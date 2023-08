Ulaganja: Na ove tri AI dionice treba obratiti pažnju

Umjetna inteligencija bila je ključna riječ za mnoge ulagače u ovoj godini ali čini se da se i taj balon počeo ispuhivati, sudeći po nedavno objavljenom izvješću Morgan Stanleya. U izvješću koje potpisuje analitičar Edward Stanley sugerira se da bi uskoro moglo doći do problema s dionicama AI-ja.

Naime, u ovom izvješću, korištena je tvrtka Nvidija kao referentna točka za šire tržište umjetne inteligencije. A ta dionica je posljednjih godinu dana eksplodirala baš kao i dionice drugih velikih tvrtki povezanih s umjetnom inteligencijom, poput Intela ili AMD-a. Performanse tih dionica su bile fenomenalne, a izvješće navodi kako su od početka godine porasle za više od 200 posto. No, budući da vrhunci balona imaju tendenciju rasta do oko 150 posto, iz Stanleyja smatraju kako je došao kraj tog velikog rasta.

I doista, postoje razni problemi koji dolaze s umjetnom inteligencijom i koji bi mogli malo kočiti stvar. The Washington Post nedavno je detaljno opisao niz iskustava koja ilustriraju kako umjetna inteligencija može biti ‘zaljubljena u anoreksiju‘, i kako može bez ikakve odgovornosti davati upitne zdravstvene savjete. No, to je samo početak problema koji mogu zadesiti sve vezano uz umjetnu inteligenciju. No, bez obzira na probleme koji dolaze iz AMD-a kažu kako će razni AI akceleratori biti tržište vrijedno 150 milijardi dolara do 2027. godine.

Tri mušketira

Također, iako se AI dionice polako ispuhuju, na neke ipak treba obratiti pažnju, što potvrđuje i jedan od najboljih svjetskih investitora Warren Buffett koji je ako je vjerovati stranim medijima uložio dobar dio svog portfelja u samo tri tvrtke koje koketiraju s umjetnom inteligencijom. Ako je vjerovati pisanjima medija Buffett je značajan dio svog portfelja od 375 milijardi dolara dodijelio dionicama umjetne inteligencije, točnije uložio je 177 milijardi dolara (47,3% svog portfelja) u tri ključne dionice umjetne inteligencije.

Buffettova najveća AI oklada leži na tehnološkom divu Appleu u koji je uloženo 175 milijardi dolara. Dok je umjetna inteligencija ključna za uspjeh Appleovih fizičkih proizvoda, kao što su iPhone i Apple Watch, Buffettova investicija u tvrtku nadilazi razmatranja umjetne inteligencije. Globalna prepoznatljivost brenda, lojalna baza kupaca i snažno stvaranje novčanog toka među primarnim su razlozima ogromne pozicije Berkshirea u Appleu.

Appleova upotreba umjetne inteligencije očita je u njegovom asistentu za glasovne naredbe, Siri, koji je standardna značajka na iPhone uređajima od 2011.. Osim toga, umjetna inteligencija je vitalna u Appleovim novim proizvodima virtualne i proširene stvarnosti, kao što su slušalice Vision Pro.

Druga značajna investicija Berkshire Hathawaya u umjetnu inteligenciju je u divu e-trgovine Amazon u koji je Buffett ulupao 1,36 milijardi dolara. Umjetna inteligencija je ključna u Amazonovom online tržištu, pokrećući njegov mehanizam za preporuke kao i Alexu. Tvrtkina usluga infrastrukture u oblaku, Amazon Web Services (AWS), koristi generativnu umjetnu inteligenciju i strojno učenje za poboljšanje interakcije s korisnicima i povećanje operativnog prihoda. AWS, odgovoran za 43,5 milijardi dolara prodaje i 10,5 milijardi dolara operativnog prihoda tijekom prve polovice 2023..

Buffettovo treće ulaganje usmjereno na AI je u tvrtku za skladištenje podataka Snowflake za koju je izdvojio 987 milijuna dolara. Tvrtkina infrastruktura u oblaku omogućuje besprijekorno dijeljenje podataka među svojim članovima, a nedavna akvizicija Neeve donosi generativna AI rješenja u svoje podatkovne oblake. Dodatno, Snowflakeovo partnerstvo s Nvidijom omogućuje korisnicima pristup GPU-ovima velike snage, dodatno poboljšavajući njihove mogućnosti.