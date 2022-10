Ukrajinske IT tvrtke preselile u Hrvatsku nekoliko stotina inženjera, očekuje ih se još

Dok se u borbi sa svjetskom konkurencijom hrvatska IT zajednica bori zadržati stručnjake unutar zemlje, posljednjih mjeseci u Hrvatsku je doselilo nekoliko stotina IT inženjera. Naime, zbog ruske agresije ili već ranije postavljenih planova ekspanzije na naše tržište, nekoliko IT tvrtki, koje su imale urede u Ukrajini, preselilo je dio svojih zaposlenika u Hrvatsku. Lokacija pogodna za model ‘work and vacation‘, hrvatska politika prema Ukrajini i izbjeglicama iz Ukrajine, visoko obrazovana i stručna IT radna snaga u Hrvatskoj, stabilna i sigurna država članica Europske unije, neki su od razloga zašto su spomenute tvrtke izabrale baš Hrvatsku za otvaranje ureda i preseljenje dijela zaposlenika iz zaraćenih područja.

- U sklopu promišljanja i traženja najbolje lokacije vodilo se računa da u Hrvatskoj to bude lokacija koja će biti pogodna za primjenu modela rada po principu “work and vacation”. To znači da zaposlenici Eleksa iz bilo koje podružnice u drugim zemljama, mogu doći u Hrvatsku, raditi nekoliko tjedana, te potom iskoristiti priliku za godišnji odmor i turistički obilazak Hrvatske. Splitski ured je zbog svoje lokacije ocijenjen kao idealan, jer su nadomak otoci, južna i sjeverna obala, dobra prometna povezanost, a grad je dovoljno velik da pruži potreban komfor i sadržaje njihovim zaposlenicima – objasnio je Marko Modrušan, voditelj hrvatske podružnice Eleksa, ukrajinske tvrtke za softverski inženjering koja broji oko 2500 zaposlenika u Europi i SAD-u.

Proces privremenog preseljenja ljudi iz Ukrajine u Hrvatsku započeo je i prije rata radi smanjivanja poslovnog rizika, a nastavljen je i kasnije te tako danas u Hrvatskoj Eleks ima 100 zaposlenika iz Ukrajine te 30 Hrvata. Taj broj trebao bi se uskoro i povećati, zbog povećanog obujma posla i strateškog širenja tvrtke na području SAD-a, Japana i Europske unije.

- Nakon početka rata logistički je bilo zahtjevnije uskladiti rute izvlačenja ljudi iz ugroženih područja. Osim iz Hrvatske našim ljudima smo pružili sigurnost i u drugim EU uredima. Kada se proširila vijest da izvlačimo ljude iz Ukrajine, imali smo povećanu potporu lokalnih kompanija, koje su nam nudile sudjelovanje u potencijalnim projektima – kazao je Modrušan.

Kada je riječ o poslovnoj klimi u Hrvatskoj, kazao je da ona definitivno ide na bolje, te da je najveća zamjerka, u usporedbi s drugim zemljama gdje Eleks posluje u EU, iznadprosječno porezno opterećenje.

Velika podrška Hrvatske

Dolazak ukrajinske tvrtke Intellias u Hrvatsku prije nekoliko mjeseci bio je prilično popraćen u medijima, budući da su svoj novosadski razvojni centar odlučili preseliti u Zagreb, a tu su svoju odluku obrazložili manjkom podrške Ukrajini od strane srpskih vlasti, odnosno velikom podrškom Hrvatske.

- Prilikom odabira sljedeće zemlje za otvaranje Intellias ureda, uzeli smo u obzir razinu razvoja IT zajednice, broj inženjera, udobnost radnih i životnih uvjeta te poslovno okruženje. Hrvatsko tržište ispunilo je te zahtjeve. Uz oko 35 tisuća informatičara i 5700 IT tvrtki, izvoz hrvatskih informatičkih proizvoda činio je četiri posto BDP-a Hrvatske tijekom pandemijske godine. Očekujemo da će taj broj još rasti u budućnosti. Također, osjetili smo veliku potporu hrvatske zajednice u vezi s ratom u Ukrajini i jako smo zahvalni na tome. Hrvatska pomaže ukrajinskim izbjeglicama, pridružuje se antiruskim sankcijama i podržava našu zemlju i financijski i diplomatski - objasnili su iz Intelliasa zašto su baš u Hrvatskoj otvorili svoje urede.

