 CNY/t krajem ožujka zbog jeftinijih ulaznih materijala jer su ulagači nastavili pratiti rizike za globalni financijski sustav i izglede kineske potražnje. Kineske vlasti izdale su još jedno upozorenje protiv špekulacija o cijenama željezne rude, navodeći da će se obračunati s lažnim informacijama i gomilanjem od strane trgovačkih tvrtki. Velika domaća ponuda ugljena za koksiranje također je smanjila operativne troškove jer je proizvodnja nastavljena nakon nesreće prošlog mjeseca.

Ipak, manja proizvodnja čelika i optimizam u pogledu velike potražnje ograničili su gubitke na burzama. Izvješća pokazuju da Kina razmatra smanjenje proizvodnje sirovog čelika za 2,5 posto ove godine. U međuvremenu, rast industrijske proizvodnje bio je nešto ispod procjena za siječanj i veljaču, no ulagači su bili optimistični glede snažnog rasta ulaganja. Nove injekcije likvidnosti i smanjenje omjera pričuva od strane PBoC-a također su podržali očekivanja veće aktivnosti u infrastrukturi i građevinarstvu. Terminskim ugovorima za aluminij trgovalo se na razini oko 2.300 $/t.