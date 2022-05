Stručnjaci ocjenjuju da će se Rusija ipak moći nositi sa zabranom izvoza nafte u Europsku uniju, ali pod uvjetom da Azija i posebno Kina, nastave kupovati njezinu naftu.

Sankcije uvedene Moskvi zbog napada na Ukrajinu, uključujući američku zabranu uvoza nafte, potaknule su Rusiju da se izvozno polako odvoji od Europe, gdje se njezina nafta izbjegava i okrene se kupcima u Indiji i Kini kojima nudi značajne popuste.

Ruski izvoz vratio se u travnju na razinu prije invazije, pokazuju podaci Međunarodne energetske agencije sa sjedištem u Parizu.

Pretovar s broda na brod

Čak i ako EU uvede zabranu uvoza ruske nafte u svom sljedećem krugu sankcija, analitičari kažu da bi njihov učinak mogao biti ublažen potražnjom iz Azije.

A ta se potražnja podmiruje na sve moguće načine. Iako je složeni splet sankcija SAD-a, EU-a i Britanije zabranio brodovima u ruskom vlasništvu ili pod zastavom pristajanje u luke, dio povećane trgovine u Aziju obavlja se pretovarom s broda na brod na moru - skupim postupkom koji povećava rizik od izlijevanja, a viđen je i u pokušaju zaobilaženja američkih sankcija za izvoz nafte iz Venezuele.

Sveukupno je prema podacima tvrtke Petro-Logistics, izvoz ruske nafte morskim putem u Aziju skočio je od početka godine za najmanje 50 posto.

"Pretovar s broda na brod inače je uobičajen u danskim vodama, na ulaznoj točki u Baltičko more", rekao je za Reuters predsjednik Petro-Logistica Mark Gerber. On tvrdi da se to više ne događa ondje, nego "sve više u toplijim i prijateljskim mediteranskim vodama".

Gerber procjenjuje količine ruske sirove nafte i proizvoda koji se pretovaraju između tankera u Sredozemnom moru na oko 400.000 barela dnevno, od čega većina ide u Aziju, uz 2,3 milijuna barela dnevno koji idu izravno.

U siječnju, prije invazije, oko 1,5 milijuna barela poslano je izravno u Aziju.

Ruska nafta, kako se navodi, pritom se ukrcava na tankere Aframax ili Suezmax koji nose manje od milijun barela i na moru se prebacuje u veća plovila koja mogu primiti dva milijuna barela, što čini dostavu isplativijom.

Pomorski izvoz samo je dio ukupnog izvoza iz Rusije. Uključujući opskrbu cjevovodima, ukupan izvoz ruske nafte i proizvoda porastao je u travnju na nešto iznad osam milijuna barela dnevno u travnju, što je na razini od prije invazije na Ukrajinu.

Europa se okreće Africi

Kako bi nadoknadile gubitak ruske sirovine, europske rafinerije okreću se uvozu zapadnoafričke sirove nafte, koji je po podacima Petro-Logisticsa u travnju porastao za 17 posto u odnosu na prosjek od 2018. do 2021. godine.

Podaci Eikona također pokazuju porast i pokazuju da 660.000 barela tijekom svibnja, uglavnom iz Nigerije, Angole i Kameruna.

U međuvremenu, količine zapadnoafričke sirove nafte za Indiju gotovo su se prepolovile, na 280.000 barela isporučenih u travnju s 510.000 u ožujku jer se Delhi prebacio na rusku opskrbu.

Uz vruću europsku potražnju, cijene - posebno nigerijske lake "slatke" sirove nafte, dostižu rekordne vrijednosti, kažu trgovci sirovom naftom.

Opskrba iz Sjeverne Afrike u Europu od ožujka je porasla za 30 posto, priopćio je Petro-Logistics. Od toga, podaci Eikona pokazuju da će se doprema u sjeverozapadnu Europu iz egipatske luke Sidi Kerir, za koju analitičari kažu da je vjerojatno saudijska nafta, gotovo udvostručiti u odnosu na ožujak na više od 400.000 barela dnevno u svibnju.

Sjedinjene Države također su povećale opskrbu Europi. Prema podacima tvrtke Kpler, europski uvoz sirove nafte u svibnju iz SAD-a porastao je za više od 15 posto u odnosu na ožujak, što je najvećim mjesečni rast otkako ta tvrtka analizira te podatke, pri čemu je Europa uvezla 1,45 milijuna barela dnevno sirove nafte iz Sjedinjenih Država.