Rat u Ukrajini značajno je ubrzao planove širenja i rasta Intelliasa pa ono što su ranije planirali provesti u dvije godine, danas provode za 6 do 9 mjeseci. Uz Hrvatsku, otvorili su i nove urede u Bugarskoj, Portugalu, Španjolskoj i tri grada Poljske, a planiraju otvoriti još ureda u Kolumbiji i Indiji. Intellias je također dovršio akviziciju Digitally Inspired, brzorastuće kompanije sa sjedištem u UK-u, koja se fokusira na maloprodaju i e-trgovinu.

- Otvaranje IT huba u Hrvatskoj važan je korak Intelliasa na putu ulaska na nova europska tržišta. To središte će ujediniti stručnjake iz južnoeuropske i balkanske regije i očekujemo da će ured u Zagrebu postati središte budućeg južnoeuropskog IT huba – naveli su iz Intelliasa.

Trenutno u Hrvatskoj imaju više od 30 zaposlenih, a plan je povećanje na 45 do 50 do kraja ove godine. Prema tim planovima 40 posto tima činit će domaći stručnjaci, 40 posto relocirani iz Ukrajine i 20 posto iz obližnjih zemalja ili nekih drugih lokacija. Dugoročniji plan je povećati broj zaposlenika na 300 stručnjaka, od kojih bi junior činili 10 posto, srednji 30 posto, a stariji stručnjaci 60 posto.

- Budući da je hrvatska kultura slična ukrajinskoj, dosta Intelliasovih inženjera spremno je preseliti se u Hrvatsku. No, u konačnici, gore navedene brojke i planovi naravno ovise o vojnoj situaciji u Ukrajini – kažu u Intelliasu.

Nakon početka rata, u preseljenju ukrajinskih IT-evaca u Hrvatsku, dosta je pomogla činjenica da je Hrvatska uvela vizu za digitalne nomade. Naime, kako nam je objasnio poduzetnik Jan de Jong, koji je pokrenuo uvođenje viza za digitalne nomada, mnogi od njih bolje se osjećaju s tom vizom, nego s ‘etiketom‘ izbjeglice.

- Osim toga, zahvaljujući digitalnoj vizi, mogu raditi u Hrvatskoj, a plaćati poreze u Ukrajini i na taj način doprinijeti financiranju borbe za oslobođenje Ukrajine od agresora – objasnio je Jan de Jong.

Osjećaju se kao kod doma

Pored originalno ukrajinskih tvrtki, i druge IT kompanije koje su u Ukrajini imale urede, s izbijanjem rata relocirale su svoje zaposlenike diljem Europe, pa među ostalim i Hrvatsku. Tvrtka Epam za potporu svojim ukrajinskim zaposlenicima namijenila je 100 milijuna dolara, a među nekoliko europskih zemalja u koje su preselili svoje informatičare, našla se i Hrvatska.

- Hrvatsku ne vidimo samo kao mjesto gdje možete raditi, već kao mjesto gdje možete imati drugačiji stil života. Oni koji se sa svojom obitelji odluče preseliti u EPAM Croatia mogu uživati u prekrasnom pogledu na more dok rade od kuće – stoji na stranicama EPAM-a.

I američka tvrtka Newfire Global Partners, koja je ured u Hrvatskoj otvorila 2019. godine, čim je započeo rat u Ukrajini, krenula je s preseljenjem dijela zaposlenika.

- Kada je započeo ilegalni ruski napad na Ukrajinu, odmah smo aktivirali naš krizni plan i u svega nekoliko dana, organizirali prve autobuse iz Lviva u Osijek u kojem smo prevezli naše zaposlenike i njihovu djecu te članove njihovih obitelji. Obzirom da će, nažalost, agresija na Ukrajinu potrajati, formirali smo interni tim koji koordinira evakuacije naših zaposlenika te im pomaže smjestiti se i normalno nastaviti s radom na novim lokacijama. Do sada smo pomogli oko 20 posto naših kolega iz Ukrajine da se presele i smjeste u Hrvatsku te ostale EU države. U Hrvatsku je došlo oko stotinjak kolega, uključujući njihove članove bliže obitelji – navode iz Newfire Global Partnersa.

Osim u Zagrebu, Newfire Global Partners danas ima urede i u Osijeku i Splitu, te pored premještenih zaposlenika, u Hrvatskoj zapošljava oko stotinu ljudi. Plan je sljedeće godine taj broj udvostručiti.

- Mnoštvo je prednosti rada iz Hrvatske za naše kolege iz Ukrajine: ovdje imamo urede i svu potrebnu logistiku za rad, jezik i kultura su dosta slični, Hrvati podržavaju Ukrajince, a i kolege iz Ukrajine imaju “osjećaj doma” jer u uredu se druže s drugim kolegama iz Ukrajine i često se čuje ukrajinski na hodnicima i na kavama – kazala je Ivana Bare, talent marketing manager u Newfire Global Partnersu.